O țară vecină cu România anunță că începe producția de roboți umanoizi și va fi singura din Europa care fabrică androizi în doar 2 luni

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a anunţat miercuri la Jiaxing, în China, că Serbia va începe producţia de roboţi între 10 şi 20 iulie şi că, în doar două luni, va avea roboţi umanoizi, ceva ce nu avea nicio altă ţară europeană, relatează Tanjug, potrivit Agerpres.

În cea de a patra zi a vizitei sale oficiale în China, Vucic a declarat că acorduri în valoare de 953 de milioane de euro pentru noi investiţii în Serbia au fost semnate la Jiaxing şi a adăugat că investiţiile vor merge în diferite oraşe - Nis, Novi Sad, Zrenjanin, Sabac, Cuprija şi Indjija.

„Cred că, în perioada următoare, vom vorbi chiar de un număr mai mare de investitori. Până acum, avut avut 18 întâlniri cu oameni de afaceri şi vor fi încă cinci mâine, ceea ce reprezintă 23 în total, şi toată lumea vrea să vină în Serbia şi să investească în ţara noastră, în special după cuvintele prieteneşti ale preşedintelui Xi (Jinping). Dar nu e vorba doar de investiţii obişnuite - este vorba de ceva cu adevărat important”, le-a spus Vucic jurnaliştilor după o vizită la fabricantul de piese autor Minth.

Şeful statului sârb a spus că roboţii vor fi fabricaţi în trei stadii în Serbia şi că primul stadiu, asamblarea, va începe între 10 şi 20 iulie. El a precizat că al doilea stadiu ale legătură cu aşa-numitele fabrici de date sau fabrici de antrenament pentru roboţi.

Vucic a mai spus că stadiul al treilea implică utilizarea inteligenţei artificiale şi că Serbia va deveni o ţară de prim-plan în domeniu, întrucât va produce primii roboţi umanoizi în două luni.