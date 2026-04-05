OpenAI pregătește o schimbare majoră. Super-aplicația care va integra toate instrumentele sale de inteligență artificială

Compania vrea mai puțină fragmentare și o experiență mai coerentă pentru utilizatori.

OpenAI vrea să combine aplicația ChatGPT, propriul browser și aplicația de programare Codex într-un „super app” unic, care să simplifice modul în care utilizatorii interacționează cu serviciile sale, scrie CNBC.

Noua direcție va fi coordonată de Fidji Simo, responsabilă de divizia de aplicații, împreună cu Greg Brockman. Scopul este clar: mai puțină fragmentare și o experiență mai coerentă pentru utilizatori.

Ideea vine într-un moment în care compania încearcă să se concentreze pe produse care cresc productivitatea. Conducerea consideră că, după o perioadă de experimentare și lansări rapide, este momentul să se axeze pe soluțiile care funcționează deja și să le dezvolte mai departe.

OpenAI a devenit cunoscută la nivel global după lansarea ChatGPT în 2022 și, de atunci, a crescut rapid, lansând constant noi produse. În ultimele luni, compania a introdus atât aplicații dedicate programatorilor, cât și propriul browser, încercând să țină pasul cu rivali precum Google sau Anthropic.

Integrarea tuturor acestor servicii într-o singură aplicație ar putea marca următoarea etapă: un ecosistem complet, în care utilizatorii pot discuta cu AI-ul, naviga pe internet și scrie cod fără să mai schimbe între aplicații.

Mutarea vine și pe fondul unor planuri mai mari pentru companie, care se pregătește pentru o posibilă listare la bursă în viitorul apropiat.