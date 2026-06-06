Consilier al lui Khamenei: Negocierile cu SUA sunt blocate din cauza a 24 de miliarde de dolari. Avertisment privind un război extins

"Negocierile sunt în impas, iar Trump trebuie să rupă acest blocaj", a declarat Mohsen Rezaei, consilier militar al liderului suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei. FOTO: Captură CNN

Un posibil acord de pace între Statele Unite și Iran depinde de acceptul administrației Trump de a debloca active iraniene înghețate în valoare de 24 de miliarde de dolari, a declarat vineri pentru CNN un înalt oficial iranian. "Mingea este în terenul lui Trump", a spus el.

"Negocierile sunt în impas, iar Trump trebuie să rupă acest blocaj", a declarat Mohsen Rezaei, consilier militar al liderului suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, într-un interviu exclusiv acordat CNN la Teheran.

Iranul ar fi cerut deblocarea a 12 miliarde de dolari din fonduri înghețate imediat după semnarea unui acord interimar cu SUA, iar alte 12 miliarde de dolari într-o etapă ulterioară.

Oficialii americani sunt îngrijorați că o eventuală deblocare a fondurilor în acest moment ar putea elimina un important instrument de presiune asupra regimului de la Teheran. Trump a cerut ca orice acord să pară mult mai puternic decât înțelegerea nucleară semnată în 2015 și să evite orice gest care ar putea fi interpretat drept o predare de "paleți cu bani", expresie pe care a folosit-o pentru a critica decizia fostului președinte Barack Obama de a oferi Teheranului compensații financiare.

Într-un interviu rar acordat CNN, Rezaei a oferit detalii despre modul în care cercurile strategice de decizie din Iran privesc viziunea postbelică a țării, soarta Strâmtorii Ormuz și felul în care Teheranul ar putea acționa dacă va fi atacat din nou. Declarațiile sale au greutate, deoarece el rămâne strâns conectat la aparatul de securitate al Iranului și este considerat apropiat de actualul lider suprem, care nu a mai fost văzut în public de când a fost rănit într-un atac israelian în care tatăl său a fost ucis, în prima zi a războiului.

În privința deblocării activelor iraniene înghețate, Rezaei a prezentat cererea drept o măsură de construire a încrederii. El a spus că o eventuală deblocare a fondurilor de către administrația Trump ar deschide "un nou orizont pentru viitorul" Iranului și al Americii. "Dacă Trump vrea să ajungă la un acord cu Iranul, aceste 24 de miliarde de dolari sunt un test de încredere pe care Iranul vrea să îl aibă cu Trump. Este un test pe care America trebuie să îl treacă, iar drumul va fi deschis", a declarat Rezaei. "Sunt banii noștri, nu banii Americii."

În ceea ce privește riscul reluării războiului, Rezaei a avertizat că Iranul va extinde conflictul dincolo de Golful Persic dacă SUA reiau ostilitățile. El a spus că operațiunile militare ar putea fi extinse din Strâmtoarea Hormuz până în Oceanul Indian, strâmtoarea Bab al-Mandab, Marea Roșie și Marea Mediterană. "Vom da o altă dimensiune războiului prin atacarea acestor alte baze americane pe care le-am atacat până acum", a spus el, adăugând totuși că "posibilitatea unui război este redusă".

Întrebat despre o posibilă întâlnire între Trump și Khamenei, Rezaei nu a răspuns la întrebarea privind starea de sănătate și rolul liderului suprem în procesul decizional al țării, dar a respins perspectiva unei întâlniri cu președintele american. "Acest lucru nu se va întâmpla. Acum suntem în prima etapă a negocierilor, iar domnul Trump a adus negocierile într-un impas. Acest lucru nu se va întâmpla."

Săptămâna aceasta, Trump a spus că el și Khamenei "par să se înțeleagă bine" și că ar fi „onorat” să îl întâlnească.

Rezaei a reiterat și afirmația privind suveranitatea asupra Strâmtorii Ormuz. El a spus că Iranul și Omanul au suveranitate asupra acestei căi maritime esențiale, prin care trecea, înainte de război, o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat al lumii, și că cele două țări o vor administra împreună. El a evitat să prezinte drept taxă de trecere cererea privind plățile pentru navele care traversează strâmtoarea, spunând că Iranul ar percepe o taxă de întreținere, deoarece nu ar trebui să suporte singur costurile administrării strâmtorii.

Membru al vechi Gărzi a Gardienilor Revoluției, Rezaei a luptat în războiul Iran-Irak și a condus această forță între 1981 și 1997, contribuind la transformarea ei într-una dintre cele mai puternice instituții ale Republicii Islamice. Considerat un pragmatic dur, profund ancorat în aparatul de securitate iranian, el s-a alăturat ulterior Consiliului care îl consiliază pe liderul suprem, și a fost vicepreședinte în timpul fostului președinte Ebrahim Raisi. Rezaei a candidat de patru ori la președinție, fără succes.

În interviul acordat CNN, Rezaei și-a exprimat îndoiala cu privire la durabilitatea unui acord nuclear cu Trump, invocând retragerea acestuia din acordul nuclear iranian din 2015 și ceea ce a descris drept strategia sa "ambiguă" în negocieri.

Dacă negocierile eșuează, Rezaei a spus că Iranul este pregătit pentru o posibilă invazie americană pe teritoriul său. "Atunci lumea va înțelege adevăratele capacități ale Iranului, pentru că puterea noastră terestră este de multe ori mai mare decât rachetele noastre", a declarat el.

Rezaei a prezentat actualul război drept prima victorie a Iranului împotriva inamicilor săi în cei 47 de ani de existență ai Republicii Islamice. "Este pentru prima dată când Iranul iese victorios din războaie, în timp ce în războaiele anterioare Iranul a fost întotdeauna învins", a spus el.