Egiptul vrea să facă 2 milioane de locuri de muncă în deșert, cu un plan de 15 miliarde de dolari

2 minute de citit Publicat la 23:25 19 Mai 2026 Modificat la 23:25 19 Mai 2026

Egiptul vrea să transforme deșertul în ferme agricole. FOTO: Getty Images

Președintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, a lansat proiectul agricol New Delta, un plan amplu prin care autoritățile vor să transforme terenuri deșertice în zone cultivate. Scopul este creșterea producției de alimente, reducerea dependenței de importuri și crearea a peste două milioane de locuri de muncă, scrie Insider Africa.

Lansarea proiectului a avut loc în același timp cu recolta de grâu din 2026, obținută pe terenuri noi, cultivate la vest de Delta Nilului. Oficialii egipteni spun că este cel mai mare program de recuperare a terenurilor agricole realizat până acum în țară.

La final, proiectul ar urma să acopere 2,2 milioane de feddani, adică aproximativ 9.000 de kilometri pătrați. Aceasta ar însemna o creștere cu aproape 15% a suprafeței cultivate din Egipt, potrivit National News.

Pe aceste terenuri vor fi cultivate produse importante pentru consumul intern, precum grâu și porumb, dar și legume și produse pentru export, cum sunt măslinele și smochinele. Egiptul încearcă astfel să cumpere mai puține alimente din străinătate și să reducă presiunea asupra rezervelor valutare.

Președintele Sisi a anunțat că până acum au fost investite în proiect aproximativ 800 de miliarde de lire egiptene, echivalentul a 15,1 miliarde de dolari.

Banii au fost folosiți pentru pregătirea terenurilor, construirea unor spații de depozitare pentru cereale, dezvoltarea unor zone industriale și realizarea de drumuri care să lege noile terenuri agricole de Valea Nilului și de principalele porturi.

O parte importantă a proiectului este sistemul de irigații. Ministrul egiptean al Resurselor de Apă, Hany Sweilem, a explicat că apa de drenaj agricol din vestul Deltei Nilului este tratată la instalația El Hammam, aflată pe coasta Mediteranei. Această instalație poate trata până la 7,5 milioane de metri cubi de apă pe zi. Apa este apoi transportată printr-un canal de 170 de kilometri, cu ajutorul a 13 stații de pompare, pentru a iriga culturile din deșert.

Pentru ca proiectul să ajungă la întreaga suprafață propusă, autoritățile vor să construiască și o a doua rută de transport al apei, mai scurtă, dotată cu stații mari de pompare. Sistemul consumă multă energie, dar permite transportarea apei din zonele joase către platourile deșertice unde se află noile terenuri agricole.

Autoritățile spun că proiectul New Delta va ajuta Egiptul să își protejeze mai bine securitatea alimentară, mai ales după crize precum pandemia de COVID-19 și războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Proiectul este văzut și ca o soluție pentru populația care e în creștere.

Totuși, există și critici. Unii specialiști se întreabă dacă proiectul va fi sustenabil pe termen lung, din cauza consumului mare de energie, a presiunii asupra resurselor de apă și a rolului tot mai important al armatei în administrarea marilor proiecte de dezvoltare.

Guvernul susține însă că New Delta va ajuta Egiptul să devină un exportator agricol mai puternic și o economie mai puțin dependentă de importuri.