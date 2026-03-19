Constelația Starlink de pe orbita joasă a Pământului a depășit 10.000 de sateliți activi

La aproape șapte ani de la debutul lansărilor pentru amplasarea constelației sale pe orbita joasă a Pământului, SpaceX are acum peste 10.000 de sateliți Starlink activi care înconjoară planeta, după ce marți au fost lansate două noi loturi de sateliți pentru internet de bandă largă, însumând 54 de sateliți, transmite Space.com, potrivit Agerpres.

Satelitul Starlink cu numărul 10.000 se afla la bordul primei rachete Falcon 9 lansate, care a desfășurat cu succes 25 de sateliți după ce s-a ridicat de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California. A doua lansare, de la Stația Forțelor Spațiale Cape Canaveral din Florida, a adăugat încă 29 de sateliți pe orbită.

Peste 10.000 de sateliți Starlink funcționali

Megaconstelația Starlink numără acum 10.049 de unități, dintre care toate, cu excepția unui număr de 10, sunt în stare de funcționare, potrivit Space.com. Un număr de 1.509 de sateliți Starlink au mai fost lansați începând cu luna mai 2019, dar au reintrat ulterior în atmosfera Pământului și au fost distruși.

Grupul Starlink (17-24) lansat marți de la Complexul de Lansare Spațială 4 Est din California a decolat la ora 05:19 GMT. Prima treaptă a rachetei Falcon 9 (Booster 1088) din cadrul acelei misiuni și-a încheiat al 14-lea zbor cu o aterizare la punct fix pe barja dronă 'Of Course I Still Love You', poziționată în Oceanul Pacific.

Al doilea grup Starlink (10-46) al zilei a plecat de la Complexul de Lansare Spațială 40 (SLC-40) din Florida la ora 13:27 GMT. Prima treaptă a rachetei Falcon 9 (Booster 1090) s-a întors pe Pământ pentru a 11-a oară, aterizând pe barja autonomă 'A Shortfall of Gravitas' staționată în Oceanul Atlantic.

Lansarea de la Cape Canaveral a marcat a 34-a misiune Falcon 9 a SpaceX din acest an și a 378-a lansare Starlink din istoria sa.