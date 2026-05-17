5 minute de citit Publicat la 12:50 17 Mai 2026 Modificat la 12:50 17 Mai 2026

„O catastrofă digitală în lanț”. Iranul amenință cablurile submarine din Strâmtoarea Ormuz și vrea bani de la Google, Meta, Amazon. Foto: GettyImages

Iranul vrea să taxeze cablurile submarine de internet din Strâmtoarea Ormuz şi ameninţă indirect marile companii tehnologice precum Google, Microsoft, Meta şi Amazon cu perturbarea traficului digital global, scrie CNN.

Autorităţile iraniene discută un plan care ar impune taxe pentru cablurile submarine ce traversează zona şi ar obliga companii precum Google, Microsoft, Meta şi Amazon să respecte legislaţia iraniană, potrivit presei apropiate Gardienilor Revoluţiei.

„Vom impune taxe pentru cablurile de internet”, a declarat săptămâna trecută, pe X, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Ebrahim Zolfaghari. Presa apropiată de Gardienii Revoluției a transmis că planul Teheranului de a obține venituri din Strâmtoarea Ormuz ar presupune ca firme precum Google, Microsoft, Meta și Amazon să respecte legislația iraniană. În plus, companiile care operează cabluri submarine ar urma să plătească taxe de licență pentru trecerea acestora, iar drepturile de reparație și întreținere ar fi acordate exclusiv firmelor iraniene.

Unele dintre aceste companii au investit în cabluri care trec prin Strâmtoarea Ormuz și Golful Persic, însă nu este clar dacă respectivele cabluri traversează apele teritoriale ale Iranului.

De asemenea, nu este clar cum ar putea regimul de la Teheran să oblige marile companii de tehnologie să se conformeze. Acestea nu pot face plăți către Iran din cauza sancțiunilor stricte impuse de Statele Unite. Din acest motiv, firmele ar putea considera declarațiile Iranului mai degrabă o formă de presiune politică decât o politică reală.

Totuși, instituțiile media afiliate Iranului au lansat avertismente voalate, sugerând că deteriorarea cablurilor submarine ar putea afecta fluxuri globale de date în valoare de trilioane de dolari și ar putea perturba conectivitatea la internet la nivel mondial.

În timp ce cresc temerile că războiul ar putea fi reluat după întoarcerea președintelui american Donald Trump din China, Iranul transmite tot mai clar că are la dispoziție instrumente puternice dincolo de forța militară. Mișcarea arată importanța Strâmtorii Ormuz nu doar pentru exporturile de energie, ci și pentru infrastructura digitală globală, în timp ce Teheranul încearcă să transforme poziția sa geografică într-o sursă de putere economică și strategică pe termen lung.

Cablurile submarine formează coloana vertebrală a conectivității globale, transportând cea mai mare parte a traficului de internet și de date din lume. Atacarea lor ar afecta mult mai mult decât viteza internetului. Ar putea fi puse în pericol sisteme bancare, comunicații militare, infrastructură cloud pentru inteligență artificială, munca la distanță, jocurile online și serviciile de streaming.

Amenințările Iranului fac parte dintr-o strategie prin care Teheranul vrea să arate câtă influență are asupra Strâmtorii Ormuz și să asigure supraviețuirea regimului, un obiectiv esențial pentru Republica Islamică în acest război, a declarat Dina Esfandiary, expertă pentru Orientul Mijlociu la Bloomberg Economics. „Scopul este să impună un cost atât de mare economiei globale, încât nimeni să nu mai îndrăznească să atace Iranul”, a spus ea.

„O catastrofă digitală în lanț”

Mai multe cabluri submarine intercontinentale importante trec prin Strâmtoarea Ormuz. Din cauza riscurilor de securitate legate de Iran, operatorii internaționali au evitat în mod deliberat apele iraniene. Cele mai multe cabluri sunt concentrate într-o zonă îngustă de-a lungul părții omaneze a strâmtorii, a explicat Mostafa Ahmed, cercetător senior la Habtoor Research Center din Emiratele Arabe Unite. El a publicat un studiu despre efectele unui atac de amploare asupra infrastructurii de comunicații submarine din Golf.

Totuși, două dintre aceste cabluri, Falcon și Gulf Bridge International, trec prin apele teritoriale iraniene, a declarat Alan Mauldin, director de cercetare la TeleGeography, o firmă specializată în analiza sectorului telecom.

Iranul nu a spus explicit că va sabota cablurile. Cu toate acestea, oficiali, parlamentari și instituții media apropiate statului au transmis în mod repetat că Teheranul vrea să pedepsească aliații Washingtonului din regiune.

Gardienii Revoluției au scafandri de luptă, mici submarine și drone subacvatice, ceea ce poate reprezenta un risc pentru cablurile de pe fundul mării, a spus Ahmed. El a avertizat că un atac ar putea declanșa o „catastrofă digitală” în lanț, cu efecte pe mai multe continente.

Vecinii Iranului din Golful Persic s-ar putea confrunta cu perturbări grave ale conexiunilor la internet, ceea ce ar putea afecta exporturile critice de petrol și gaze, dar și sectorul bancar. Dincolo de regiune, India ar putea vedea afectată o mare parte din traficul său de internet, punând în pericol uriașa industrie de outsourcing a țării, cu pierderi de miliarde de dolari, potrivit lui Ahmed.

Strâmtoarea este un coridor digital important între centrele de date din Asia, precum Singapore, și unele puncte de conectare a cablurilor din Europa, a mai spus Ahmed. O întrerupere ar putea încetini tranzacțiile financiare și operațiunile transfrontaliere dintre Europa și Asia, în timp ce părți din Africa de Est s-ar putea confrunta cu pene de internet.

Iar dacă grupările susținute de Iran ar decide să folosească tactici similare în Marea Roșie, pagubele ar putea fi și mai mari.

În 2024, trei cabluri submarine au fost tăiate după ce o navă lovită de rebelii houthi din Yemen, aliați ai Iranului, și-a târât ancora pe fundul mării în timp ce se scufunda. Incidentul a perturbat aproape 25% din traficul de internet din regiune, potrivit companiei HGC Global Communications, cu sediul în Hong Kong.

Chiar dacă avarierea cablurilor ar putea avea un impact puternic în Orientul Mijlociu și în unele țări asiatice, TeleGeography a precizat că, în 2025, cablurile care traversează Strâmtoarea Hormuz reprezintă sub 1% din lățimea de bandă internațională globală.

Iranul vrea să urmeze modelul Canalului Suez

Publicațiile iraniene au prezentat propunerea de taxare a cablurilor submarine care trec prin apele țării drept una conformă cu dreptul internațional. Ele au invocat Convenția ONU asupra dreptului mării din 1982, care conține prevederi referitoare la cablurile submarine.

Iranul a semnat convenția, dar nu a ratificat-o. Totuși, comunitatea juridică o consideră obligatorie în baza dreptului internațional cutumiar. Articolul 79 al convenției spune că statele de coastă au dreptul să stabilească condiții pentru cablurile sau conductele care intră pe teritoriul lor sau în marea lor teritorială.

Presa iraniană a indicat Egiptul drept precedent. Cairo a folosit poziția strategică a Canalului Suez pentru a găzdui numeroase cabluri submarine care leagă Europa de Asia, obținând anual sute de milioane de dolari din taxe de tranzit și licențiere.

Canalul Suez este însă o cale navigabilă artificială, săpată pe teritoriul Egiptului, în timp ce Strâmtoarea Ormuz este o strâmtoare naturală, reglementată de un cadru juridic diferit, potrivit unui expert în drept internațional.

„Pentru cablurile existente, Iranul trebuie să respecte contractul încheiat atunci când cablul a fost instalat”, a declarat pentru CNN Irini Papanicolopulu, profesoară de drept internațional la SOAS University of London. „Dar pentru cele noi, orice stat, inclusiv Iranul, poate decide dacă și în ce condiții pot fi instalate cabluri în marea sa teritorială.”

Dina Esfandiary, de la Bloomberg Economics, a spus că Iranul știa „teoretic” că are influență asupra strâmtorii, dar nu era sigur cât de mare ar fi impactul dacă și-ar pune amenințările în aplicare. Acum, a adăugat ea, Teheranul „a descoperit impactul”.