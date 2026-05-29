Rușii montează sisteme antiaeriene pe acoperișurile clădirilor din Moscova, pentru a se proteja de atacurile cu drone ucrainene

2 minute de citit Publicat la 23:45 29 Mai 2026 Modificat la 23:57 29 Mai 2026

Sistem de apărare antiaeriană Panțîr, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Imagini postate recent pe rețelele sociale arată montarea de către ruși, cu ajutorului unui elicopter greu de transport rusesc Mi-26, a unui sistem antiaerian cu rază scurtă de acțiune Panțîr pe acoperișul unei clădiri din Moscova, informează Defence Blog.

Arma antiaeriană a fost montată pe acoperișul unei clădiri înalte de birouri din capitala rusă.

Russia: Pantsir-SMD-E air defense system installed by Mi-26 on the roof of the Nordstar Tower commercial office space skyscraper in Moscow.

The roof of this 170m skyscraper is now a legitimate military target for Ukraine.

Address: Begovaya Ulitsa 3. pic.twitter.com/nJU6KN2m1f — Igor Sushko (@igorsushko) May 28, 2026

Sistemul instalat este un Panțîr SMD-E, considerat cea mai modernă variantă antiaeriană cu rază scurtă de acțiune din această categorie de armament. Spre deosebire de variantele inițiale, care includeau și tunuri antiaeriene, cea montată pe acoperișul clădirii din Moscova se bazează exclusiv pe rachete antiaeriene.

Sistemul Panțîr dispune astfel de două tipuri de rachete - un interceptor antiaerian cu rază între 500 și 7.000 de metri sau o rachetă cu rază de până la 20 de kilometri.

O baterie Panțîr poate dispune de 48 de rachete cu rază scurtă, 12 cu rază lungă, sau o combinație între cele două variante, ceea ce o face indicată pentru a face față atacurilor cu roiuri de drone.

Dronele ucrainene au atacat recent Moscova în cel mai mare astfel de atac asupra capitalei Rusiei

Montarea unui astfel de sistem antiaerian pe acoperișul clădirilor înalte permite radarelor bateriilor să depisteze mai rapid dronele care zboară la joasă înălțime. Concomitent, rușii au construit deja turnuri speciale cu astfel de sisteme antiaeriene în jurul Moscovei.

Cel puțin trei oameni au fost uciși în apropiere de Moscova după un atac masiv al armatei ucrainene împotriva statului agresor, sâmbătă noapte și duminică.

Atacul ucrainean de duminică asupra Moscovei a fost descris ca fiind cel mai reușit asupra acestei zone de la începutul războiului ruso-ucrainean și arată că chiar și un sistem de apărare foarte puternic poate fi depășit dacă atacul este bine pregătit și exploatează vulnerabilitățile existente.

În primăvara anului 2026, Moscova era protejată de două inele dense de sisteme antiaeriene, la care se adăugau mai multe poziții amplasate chiar în oraș. Potrivit estimărilor OSINT, în Moscova și în jurul capitalei ruse existau aproximativ 130 de poziții pentru sisteme de apărare aeriană.

Al doilea inel de apărare ar fi fost construit în 2025, între lunile mai și septembrie. În această perioadă, rușii ar fi ridicat în jurul capitalei aproximativ 43 de turnuri speciale pentru sisteme antiaeriene.

Baza apărării aeriene a Moscovei este formată din aproximativ 100 de sisteme Panțir-S1, la care se adaugă un număr mai mic de sisteme Tor. Acestea sunt folosite în principal pentru interceptarea dronelor și rachetelor de croazieră ucrainene.