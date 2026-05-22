Ilie Bolojan insistă că proiectul de la Doicești are probleme care nu pot fi negate. Ce spune despre parteneriatul strategic cu SUA

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, din nou, că la proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești există „probleme pe care nu le putem nega”, iar timpul va demonstra dacă a avut sau nu dreptate. Prim-ministrul a respins acuzațiile PSD că ar pune în pericol parteneriatul strategic cu Statele Unite și a dat exemplul centralei de la Iernut, ca un proiect fezabil, pe care l-a susținut, care s-a realizat prin transfer de tehnologie de la americani.

Ilie Bolojan a spus că în urma afirmațiilor sale privind proiectul de la Doicești au fost amestecate trei chestiuni distincte: parteneriatul strategic cu SUA, transferul de tehnologie modernă în România și proiectul în sine.

„Aș face câteva precizări. Sunt trei planuri care au fost amestecate în aceste zile. Unul este planul parteneriatului strategic cu Statele Unite, al doilea este transferul de tehnologie modernă în România, iar al treilea este proiectul propriu-zis.

Nu se pune problema ca în domeniul parteneriatului strategic cu Statele Unite să avem divergențe. Acesta este un plan pe care eu personal și Partidul Național Liberal îl susținem.

Vă rog să vă gândiți la centrala de la Iernut. Și să comparăm planurile. Cred că suntem conștienți că nu se pune problema ca în domeniul parteneriatului cu SUA să avem o energie ieftină în România cineva nu susține acest lucru. Cred că suntem conștienți de asta.

În ceea ce privește transferul de tehnologii, România are nevoie de astfel de transferuri în multe domenii și tehnologiile moderne trebuie susținute. Și tehnologia de la centrala de la Iernut. care e una modernă de la General Electric, e tehnologie bună pe care o susținem și tehnologiile energiei nucleare sunt bune și le susținem”, a spus premierul interimar.

Bolojan: La Doicești sunt probleme care nu pot fi negate

În ceea ce privește însă proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești, Ilie Bolojan a spus că acolo problemele nu pot fi negate.

„Dar al treilea plan, cel de care am discutat, nu îl putem nega. E proiectul propriu-zis (de la Doicești n.red). Așa cum am precizat legat de proiectul de la Doicești el are niște probleme pe care nu le putem nega și timpul va confirma dacă ceea ce am spus e real sau nu.

La fel la centrala de la Iernut putem să spunem că n-a fost începută de 10 ani? Și că ar fi trebuit să fie terminată în 3 ani? Putem spune asta? Putem să spunem că dacă nu rezolvam ieri un memorandum în ședința de guvern era greu să se contracteze cu cei peste 30 de subcontractori care au făcut 90% din centrală direct către Romgaz terminarea ca să nu ne pierdem garanțiile?”, a spus prim-ministrul interimar.

Ilie Bolojan a declarat că el protejează „cu responsabilitate” interesele țării, dar susține acele proiecte care sunt fezabile din punct de vedere economic.

„Caut să fiu întotdeauna un om responsabil să am grjă ce vorbesc, să promovez cu responsabilitate interesele țării noastre, dar în același timp să avem grijă de banii publici, să susținem decizii care sunt fezable din punct de vedere economic în așa fel încât atunci când facem transfer de tehnologii, realizăm investiții importante, să le calculăm așa cum se cuvine, să vedem exact cu ce firme ne asociem în ce condiții ca proiectul să se finalizeze în bune condiții”, a mai spus Bolojan.

Scandalul proiectului de la Doicești

Scandalul privind proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești a pornit după ce Ilie Bolojan a anunțat că a informat partenerul american că există o serie de probleme legate de proiectul reactoarelor de la Doiceşti.

Premierul interimar a spus ă responsabilii pentru gestionarea „păguboasă” a acestei investiţii sunt cei din conducerea Nuclearelectrica, care ar fi trebuit să se asigure că tot proiectul şi toate sumele alocate au un rezultat, iar contractele şi modul în care s-au derulat sunt „în bună regulă”.



„Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziţie de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziţie, achiziţionat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulţi angajaţi care au tocat destul de mulţi bani şi avem un studiu de fezabilitate, dar toate acestea cu nişte sume imense de bani, în condiţiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiţie, pe care nu îi avem”a explicat Bolojan.

La rândul ei, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că nu s-a pus problema opririi acestui program și a dezvăluit că la Doicești a fost descoperită o pungă de gaze pe terenul unde ar urma să fie amplasate mini-reactoarele.

„Premierul Ilie Bolojan nicidecum nu a anunţat nici în discuţia cu domnul ambasador, nici în public că proiectul este oprit. A anunţat partenerul american că sunt o serie de probleme. (...) Există o problemă cu solvabilitatea partenerului american NuScale, cunoscută în SUA. Există o problemă cu amplasamentul acestui teren pe care ar urma să fie realizat obiectivul şi care este în vecinătatea unui teren care are o pungă de gaze - discutabil cât de mică sau cât de mare, dar ea există, iar noi vorbim de reactoare nucleare”, a explicat Dogioiu.

Însă social-democrații îl acuză pe Ilie Bolojan că încearcă să „arunce în aer” parteneriatul strategic al SUA cu România.



„Ceea ce face premierul demis Ilie Bolojan în acest moment, premier care şi-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuţie parteneriate strategice ale României şi proiecte strategice şi, totodată, să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român. Dacă vorbim de proiectul de la Doiceşti, în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României, care face parte ca şi componentă importantă din parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii”, a afirmat Grindeanu.

La rândul său, fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3 CNN că el nu are informații potrivit cărora ar exista probleme la proiectul reactoarelor de la Doicești. Dimpotrivă, toate datele indicau un proiect viabil, pentru care ar fi existat chiar promisiuni de finanțare din Statele Unite.

Reacția Nuclearelectica

Nuclearelectrica a transmis că proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești este dezvoltat în conformitate cu hotărârile acționarilor și cu standardele internaționale din domeniul nuclear, după ce Adunarea Generală a aprobat recent Decizia Finală de Investiție.

Compania a precizat, de asemenea, că studiile geotehnice și analizele tehnice realizate până în prezent confirmă adecvarea amplasamentului, iar proiectul a trecut prin etapele FEED și evaluări independente ale AIEA, care au validat direcția de implementare.