Cea mai căutată femeie din Germania a fost încarcerată după 30 de ani. În acest timp a trăit liniștită într-un cartier din Berlin

3 minute de citit Publicat la 16:50 27 Mai 2026 Modificat la 16:50 27 Mai 2026

Daniela Klette a fost condamnată pentru jafuri comise între 1999 și 2016, după dizolvarea RAF. Foto: Getty Images

Daniela Klette, ultima membră a unei rețele teroriste de extremă stângă și, mult timp, cea mai căutată femeie din Germania, a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru o serie de jafuri armate și complicitate la răpire. Autoritățile au căutat-o timp de 30 de ani, perioadă în care s-a ascuns la vedere, în Berlin. Femeia de 67 de ani a fost identificată după apariția unor imagini cu ea la un festival, alături de grupul cu care practica capoeira, relatează, relatează The Guardian.

Daniela Klette a fost membră a grupării Facțiunea Armata Roșie (RAF), cunoscută și sub numele de gruparea Baader-Meinhof. Ea a fost arestată în apartamentul ei din Berlin, unde locuia sub un pseudonim, în februarie 2024.

Polițiștii au găsit în apartamentul ei din cartierul Kreuzberg, unde locuise aproximativ 20 de ani, un depozit de arme și un lansator de rachete fals, precum și documente de identitate falsificate, peruci, aur și 240.000 de euro în numerar, despre care se crede că proveneau din jafuri.

După un proces de 14 luni desfășurat sub măsuri stricte de securitate, tribunalul regional din Verden a găsit-o vinovată pentru șase capete de acuzare de jaf calificat, complicitate la răpire pentru răscumpărare și deținere de arme militare.

Klette a fost condamnată pentru jafuri comise între 1999 și 2016, după dizolvarea RAF, menite să finanțeze viața clandestină a fugariilor rămași.

„Și-au comis jafurile cu o împărțire clară a rolurilor și într-o manieră extrem de conspirativă”, a declarat judecătorul principal, Lars Engelke.

Procurorii, care ceruseră pedeapsa maximă de 15 ani, au spus că Klette și complicii săi, Burkhard Garweg, în vârstă de 57 de ani, și Ernst-Volker Staub, de 72 de ani, au vizat vehicule de transport valori și supermarketuri din trei landuri. Se crede că trio-ul a fugit cu peste 2 milioane de euro.

Anchetatorii au declarat că au găsit ADN-ul ambilor bărbați în apartamentul lui Klette în momentul capturării sale, inclusiv pe o periuță de dinți electrică. Staub și Garweg sunt încă în libertate.

În momentul pronunțării verdictului de vinovăție, Klette a ascultat impasibilă, fără să aibă vreo reacție. Simpatizanții ei însă au huiduit judecătorii și au scandat „libertate pentru Daniela”.

Un grup de susținători s-a adunat mai devreme în fața tribunalului purtând pancarte pe care scria „solidaritate cu Daniela”.

Cum a fost identificată

Klette a reușit să se ascundă de poliție timp de 30 de ani. Sub un nume fals, femeia a fost implicată profund timp de mai mulți ani într-un centru cultural brazilian din Berlin, unde practica capoeira, o artă marțială afro-braziliană care combină dansul și lupta.

Se crede că descoperirea unor fotografii cu ea alături de grupul său de capoeira la carnavalul anual al culturilor din Berlin, zâmbitoare, cu o bandană albă pe cap și aruncând confetti din petale, a dus la identificarea și arestarea sa.

Ce le-a promis Klette susținătorilor ei

Apărarea a cerut achitarea ei, susținând că nu există dovezi privind implicarea sa în jafuri și că acuzațiile privind armele nu justificau mai mult decât o pedeapsă cu suspendare.

La începutul procedurilor, în martie 2025, Klette, acum cu părul cărunt, a rupt tăcerea pentru a denunța ceea ce a numit un proces motivat politic și a promis că va rămâne fidelă luptei împotriva „capitalismului și patriarhatului”.

Procurorii o mai acuză pe Klette de trei atacuri motivate politic în anii 1990, pe vremea când RAF era încă activă, însă aceste acuzații sunt tratate separat într-un alt proces la Frankfurt.

Ea nu mai poate fi judecată pentru apartenență la o organizație teroristă, deoarece termenul de prescripție pentru această infracțiune a expirat în 2018, la 20 de ani după dizolvarea grupării.

RAF, cunoscută și sub numele de banda Baader-Meinhof după membrii săi fondatori, Andreas Baader și Ulrike Meinhof, s-a aflat în spatele unei campanii de teroare în ceea ce era atunci Germania de Vest în anii 1970 și 1980, implicând atacuri, răpiri, atentate cu bombă și asasinate.

Gruparea radicală anticapitalistă a luat armele împotriva a ceea ce considera a fi imperialismul american și un stat german „fascist”, încă infiltrat de foști naziști. Se crede că a fost responsabilă pentru moartea a cel puțin 30 de persoane și rănirea altor 200.