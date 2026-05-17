Derogarea americanilor pentru achiziții de petrol rusesc a expirat. Senatoare din SUA: Rusia să nu facă și mai mulți bani

1 minut de citit Publicat la 15:55 17 Mai 2026 Modificat la 15:55 17 Mai 2026

Derogarea americanilor pentru achiziții de petrol rusesc a expirat. FOTO marinetraffic.com/

Statele Unite nu au prelungit o derogare care permitea achizițiile de petrol rusesc de pe navele aflate pe mare, încărcate înainte de 17 aprilie, notează Agerpres.

Trezoreria SUA nu a publicat până sâmbătă seara pe site-ul de internet nicio prelungire a excepției decise luna trecută și expirate în cursul zilei.

Washingtonul aplică de câțiva ani sancțiuni împotriva sectorului petrolier al Rusiei, ca reacție la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022. Prin relaxarea acestora, decisă prima dată în martie și prelungită în aprilie, americanii au încercat să calmeze piețele energetice din întreaga lume, unde prețurile au crescut ca urmare a războiului declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

La sfârșitul lui februarie, când americanii și israelienii au atacat Iranul, prețul carburanților la pompă în SUA era în medie de 2,98 dolari pe galon; sâmbătă, asociația automobilistică AAA consemna 4,52 dolari pe galon.

Două senatoare democrate, Jeanne Shaheen și Elizabeth Warren, ceruseră de vineri guvernului să nu prelungească derogarea. Ele au susținut într-un comunicat comun că 'Trezoreria trebuie să pună capăt în sfârșit politicii sale prost concepute de a ajuta Rusia să facă și mai mulți bani de pe urma războiului nesocotit al președintelui (Donald) Trump în Iran'.

Politicienele citate au subliniat că prețurile în creștere ale carburanților dovedesc că relaxarea sancțiunilor impuse de Trezorerie nu a ajutat familiile americane.