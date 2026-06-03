„Compania a fost semnificativ supraevaluată”. Avertismentul analiștilor înainte de listarea la bursă a SpaceX

Averea lui Elon Musk a depășit 800 de miliarde de dolari după fuziunea SpaceX–xAI. Foto: Getty Images

Elon Musk se pregătește să listeze SpaceX la bursă în puțin peste două săptămâni la o evaluare de 1,75 trilioane de dolari. Analiștii de la Morningstar au avertizat că gigantul tehnologic deținut de cel mai bogat om din lume este „semnificativ supraevaluat” și îndeamnă investitorii să aștepte pentru a cumpăra acțiuni la prețuri mai atractive după ofertă publică inițială IPO, relatează CNBC.

Debutul mult așteptat este considerat a fi cea mai mare ofertă publică inițială din istorie, SpaceX vizând o strângere de capital de 75 de miliarde de dolari și o evaluare de 1,75 trilioane de dolari.

„Considerăm că firma a fost semnificativ supraevaluată și că investitorii vor avea oportunitatea de a cumpăra acțiunile la niveluri mai atractive după IPO”, au scris analiștii Morningstar într-o notă publicată luni.

Analiștii văd o gamă largă de posibilități privind profitabilitatea potențială a diviziei xAI din SpaceX și consideră că „avantajul său competitiv economic este nedeterminabil”. Ei apreciază însă că divizia reprezintă o „amenințare materială de distrugere a valorii” pentru companie.

SpaceX, evaluată la jumătate din ținta sa pentru IPO

În acest context, evaluarea prin fluxuri de numerar actualizate a Morningstar pentru SpaceX este de 780 de miliarde de dolari, cu aproximativ 48% sub evaluarea sa pe piața privată, de 1,5 trilioane de dolari.

Morningstar a precizat că investitorii pe termen lung care doresc să participe la succesul viitor al companiei vor avea mai multe oportunități ulterior, la un „grad mai mare de siguranță” decât în momentul listării, au adăugat analiștii.

„Cu o parte mică a acțiunilor inițiale puse în circulație, susținută de aproape toate băncile de investiții din lume, de un apetit puternic al investitorilor pentru infrastructura AI și de o cale fără precedent către includerea în indicele Nasdaq 100 la doar 15 zile de la IPO, ne așteptăm ca prețul acțiunilor SpaceX să supraviețuiască separării și chiar să crească, cel puțin pentru o perioadă”, a precizat Morningstar.

SpaceX a dezvăluit pierderi de miliarde înainte de IPO

SpaceX a raportat o pierdere netă de 4,28 miliarde de dolari în ultimul trimestru, după o pierdere de 4,94 miliarde de dolari în 2025.

Divizia Starlink a generat venituri de 3,26 miliarde de dolari în ultimul trimestru, reprezentând 69% din total.

Activitatea spațială a înregistrat pierderi operaționale de 619 milioane de dolari, iar divizia de AI a pierdut 2,5 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că segmentul de conectivitate este singurul profitabil al companiei.

Mai mult, SpaceX a precizat în documentele depuse pentru listarea la bursă că are „un istoric de pierderi nete și s-ar putea să nu devină profitabilă în viitor”.

O mare parte din valoarea sa depinde de succesul dezvoltării unor tehnologii „noi și netestate”, iar compania se așteaptă să „efectueze cheltuieli de capital semnificative pe parcursul mai multor ani” înainte ca produsele și serviciile sale AI să devină profitabile, conform documentului.

Dan Coatsworth, șeful departamentului de piețe de la AJ Bell, a declarat că „se cunosc puține lucruri” despre finanțele SpaceX, având în vedere statutul său de companie privată, Elon Musk controlând 85% din drepturile de vot. De asemenea, el avertizat că o evaluare extrem de ridicată ar putea limita potențialul de creștere ulterior.

Între timp, au reapărut speculațiile privind o posibilă fuziune între SpaceX și Tesla, controlată tot de Elon Musk.