Administrația Trump susține că modelul de AI al Anthropic “ar putea pune în pericol viața soldaților”. O judecătoare îl contrazice

2 minute de citit Publicat la 23:07 19 Mai 2026 Modificat la 23:07 19 Mai 2026

Potrivit judecătoarei, administraţia SUA, în acest caz, "şi-a depăşit dramatic autoritatea". Foto: Getty Images

Administraţia SUA şi-a apărat marţi decizia de a desemna startup-ul de inteligenţă artificială Anthropic drept un "risc", care putea "pune în pericol viaţa soldaţilor", relatează AFP, citată de Agerpres.

Compania de AI cu sediul în San Francisco a contestat în instanţă includerea sa, la începutul lunii martie, de către Departamentul Apărării al SUA pe o listă de furnizori care prezintă un "risc pentru lanţul de aprovizionare", un document care până acum conţinea doar companii străine.

Administraţia Trump a luat această măsură după ce Anthropic a refuzat să ridice anumite restricţii asupra modelului său de inteligenţă artificială Claude, împiedicând utilizarea acestuia pentru supravegherea în masă a populaţiei SUA şi pentru atacuri autonome letale.

Două proceduri judiciare sunt în desfăşurare în acest caz, una în faţa unei instanţe din San Francisco şi cealaltă în faţa unei curţi federale de apel din Washington.

Cele două instanţe au emis hotărâri contradictorii în cadrul procedurilor sumare: instanţa din San Francisco a suspendat temporar interdicţia asupra Anthropic, în timp ce instanţa din Washington a refuzat să facă acest lucru.

În timpul unei audieri de marţi în capitala SUA, o reprezentantă a administraţiei Trump s-a confruntat cu o serie de întrebări, unele marcate de scepticism.

"Nu văd nicio dovadă furnizată de Departamentul de Justiţie care să susţină desemnarea (...) Anthropic" drept un "risc", a declarat Karen Henderson, una dintre cele trei judecătoare prezente, explicând că faptele şi legile aplicabile explică de ce cazul este audiat de o curte de apel şi nu de o primă instanţă.

Potrivit judecătoarei, administraţia SUA, în acest caz, "şi-a depăşit dramatic autoritatea".

Reprezentanta administraţiei Trump, Sharon Swingle, a susţinut că limitările impuse de Anthropic modelului său de inteligenţă artificială riscau să provoace funcţionarea defectuoasă a acestuia în timpul unei operaţiuni militare, ceea ce "ar fi putut avea consecinţe catastrofale pentru securitatea naţională şi ar fi putut pune în pericol viaţa soldaţilor".

"Pentru a creşte gradul de conştientizare asupra acestui risc în cadrul întregului departament şi pentru a putea acţiona rapid", a adăugat ea, "a fost necesară această desemnare".

Avocata Anthropic, Kelly Dunbar, şi-a exprimat îngrijorarea că "Departamentul Apărării foloseşte în mod abuziv această desemnare (faţă de scopul său iniţial) ca mijloc de presiune contractuală sau ca represalii împotriva Anthropic pentru dezacordul său" cu administraţia.

Ea a reiterat că firma rivală a OpenAI nu contesta capacitatea administraţiei Trump de a-şi rezilia contractele cu aceasta, ci mai degrabă procesul şi argumentele utilizate.

O decizie din partea Curţii de Apel din Washington este aşteptată într-un termen scurt, deoarece judecătorii au recunoscut deja că acest caz sensibil justifică o procedură accelerată.

De asemenea, Anthropic a anunțat că nu va da acces publicului larg la cel mai recent model al său de inteligență artificială, Mythos, deoarece acesta s-a dovedit a fi prea periculos și autonom.