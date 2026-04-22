Nevăzut și de negăsit. Nimeni nu știe nimic de Mojtaba Khamenei de șase săptămâni, iar aceasta ar putea fi o tactică a iranienilor

La mai bine de șase săptămâni după ce a fost anunțat ca nou lider suprem al Iranului, iranienii încă nu l-au văzut și nu l-au auzit vorbind pe Mojtaba Khamenei.

În mijlocul unui conflict perceput ca o amenințare existențială pentru regimul care conduce țara de aproape jumătate de secol, Khamenei a lipsit în mod vizibil din spațiul public. În schimb, declarații atribuite clericului în vârstă de 56 de ani au fost citite la televiziunea de stat sau publicate pe rețelele sociale. Regimul a folosit chiar și videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a-l arăta pe Khamenei transmițând mesaje, alimentând speculațiile că noul lider suprem ar fi incapacitat sau s-ar afla în străinătate.

Contrastul este puternic față de tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost timp de decenii imaginea foarte vizibilă a procesului decizional din Iran. Sub conducerea sa, aproape că nu trecea săptămână fără un discurs, o decizie sau o intervenție atent gândită.

O sursă a declarat pentru CNN luna trecută că Mojtaba Khamenei a suferit o fractură la picior, o contuzie la ochiul stâng și tăieturi ușoare la față în același val de lovituri în care au fost uciși tatăl său și principalii comandanți militari ai Iranului.

Un alt material publicat de Reuters, citând surse anonime, susține că acesta participă la reuniuni cu oficiali de rang înalt prin conferințe audio și că este implicat în luarea deciziilor privind chestiuni majore, inclusiv războiul și noile negocieri cu Washingtonul.

Este Khamenei cu adevărat implicat?

El stabilește parametrii și trasează liniile roșii de care au nevoie negociatorii săi? Sau biroul liderului suprem este, în realitate, vacant, iar dacă este așa, cine ia deciziile?

Ali Vaez, directorul proiectului Iran din cadrul International Crisis Group, spune că pare evident că „Mojtaba nu este într-o stare în care să poată lua efectiv decizii critice sau să coordoneze în detaliu negocierile”, însă că „sistemul îl folosește pentru aprobarea finală a marilor decizii de ansamblu, și nu pentru tactica negocierilor”.

„Sistemul scoate în evidență în mod deliberat implicarea lui Mojtaba, pentru că asta îi oferă o protecție în fața criticilor interne, spre deosebire de tatăl său, care apărea constant și comenta stadiul negocierilor”, a adăugat el. „Mojtaba este absent din peisaj, astfel că atribuirea unor opinii lui este o bună acoperire pentru negociatorii iranieni, care se protejează astfel de critici.”

„Oameni foarte rezonabili”

Președintele american Donald Trump s-a lăudat, după uciderea lui Ali Khamenei, că Iranul a trecut printr-o schimbare de regim și i-a descris pe cei care negociază acum în numele Teheranului drept „rezonabili”. „Avem de-a face cu oameni diferiți de toți cei cu care a negociat cineva până acum”, a spus el luna trecută.

Sistemul politic opac al Iranului face ca găsirea unor răspunsuri clare să fie cu atât mai dificilă. Dar cu cât Khamenei rămâne mai mult în afara ochilor publicului, cu atât întrebările vor deveni mai apăsătoare.

Unul dintre supraviețuitorii epurărilor americano-israeliene din conducerea politică și militară a Iranului a fost Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului care a condus prima rundă de negocieri cu Statele Unite la Islamabad. Fostul comandant al Gărzilor Revoluționare Islamice, implicat în reprimarea protestelor studențești pro-reformă, a devenit unul dintre puținii politicieni iranieni capabili să lucreze și cu diplomați în costum, și cu militari în ținută de luptă.

La Islamabad, Ghalibaf a fost însoțit de ministrul de Externe Abbas Araghchi și de o delegație numeroasă de oficiali iranieni, într-o mișcare care a părut menită să transmită un mesaj de unitate.

În timp ce, în exterior, negociază supraviețuirea regimului, acasă ei trebuie să gestioneze o bază de susținători devenită și mai neliniștită față de discuțiile cu Statele Unite și dornică să continue să provoace costuri la nivel global ca răspuns la atacurile asupra Iranului. De la izbucnirea războiului, această bază s-a mobilizat în stradă, într-o demonstrație publică de susținere pentru un regim confruntat cu o amenințare existențială. Dar, chiar dacă acești susținători afișează unitate, ei urmăresc cu atenție fiecare pas făcut de oficialii care încearcă să asigure supraviețuirea regimului.

„Dacă negocierile erau dificile înainte de conflict, acum sunt mult mai complicate”, a scris pe X Danny Citrinowicz, expert în Iran la Institutul israelian pentru Studii de Securitate Națională. „Iranul se confruntă cu un sistem tot mai descentralizat, radical și rigid din punct de vedere ideologic, care interpretează rezistența sa în conflict drept o formă de victorie divină.”

Vicepreședintele american JD Vance a spus, după ce negocierile de săptămâna trecută s-au încheiat fără acord, că delegația iraniană a trebuit să se întoarcă acasă pentru a obține aprobarea liderului suprem sau a „altcuiva”.

Până acum, un acord fără binecuvântarea liderului suprem nu era un acord pe care sistemul politic iranian să îl poată susține. Totuși, este posibil ca Iranul să fi intrat într-o nouă etapă, în care acceptul vizibil al liderului să nu mai fie obligatoriu.

Absența aparentă a liderului suprem i-a lăsat pe politicienii iranieni rămași în funcție prinși între două presiuni: gestionarea efectelor continue ale comentariilor publice ale lui Trump, care s-au dovedit dăunătoare negocierilor, și o bază internă radicală, care vede orice compromis cu Statele Unite ca pe o capitulare. „Este foarte greu să gestionezi asta, este semnul unei dileme reale”, a declarat pentru Becky Anderson de la CNN Hamidreza Azizi, cercetător asociat la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate. „Ei trebuie să meargă pe sârmă, încercând să echilibreze toate aceste presiuni interne și externe.”

Bătălia pentru supraviețuire

Această formulă neoficială de funcționare în vreme de război, care a ridicat anumiți oficiali iranieni în poziții de conducere, i-a lăsat confuzi chiar și pe cei mai loiali susținători ai regimului, care nu mai înțeleg cine ia deciziile.

Săptămâna trecută, când ministrul de Externe Abbas Araghchi a declarat că Strâmtoarea Ormuz este deschisă pentru transportul comercial, el a fost criticat de susținătorii regimului, care l-au acuzat că i-a oferit prea devreme lui Trump ocazia de a-și declara victoria. Și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a fost criticat luna trecută după ce și-a cerut scuze față de vecinii arabi și a declarat că nu vor mai exista atacuri împotriva lor.

Aceste critici din presă au alimentat speculațiile privind posibile lupte interne între politicieni. Dar după atacurile la adresa lui Araghchi, Ghalibaf a susținut un discurs adresat națiunii pentru a-i asigura pe iranieni că există coeziune.

Deocamdată, noul lider suprem al Iranului, un om obișnuit să acționeze din umbră, servește un scop util pentru politicienii veterani ai țării.

„Atribuirea unor opinii lui, chiar dacă nu este neapărat de acord cu ele, este o bună acoperire pentru negociatorii iranieni, care se protejează astfel de critici. Un om care lipsește din peisaj nu dă nicio replică”, a spus Vaez.