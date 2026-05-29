Cutremur, vineri seară, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 23:14 29 Mai 2026 Modificat la 23:14 29 Mai 2026
Un seism cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter s-a produs, vineri seară, în România. Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea - Buzău, la adâncimea de 119,5 km, la ora 20:08, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP)

În ziua de 29 Mai 2026 la ora 20:08:48 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZĂU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adâncimea de 119.5km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50km S de Buzau, 59km S de Focsani, 65km SE de Sfântu-Gheorghe, 68km E de Braşov, 72km NE de Ploieşti.

