Ministrul Rogobete anunţă că spitalele din PNRR nu sunt blocate: „Ministerul Finanțelor a efectuat transferul contribuției naționale”

2 minute de citit Publicat la 16:58 27 Mai 2026 Modificat la 16:58 27 Mai 2026

Șantierul Spitalului Regional de Urgență Craiova. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete a anunţat, miercuri, că Ministerul Finanțelor „a efectuat transferul contribuției naționale pentru proiectele de spitale pe care le construim din bani europeni”. Potrivit unui mesaj postat pe Facebook, România contribuie cu aproximativ 1.2 miliarde de lei din bugetul de stat. „România se dezvoltă prin fapte, prin transparență și prin oameni care aleg adevărul, nu zgomotul. Încrederea ne face bine”, a spus Rogobete.

„Dezinformarea este de multe ori insidioasă, prezentă în zonele în care te aștepți mai puțin, cu informații prezentate trunchiat sau date false livrate pe post de certitudini, fără dileme. Un exemplu: citez aproximativ din memorie „spitalele din PNRR sunt blocate”. Lipsa de informații fertilizează terenul pentru fake news și vă explic de ce:

Astăzi s-a primit confirmarea că Ministerul Finanțelor a efectuat transferul contribuției naționale pentru proiectele de spitale pe care le construim din bani europeni (deci nu numai PNRR). Este vorba despre cca. 1.2 miliarde de lei, contribuția noastrǎ naționalǎ, din bugetul de stat”, a spus Alexandru Rogobete.

El afirmă că România a abosrbit banii din PNRR, „urmând ca restul să fie plătit din bugetul de stat”.

„Adevărul (pe care dl. Ministrul Cseke l-a marcat foarte bine) este că noi, România am absorbit banii europeni din fondurile disponibile pentru proiectele din PNRR, urmând ca restul sǎ fie plǎtit din bugetul de stat (cofinanțarea de care se știa din 2022).

Adevărul care nu a fost spus public (până acum) este ca cca. 20% din investiții au totuși o sursă națională, adică bugetul național de stat.. Am făcut personal tot ce a ținut de mine pentru a obține acești bani de la buget la timp, încă de începutul anului. După aproape jumătate de an, văd că s-a întâmplat.

Degeaba cifrele de deficit național sunt bune, dacă deficitul este transferat către mediul privat, constructori, contractori și subcontractori”, a subliniat el.

Mai mult, el a adăugat că„ vuvuzelele de propagandǎ au criticat și împins informații false peste tot”, dar „România se dezvoltă prin fapte, prin transparență și prin oameni care aleg adevărul, nu zgomotul”.

„Viața oamenilor nu se calculeazǎ în deficit și sper ca "mesia politicǎ" sǎ înțeleagǎ asta, macar acum!

În loc de concluzii vreau să îi mulțumesc ministrului Nazare cu care am discutat chiar aceste zile despre nevoia de injectare a componentei naționale de plăți pentru proiectele de spitale.

România se dezvoltă prin fapte, prin transparență și prin oameni care aleg adevărul, nu zgomotul. Încrederea ne face bine", a mai spus Rogobete.