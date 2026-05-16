Cod portocaliu de ploi torenţiale în 5 judeţe. Pentru alte 19, ANM a emis cod galben de furtuni. Cum va fi vremea în Bucureşti

3 minute de citit Publicat la 10:43 16 Mai 2026 Modificat la 10:52 16 Mai 2026

Cod portocaliu de ploi torenţiale în 5 judeţe din ţară. Foto: Agerpres

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de averse torenţiale pentru cinci judeţe şi o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, averse torenţiale, grindină şi vijelii pentru 19 judeţe şi municipiul Bucureşti, valabile de sâmbătă după-amiaza, până duminică dimineaţa, potrivit Agerpres.

Potrivit meteorologilor, vor fi sub Cod portocaliu, de sâmbătă, ora 14:00, până duminică, la ora 10:00, judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi judeţele Gorj şi Prahova, zona de munte, unde vor fi perioade cu averse torenţiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 40...60 l/mp şi izolat de 70 l/mp.

De asemenea, de sâmbătă, ora 12:00, până duminică, ora 10:00, în sudul Crişanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torenţiale, descărcări electrice şi pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi însemnate, în general de 25...40 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat vor fi vijelii.

Vor fi vizate de atenţionarea Cod galben judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov şi municipiul Bucureşti, integral, şi, parţial, Braşov şi Covasna.

Totodată, ANM a emis şi o informare meteorologică de instabilitate atmosferică, averse torenţiale, grindină, vijelii şi răcire accentuată pentru toată ţara, valabilă de sâmbătă, ora 12:00, până duminică la ora 21:00.

Meteorologii semnalează că vremea va fi în general instabilă în a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) şi în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) în sudul, vestul, nord-vestul, centrul ţării şi la munte, iar duminică (17 mai) în sud-est şi vest. Vor fi averse ce vor avea şi caracter torenţial şi se vor acumula cantităţi de apă, în general de 20...50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice şi pe arii restrânse va cădea grindină.

Sâmbătă vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor şi izolat vor fi vijelii (rafale în general de 40...60 km/h).

Duminică vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice şi sud-vestice, unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

Prognoza pentru Bucureşti

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 16.05.2026 Ora 10:00 - 17.05.2026 Ora 09:00

Vremea va fi caldă, dar va deveni instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial (cantități de apă în general de 20...30 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (50...60 km/h), în a doua parte a zilei și noaptea. Vor fi condiții de vijelie și grindină. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 9...12 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 17.05.2026 Ora 09:00 - 17.05.2026 Ora 21:00

Vremea se va răci accentuat, va fi închisă și temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. Cantitățile de apă vor fi în jurul a 20 l/mp. Temperatura maximă va fi de 15...17 grade.

În intervalul 16 mai, ora 12 - 17 mai, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii.

În intervalul 17 mai, ora 10 - 17 mai, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează averse torențiale însemnate cantitativ.

În intervalul 16 mai, ora 12 - 17 mai, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, răcire accentuată a vremii.