Ucraina a lansat „cel mai puternic atac din ultimul an” împotriva Moscovei. Capitala Rusiei a fost atacată masiv cu drone

3 minute de citit Publicat la 21:47 17 Mai 2026 Modificat la 22:00 17 Mai 2026

Ucraina a lansat un atac masiv cu drone împotriva capitalei ruse, ca răspuns la un alt atac recent al rușilor contra Kievului și altor regiuni din Ucraina. Foto: Captură video.

Cel puțin trei oameni au fost uciși în apropiere de Moscova după un atac masiv al armatei ucrainene împotriva statului agresor, sâmbătă noapte și duminică, a relatat presa de stat rusă, citând oficiali locali și militari, relatează CNN. Atacul împotriva Moscovei este „cel mai mare din ultimul an”, conform Tass, care citează informații date de primarul orașului.

Atacul ucrainenilor este un răspuns la un atac recent al rușilor împotriva Kievului și altor zone din Ucraina. În acele atacuri au fost uciși 25 de oameni și răniți alte zeci, conform autorităților ucrainene.

Peste noapte, spre dimineața zilei de duminică, o femeie a fost ucisă după ce o dronă a lovit o casă din Himki, un oraș la nord-vest de capitala Rusiei, a spus primarul Serghei Sobianin, adăugând că o a doua persoană a rămas blocată sub dărâmături.

Doi bărbați au fost uciși și în Mitișci, la nord-est de Moscova – acolo epava unei drone a căzut pe o casă în cosntrucție, a spus Sobianin. El a adăugat că, în total, 12 oameni au fost răniți înm Moscova, inclusiv muncitori pe șantier la o rafinărie de petrol.

Un cetățean indian a fost de asemenea ucis în regiunea moscovită, ca urmare a atacului cu drone, a anunțat ambasada indiană din Rusia. Ambasada a adăugat că alți trei cetățeni indieni au fost răniți.

Serviciul ucrainean de Securitate a informat că forțele ucrainene au țintit instalații din regiunea Moscovei, inclusiv două pompe de petrol, o rafinărie și centrala „Angstrom”, care furnizează semiconductori pentru complexul militar-industrial al Rusiei.

Atac puternic împotriva Moscovei

Ministerul apărării rus a susținut că a intercetat 556 de drone ucrainene peste noapte. Sobianin a spus că apărarea aeriană a orașului a doborât mai mult de 120 de drone care se îndreptau spre Moscova.

Rămășițe prăbușite au provocat și un incendiu la o casă din Subbotino, iar patru oameni au fost răniți după ce dronele au avariat mai multe blocuri de locuințe în orașul vestic Istra, a mai relatat Tass.

Ukriane hitting Moscow today… multiple times pic.twitter.com/iDu4rBqHct — Open Source Intel (@Osint613) May 17, 2026

Unele epave de drone au căzut pe aeroportul Sheremetievo, cel mai mare aeroport al Rusiei, dar nu au fost raportați răniți sau avarii, conform reprezentanților aeroportului.

Agenția de presă de stat a publicat pe Telegram imagini cu o casă cuprinsă de de foc și cu mai multe blocuri de locuințe avariate, fără a preciza unde se află acestea.

Forțele Aeriene ucrainene au spus că Rusia a lansat 287 de drone în cursul nopții, rănind cel puțin nouă persoane în regiunea Dnipropetrovsk și în districtul Zaporijia. Acestea au doborât toate dronele, cu excepția a opt, în șapte locuri diferite, au adăugat Forțele Aeriene.

Cu puțin peste o săptămână în urmă, Rusia a organizat o versiune redusă a paradei militare de Ziua Victoriei, cunoscută în mod tradițional pentru fastul său, după intensificarea atacurilor ucrainene în adâncul teritoriului rus, în special împotriva rafinăriilor de petrol.

În timp ce atacul era în desfășurare, duminică dimineață, comandantul Forțelor pentru Sisteme Autonome ale Ucrainei a publicat un mesaj pe contul său oficial de Telegram, adresat locuitorilor din Patriarșie Prudi, unul dintre cartierele rezidențiale de elită ale Moscovei.

„Biletul dus către o viață liniștită în Patriarșie Prudi și în zonele din jur a fost anulat”.

Zelenski: Semnul că nu e bine să te pui cu Ucraina

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a publicat un mesaj video pe rețelele sociale după lansarea atacului împotriva rușilor.

„Astăzi acționăm la scară foarte mare împotriva Moscovei. Distanța până la ținte este, de această dată, de peste 500 km.

Războiul se întoarce, destul de previzibil, în „portul său de origine”, iar acesta este un semnal clar că nu trebuie să te pui cu Ucraina”, a spus liderul de la Kiev.

Zelensky:



Today we are operating on a very large scale against Moscow.



The distance to the targets this time is more than 500 km.



The war is quite predictably returning to its ‘native harbor,’ and this is a clear signal that one should not mess with Ukraine. pic.twitter.com/hlucHP1mql — Clash Report (@clashreport) May 17, 2026