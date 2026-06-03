Trump spune că se înțelege "destul de bine" cu Mojtaba Khamenei. Ayatollahul nu a fost văzut în public de la începutul războiului

Trump a spus că ar dori să se întâlnească cu ayatollahul la un moment dat. Foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că el și liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, "par să se înțeleagă destul de bine”, în ciuda faptului că ayatollahul nu a mai fost văzut în public de la începutul războiului american din Iran, potrivit CNN.

Întrebat de New York Post despre starea ayatollahului, Trump a răspuns: "Nu aud că se simte bine”.

„Dacă credeți poveștile, știți, îi lipsesc multe părți”, a spus președintele. Se pare că Khamenei a fost grav rănit în prima salvă a atacurilor americane împotriva Iranului, care l-a ucis pe tatăl său, Ali Khamenei.

Întrebat cine ia deciziile pentru Iran, Trump a răspuns: „Ei bine, se spune că își dă aprobarea (Mojtaba Khamenei, n.r.) pentru că așa a fost de mult, mult timp. Tatăl său și apoi el, cred că este o succesiune. Dar se pare că ne înțelegem destul de bine”.

Trump a spus că ar dori să se întâlnească cu ayatollahul la un moment dat.

De la desemnarea sa, Mojtaba Khamenei, rănit în timpul loviturilor din 28 februarie, prima zi a războiului, care au dus la uciderea tatălui său, Ali Khamenei, predecesorul său în funcţia de lider suprem, s-a exprimat până acum exclusiv prin intermediul comunicatelor și mesajelor citite la televiziunea publică iraniană.

Potrivit The New York Times, liderul suprem iranian nu primeşte vizite din motive de securitate, dar primeşte mesaje scrise de mână, „introduse în plicuri sigilate, iar apoi transmise prin curieri care utilizează autostrăzi şi drumuri secundare, în maşină sau cu motocicleta, până când ajung la ascunzătoarea sa”.