Incendiu după un atac cu dronă lângă centrala nucleară Barakah din Abu Dhabi

1 minut de citit Publicat la 14:22 17 Mai 2026 Modificat la 15:21 17 Mai 2026

Un incendiu cauzat de un atac cu dronă a izbucnit la un generator electric de lângă Centrala Nucleară Barakah din regiunea Al Dhafra din Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite notează News.Az.

"Autoritățile din Abu Dhabi au intervenit la un incident de incendiu izbucnit la un generator electric în afara perimetrului interior al Centralei Nucleare Barakah din regiunea Al Dhafra, cauzat de atacul unei drone. Nu au fost raportaţi răniți și nu a existat niciun impact asupra nivelurilor de siguranță radiologică”, a declarat Biroul de Presă din Abu Dhabi într-o postare pe X.

The Emirate nuclear power plant in Barakah is targeted using suicide drones. pic.twitter.com/0PUCfQaiS4 — Ehsan Safarnejad (@Safarnejad_IR) May 17, 2026

Acesta a declarat că au fost luate toate măsurile de precauție și că vor fi furnizate actualizări suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.

„Autoritatea Federală pentru Reglementare Nucleară (FANR) a confirmat că incendiul nu a afectat siguranța centralei electrice sau disponibilitatea sistemelor sale esențiale și că toate unitățile funcționează normal”, a adăugat Biroul de Presă din Abu Dhabi.

Aşadar, până în prezent, nu au fost raportate victime din cauza incendiului și s-a confirmat că nivelul de siguranță radioactivă nu a fost afectat. Agenția Federală de Reglementare Nucleară (FANR) din Emiratele Arabe Unite a declarat că toate sistemele centrale ale centralei funcționau normal. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite nu au precizat cine este vinovat pentru atacul cu dronă.