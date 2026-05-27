Scandalul Doicești. Bolojan: Când ai semnale că sunt probleme trebuie să-i explici partenerului. N-are legătură cu parteneriatul cu SUA

3 minute de citit Publicat la 14:10 27 Mai 2026 Modificat la 14:10 27 Mai 2026

Pentru proiectul de la Doicești este necesară o investiție de minimum 5 miliarde de dolari. Foto: colaj Hepta/Bogdan Ivan/Facebook

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat miercuri, la DigiFM, că problemele semnalate în legătură cu proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești nu trebuie interpretate ca o critică la adresa parteneriatului strategic al României sau a transferului de tehnologie care ar trebui să ajungă în țară. Bolojan a spus că proiectul ridică însă semne de întrebare serioase privind modul în care au fost cheltuiți banii și gestionate investițiile din energie.

„Faptul că unul dintre proiectele susținute de Nuclearelectrica, și anume cel de la Doicești, pare să ajungă într-o zonă în care constatăm că au fost alocate sume mari fără rezultate nu are legătură cu parteneriatul strategic și cu transferul de tehnologie care trebuie să vină în România”, a declarat premierul interimar.

Ilie Bolojan a comparat situația de la Doicești cu alte proiecte problematice din industria energetică românească, dând exemplul centralei de la Iernut. Potrivit acestuia, proiectul de la Iernut a fost început în urmă cu zece ani, deși trebuia finalizat în trei ani, iar în cele din urmă Romgaz a fost nevoită să îl preia pentru a-l duce la capăt.

Bolojan a subliniat că trebuie separate mai multe planuri. În cazul Doicești, spune el, există dimensiunea parteneriatului strategic, care nu trebuie pusă sub semnul întrebării. Separat, există însă probleme concrete de administrare, finanțare și implementare a proiectului.

„În cazul proiectului de la Doicești, planul mare este cel al parteneriatului strategic, iar acesta nu trebuie pus sub semnul întrebării. În cazul centralei de la Iernut, vorbim despre sistemul energetic național, care este un sector strategic”, a spus Bolojan.

El a arătat că România are nevoie atât de centrale de mare putere, precum cea de la Iernut, cât și de tehnologii noi, cum este cea care ar putea fi dezvoltată la Doicești. Problema apare însă când proiectele sunt întârziate ani la rând sau sunt pornite fără finanțare clară și fără garanții solide privind capacitatea partenerilor de a le duce la capăt, a adăugat Bolojan.

El a spus că proiectul de la Doicești are „probleme serioase”. „Când există semnale clare că sunt probleme, iar acel proiect ar putea avea impact asupra relației cu un partener, trebuie să îi explici partenerului care sunt problemele reale”, a mai spus premierul interimar.

Ilie Bolojan a respins orice asociere între aceste critici și o eventuală afectare a parteneriatului strategic. El a susținut că discuția privește, de fapt, greșelile făcute de România în sectorul energetic în ultimii ani.

„Resping orice asociere cu afectarea parteneriatului strategic. Este doar un punct din zona energiei care arată că, ani de zile, am făcut foarte multe greșeli în sectorul energetic. Nu am făcut investiții, deși aveam șapte miliarde de euro pentru energie. Ținem acești bani în conturi pentru că nu știm să îi cheltuim”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar a criticat și modul în care sunt conduse companiile din energie. Potrivit acestuia, proiectele nu sunt finalizate pentru că directorii nu au în contractele de mandat clauze clare care să le lege performanța de realizarea investițiilor.

„Fiind vorba despre un sector monopolist, fără astfel de contracte clare, oamenii sunt puși acolo ca recompensă, nu ca să livreze rezultate. Așa se irosesc banii”, a spus Ilie Bolojan.

Scandalul privind proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești a pornit după ce Ilie Bolojan a anunțat că a informat partenerul american că există o serie de probleme legate de proiectul reactoarelor de la Doiceşti. Premierul interimar a spus ă responsabilii pentru gestionarea „păguboasă” a acestei investiţii sunt cei din conducerea Nuclearelectrica, care ar fi trebuit să se asigure că tot proiectul şi toate sumele alocate au un rezultat, iar contractele şi modul în care s-au derulat sunt „în bună regulă”.

Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3 CNN că el nu are informații potrivit cărora ar exista probleme la proiectul reactoarelor de la Doicești. Dimpotrivă, toate datele indicau un proiect viabil, pentru care ar fi existat chiar promisiuni de finanțare din Statele Unite.

Nuclearelectrica a transmis că proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești este dezvoltat în conformitate cu hotărârile acționarilor și cu standardele internaționale din domeniul nuclear, după ce Adunarea Generală a aprobat recent Decizia Finală de Investiție.

Compania a precizat, de asemenea, că studiile geotehnice și analizele tehnice realizate până în prezent confirmă adecvarea amplasamentului, iar proiectul a trecut prin etapele FEED și evaluări independente ale AIEA, care au validat direcția de implementare.