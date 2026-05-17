Mărturia românului care a compus piesa cu care Bulgaria a câştigat Eurovision 2026. Cristian Tarcea: "Am plâns vreo 10 minute"

Cristian Tarcea, cunoscut ca Monoir, este românul din Constanţa care a compus piesa „Bangaranga", cu care Bulgaria a strâns 516 puncte și a câștigat Eurovision 2026. Producătorul român a contribuit la partea ritmică și la sound-ul minimalist al melodiei.

Cristian Tarcea, în vârstă de 33 de ani, este producător muzical, compozitor și DJ. Născut la Constanța, el este fondatorul casei independente de discuri Thrace Music.

"O seară incendiară, zic eu bună pentru România din orice punct de vedere vrei să iei. A fost incredibil ce s-a întâmplat aseară, eu nu m-am aşteptat, am avut 0 aşteptări şi am încercat să mă bucur de moment, să mă bucur că România e acolo şi să mă bucur că şi eu sunt indirect cu piesa Bulgariei.

În primul rând, am plâns cred că vreo 10 minute. La telefon nu mai aveam baterie de o oră, iar când am pornit telefonul, a explodat, am rămas şocat. Mi-au scris oameni de la care nu mă aşteptam, artişti mari de la noi, mi s-a părut extraordinar să primesc susţinere din partea lor", a afirmat Cristian Tarcea.

Acesta spune că a reuşit să vorbească şi cu Alexandra Căpitănescu, care a adus României locul 3.

"Am reuşit să vorbesc destul de puţin. Dar ne-am îmbrăţişat şi i-am urat succes şi eu mă bucur foarte mult", a mărturisit Cristian Tarcea, care a mai transmis că, oarecum, "România a câştigat de două ori" la Eurovision 2026.

"Putem spune că am câştigat de două ori. Am câştigat o dată cu un moment artistic foarte bun şi cu o piesă foarte bună care a ieşit pe locul 3 sau unii consideră că pe locul 2. Eu consider că trebuia să fie pe locul 2, sau poate chiar pe 1 şi, pe de altă parte, am câştigat cu un om care şi el e român, la rândul lui, şi care a participat la piesa unei alte ţări.

Eu am fost în juriul Eurovision local şi pentru mine a fost piesa mea preferată. Am pus punctajul meu maxim", a mai declarat Cristian Tarcea.