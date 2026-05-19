Politico: UE mizează pe bălegarul de vacă pentru a ține prețurile la alimente sub control

5 minute de citit Publicat la 23:26 19 Mai 2026 Modificat la 23:26 19 Mai 2026

Ambiția de lungă durată a UE este să reducă dependența de îngrășămintele bazate pe gaz. Foto: Getty Images

Răspunsul Uniunii Europene la o criză iminentă a îngrășămintelor, care ar declanșa majorări de prețuri la alimente, este să folosească mai mult bălegar de vacă, potrivit unor documente obținute de Politico.

Spre dezamăgirea fermierilor, Comisia Europeană nu are de gând să elimine taxa de carbon la frontieră (CBAM) pentru îngrășămintele importate din țări cu reguli climatice mai slabe și nici să suspende tarifele și taxele suplimentare pentru îngrășămintele importate din Rusia și Belarus.

În schimb, Bruxelles-ul mizează pe soluții pe termen lung pentru consolidarea securității alimentare a Europei.

Cum vrea UE să țină sub control prețurile la alimente

Creșteri bruște ale prețurilor alimentelor sunt la orizont pe fondul războiului din Iran și al costurilor în creștere ale îngrășămintelor.

Totuși, planul Comisiei Europene de a consolida aprovizionarea Europei, care urmează să fie prezentat marți, se concentrează pe o abordare de reglementare pe termen lung, prin reciclarea unei cantități mai mari de bălegar și deșeuri agricole în îngrășăminte.

Nu este soluția rapidă la care sperau unii.

„Agricultorii se așteptau la măsuri îndrăznețe. Planurile pe termen lung nu plătesc facturile. Fermierii au nevoie de acțiune, nu de intenții”, a declarat eurodeputata Veronika Vrecionová, care conduce comisia pentru agricultură din Parlamentul European.

Organizațiile agricole transmit același mesaj.

„Agricultorii europeni nu pot aștepta încă o foaie de parcurs pe termen lung, în timp ce costurile de producție continuă să crească, iar capacitatea europeană de producție a îngrășămintelor continuă să dispară. Criza actuală nu este doar despre prețuri, ci despre autonomie strategică, securitate alimentară și supraviețuirea agriculturii europene”, a declarat José María Castilla de la ASAJA, cea mai mare organizație a fermierilor din Spania.

Europa își produce cea mai mare parte a îngrășămintelor folosind gaze importate. Când strâmtoarea Ormuz s-a închis la sfârșitul lunii februarie, prețurile gazelor au crescut, iar piețele globale ale îngrășămintelor s-au înăsprit, împingând prețurile cu aproximativ 70% peste nivelurile din 2024.

Ambiția de lungă durată a UE de a reduce dependența de îngrășămintele bazate pe gaz a părut brusc vizionară când strâmtoarea s-a închis. Producătorii, fermierii și retailerii au urmărit dacă Bruxelles-ul poate reacționa rapid într-o criză.

Totuși, potrivit unor documente redactate recent, obținute de Politico, planul oferă puțin sprijin fermierilor care se confruntă cu creșterea costurilor din această toamnă sau consumatorilor care riscă scumpiri anul viitor.

În schimb, Bruxelles-ul mizează pe măsuri pe termen lung și instrumente care au nevoie de ani pentru a produce efecte. Parțial pentru că pârghiile rapide cum ar fi suspendarea tarifelor pentru importurile din Rusia și Belarus sau pauzarea taxei UE pe importurile cu emisii mari de carbon erau prea sensibile politic pentru a fi utilizate.

Pariul CBAM

Una dintre cele mai rapide metode de sprijin pentru fermieri i-ar fi ajutat și pe Vladimir Putin: suspendarea tarifelor și taxelor suplimentare pentru îngrășămintele importate din Rusia și Belarus, care reprezintă o sursă importantă de finanțare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Proiectele citate de Politico arată că, în schimb, Comisia menține aceste tarife, care sunt în vigoare din iunie 2025, și le justifică prin reducerea dependenței strategice de Rusia.

Un alt instrument rapid ar fi fost oprirea taxei de carbon la frontieră (CBAM) pentru îngrășămintele importate din țări cu reguli climatice mai slabe. Un proiect din aprilie arăta că Executivul european lua în serios această opțiune pentru a ieftini temporar produsele importate pentru fermieri — o cerere importantă a organizațiilor agricole precum Copa-Cogeca. Totuși, măsura ar fi reprezentat un pas înapoi față de ambițiile climatice ale Bruxelles-ului, iar alte departamente ale Comisiei s-au opus ferm.

Ultimele versiuni ale planului merg și mai departe în direcția opusă. În loc să elimine CBAM, Comisia promite acum să „îmbunătățească mecanismul”, în cooperare cu Parlamentul și statele membre, inclusiv prin măsuri anti-evaziune.

Totuși, producătorii de îngrășăminte ar putea beneficia de o altă excepție climatică: dacă își extind producția folosind alternative mai curate, planul sugerează că ar putea păstra unele permise gratuite de emisii după 2034 în cadrul sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). Decizia este amânată pentru o revizuire separată în iulie.

Dincolo de soluțiile rapide

Odată ce instrumentele pe termen scurt sunt excluse, planul se concentrează pe reducerea dependenței Europei de îngrășămintele pe bază de combustibili fosili importate din afara UE.

Acest lucru se face prin modificarea mai multor reguli existente, inclusiv prevederile „Renure” din Directiva Nitraților. Acestea permit în prezent fermierilor din zone cu probleme de poluare a apei să folosească azot extras din gunoi de grajd, depășind limitele obișnuite ale UE. Ele ar urma să fie extinse pentru a include digestatul, un produs secundar al biogazului, obținut prin descompunerea gunoiului de grajd și a altor deșeuri organice.

Herbert Dorfmann, un europarlamentar influent din Comisia AGRI, a spus că bălegarul poate fi parte a soluției, dar nu singura.

„Gunoiul de grajd poate contribui, dar nu poate înlocui îngrășămintele pe bază de uree sau azot”, a spus Dorfmann, membru italian al Partidului Popular European.

Eurodeputatul verde Thomas Waitz din Austria a argumentat că Comisia nu merge suficient de departe.

„De câte semnale de alarmă mai avem nevoie? Vorbim mereu despre crize în energie, la alimente, geopolitică, dar ignorăm cauza de bază: dependența noastră de îngrășăminte pe bază de combustibili fosili”, a spus Waitz.

Războiul din Iran nu a schimbat planurile UE

Chiar și fără războiul din Iran, planul european privind îngrășămintele ar fi arătat probabil similar.

Cea mai mare parte a planului era deja în pregătire înainte de război, ca răspuns la criza îngrășămintelor din 2022 și la efortul mai larg de reducere a dependenței Europei de gaz importat.

Războiul a adăugat doar câteva măsuri de urgență marginale, inclusiv ajutor de stat pentru fermierii afectați, posibilitatea de a desemna îngrășămintele ca bunuri relevante pentru criză și o promisiune de suplimentare a bugetului agricol de urgență al UE.

Totuși, nici măcar cifra suplimentară nu este stabilită, planul menționând doar că suma va fi „substanțială”. Un număr concret depinde de un proces bugetar separat, așteptat luna viitoare.

„Ceea ce pare să se contureze este un plan fără o sumă bugetară, cu instrumente PAC blocate și cu singura măsură care ar fi ajutat fermierii să cumpere mai ieftin, respectiv încetinirea CBAM, deja sacrificată din cauza politicii interne a Comisiei”, a declarat Vrecionová pentru Politico.

Urgența politică este diminuată de faptul că Bruxelles-ul prezintă un plan pe termen lung pentru o problemă care încă nu a lovit efectiv fermele și nici facturile alimentare ale majorității europenilor. Recolta actuală a fost deja finanțată înainte de război.

Doriana Milenkova, analist senior de mărfuri la Rabobank, a spus că decizia Comisiei de a propune un plan structural, nu măsuri de urgență, este justificată. Îngrășămintele pentru sezonul actual au fost deja asigurate înainte de conflict, producătorii locali au acoperit riscurile legate de prețul gazului, iar importurile au continuat.

„Nu există o criză a îngrășămintelor în UE pentru acest sezon, deoarece majoritatea au fost achiziționate înainte de conflict. Prin urmare, Comisia Europeană nu a luat măsuri de criză, ci a continuat cu planul de acțiune pentru îngrășăminte care era deja în pregătire”, a spus Milenkova.

Totuși, Comisia a prezentat planul ca fiind o soluție viabilă în ultimele luni.

„Situația este foarte serioasă. Sunt pe deplin conștient de acest lucru și foarte îngrijorat. Acest subiect are toată atenția mea. Ceea ce vreau să evit cu orice preț este ca fermierii să înceteze producția în următorul ciclu de recoltare”, a scris comisarul pentru agricultură Christophe Hansen pe X luna trecută.

Comisia a refuzat solicitările Politico pentru un punct de vedere.