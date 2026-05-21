Sorin Grindeanu a cerut date de la Nuclearelectrica despre proiectul nuclear de a Doiceşti, după ce Bolojan a spus că vrea să-l închidă

Sorin Grindeanu a cerut date de la Nuclearelectrica despre proiectul de la Doiceşti. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, intervine în scandalul "proiectului de la Doiceşti", după ce Ilie Bolojan a anunţat că a notificat Ambasada Statelor Unite ale Americii că vrea să închidă proiectul mini-reactoarelor nucleare. Grindeanu a cerut date de la Nuclearelectrica despre reactoarele SMR la Doiceşti, pentru a avea o imagine la zi a proiectului.

Bolojan şi-a motivat decizia de a închide proiectul spunând că „avem un teren achiziţionat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulţi angajaţi care au tocat destul de mulţi bani şi avem un studiu de fezabilitate”. Investiția în centrala de la Doicești este pe lista subiectelor aflate în negociere pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA.

„Dacă este vorba de aceste reactoare, din nou trebuie să spunem lucrurile în mod corect. În anii trecuți s-a gândit un proiect prin care România să fie un pionier în aceste reactoare, prin asocierea cu o companie din Statele Unite.

Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziție de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari. Avem un teren la dispoziție achiziționat la o valoare destul de mare.

Avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani și avem un studiu de fezabilitate, dar toate acestea cu niște sume imense de bani, în condițiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro, nvestiție pe care nu-i avem, iar analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vizavi de rentabilitatea unui astfel de proiect.

Și gândiți-vă că degeaba ai o intenție bună dacă atunci când o derulezi, o derulezi prost sau ajungi într-o situație în care rămâi cu o grămadă de bani consumați și cu niște hârtii și ne întrebăm dacă a meritat, iar chiar dacă asta s-a făcut, de exemplu, cu o companie americană, mie mi s-a părut responsabil că dacă-ți respecți partenerii să informezi, așa cum am făcut eu cu Ambasada Statelor Unite: acest proiect are niște probleme, ar fi bine să analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu îți respecți partenerul”, a declarat premierul Ilie Bolojan la B1TV.

Profitul Nuclearelectrica în 2025

Societatea Naţională Nuclearelectrica a înregistrat, în 2025, un profit net de 2,397 miliarde lei, în creştere cu 40,4% faţă de anul anterior, potrivit unui raport transmis, în luna februarie, Bursei de Valori Bucureşti (BVB). În anul 2024, compania a raportat un profit net de 1,708 miliarde lei.

Societatea Naţională Nuclearelectrica este controlată majoritar de Statul Român, prin Ministerul Energiei, care deține peste 80% din acțiuni.

Compania se ocupă cu producția de energie electrică nucleară, în special prin centralele de la Centrala Nucleară Cernavodă, și este listată și la bursă, dar deciziile strategice majore rămân sub controlul statului.