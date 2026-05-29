FT: Cum a ajuns China să controleze o parte din producția componentelor cardurilor și pașapoartelor biometrice europene

2 minute de citit Publicat la 23:45 29 Mai 2026 Modificat la 23:53 29 Mai 2026

Pașapoarte electronice, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/Alexandru Busca

Unul dintre producătorii componentelor electronice utilizate în noile pașapoarte biometrice europene și din Regatul Unit e deținut de un grup de investitori condus de două companii chineze aflate sub sancțiuni internaționale, informează Financial Times (FT).

Compania franceză Linxens produce componente care permit citirea electronică a datelor de pe noile pașapoarte electronice. Compania-mamă care deține Linxens a fost creată de un grup condus de Wise Road Capital și JAC Capital, două firme cu capital privat care au sediul la Beijing.

„Componentele noastre sunt produse în Tailanda la o facilitate sigură care deține toate certificatele necesare și este în mod regulat supusă auditurilor de securitate”, a precizat compania Linxens.

Linxens furnizează de asemenea componente pentru Thales, o companie franceză cheie din industria de apărare. Aceste componente se numesc în limbaj de specialitate „etichete RFID („Radio Frequency Identification” - identificare prin radiofrecvență - n.r.), o tehnologie de identificare automată wireless, folosită în carduri bancare sau pașapoarte cu date biometrice.

Financial Times precizează că aceste componente produse de Linxens („inlays”) sunt furnizate de Linxens fără date („blank”), în vreme ce cipurile sunt realizate de o companie diferită și ulterior „personalizate” de Thales cu datele deținătorilor pașapoartelor respective.

Wise Road Capital și Jac Capital au fost puse în 2024 de guvernul SUA pe o listă neagră a companiilor supuse restricțiilor comerciale și către care exporturile sunt restricționate.

SUA au luat această decizie din considerente legate de „securitatea națională” și „implicarea” celor două firme „în sprijinirea eforturilor guvernului Chinei de a dobândi entități cu capacitate de producție de semiconductori pentru bazele industriale de apărare ale Statelor Unite și ale aliaților săi”.

Pe aceleași considerente, guvernul britanic a invocat, de asemenea, în 2024, o lege privind securitatea națională și investițiile pentru a forța un alt consorțiu condus de JAC Capital să-și vândă partea de acțiuni unui producător britanic de cipuri.

Ministerul britanic de Interne a preciza că furnizarea de componente Linxens nu reprezintă niciun fel de „amenințare de securitate” și că siguranța datelor din pașapoartele UK este considerată „vitală”.

„Toate tehnologiile secrete de criptare sunt controlate și securizate de Biroul Pașapoarte. Toate pașapoartele britanice sunt personalizate cu datele posesorului în Regatul Unit, nicio dată cu caracter personal nu pleacă din UK”, a spus ministerul de Interne britanic.

Compania franceză Linxens are, de asemenea, contracte cu Imprimeria Națională din Franța pentru furnizarea de componente electronice pentru pașapoarte și cu imprimeria similară din Cehia, pentru componente utilizate în cărțile de identitate.

Imprimeria cehă a precizat că nu a identificat riscuri de securitate și că cipurile propriu-zise sunt manufacturate de către „o companie de încredere din Olanda”.