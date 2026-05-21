Scandalul proiectului Doicești. Grindeanu îl acuză pe Bolojan că aruncă în aer parteneriatul cu SUA: „Să înțeleagă că el a fost demis”

Scandalul proiectului Doicești. Grindeanu îl acuză pe Bolojan că aruncă în aer parteneriatul cu SUA.

Sorin Grindeanu a declarat, joi, că Ilie Bolojan își depășește atribuțiile pe care le are ca premier demis atunci când spune că va închide proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești. Potrivit liderului PSD, prim-ministrul interimar vrea „să arunce în aer parteneriatul strategic cu SUA”. Mai mult decât atât, Grindeanu afirmă că declarațiile făcute de Bolojan deja se văd pe bursă.

„Bolojan trebuie să rămână în limitele date de Constituție, a unui Guvern demis, a unui premier demis, care are prerogative doar în a administra treburile țării. Ceea ce face premierul demis, care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și să slăbească companii strategice ale statului”, a declarat Grindeanu jurnaliștilor.

El a continuat spunând că „luările de poziție ale primului ministru nu se înscriu în linia dată de Constituție”: „Trebuie să înțeleagă că este un premier demis care nu are legitimitate să pună sub semnul întrebării proiecte și parteneriate strategice. El slăbește puterea unei companii precum Nuclearelectrica și aceste lucruri se văd și pe bursă, fluctuații ale acțiunilor companiei și a partenerilor ei cotați pe burse din afara Romîniei. Trebuie să înceteze și să înțeleagă că în cele câteva zile în care mai e premier nu are dreptul să facă lucruri de acest fel”.

Prin aceste declarații, Ilie Bolojan „încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic cu SUA”, spune șeful social-democraților.

„Eu am avut o discuție cu directorul de la Nuclearelectrica, lucrurile sunt în desfășurare. În niciun caz aceste proiecte nu pot fi aruncate la coș așa printr-o declarație scurtă a unui premier demis. Aceste proiecte au fost puse în mișcare de foști miniștri PNL, acele sume de bani de care vorbește premierul au fost plătite de miniștrii PNL. Acest proiect nu trebuie să se oprească, ci să continue. Mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în țară un proiect strategic, ci încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic cu SUA, nu înțeleg de ce are această poziție”, a mai adăugat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă România are bani pentru continuarea acestor proiecte, Grindeanu a răspuns: „Nu e vorba despre bani d ela buget, cei care le vor implementa cu siguranță au și finanțare, nu e vorba de resursă bugetară”.

Ilie Bolojan a anunțat, miercuri seara, la B1TV, că a notificat Ambasada Statelor Unite ale Americii că vrea să închidă proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești, un proiect strategic între România și SUA. Acesta a motivat decizia spunând că „avem un teren achiziţionat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulţi angajaţi care au tocat destul de mulţi bani şi avem un studiu de fezabilitate”. Investiția în centrala de la Doicești este pe lista subiectelor aflate în negociere pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA.