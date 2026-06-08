Cea mai bogată țară din Europa. Are mai mulți bani decât Marea Britanie, Grecia și Portugalia la un loc

Germania rămâne cea mai puternică economie a Europei. FOTO: Getty Images

Germania rămâne cea mai puternică economie a Europei și una dintre cele mai importante economii ale lumii, cu un produs intern brut mai mare decât cel al Regatului Unit, Portugaliei și Greciei la un loc.

Atunci când vine vorba despre marile puteri economice ale lumii, primele nume menționate sunt, de obicei, Statele Unite și China. Totuși, următoarea mare economie nu se află nici în America de Nord, nici în Asia, ci în Europa.

Potrivit datelor World Population Review pentru 2025, Germania este cea mai bogată țară din Europa, cu un PIB de 4,74 trilioane de dolari, echivalentul a aproximativ 3,54 trilioane de lire sterline, scrie Express.

Regatul Unit ocupă locul al doilea în clasamentul european, cu un PIB de 3,84 trilioane de dolari, urmat de Franța, cu 3,21 trilioane de dolari, Italia, cu 2,42 trilioane de dolari, și Rusia, cu 2,08 trilioane de dolari.

Mai jos în clasament se află Portugalia, pe locul 18, cu un PIB de 321,44 miliarde de dolari, și Grecia, pe locul 20, cu 267,35 miliarde de dolari. Astfel, economia Germaniei este mai mare decât economiile Regatului Unit, Portugaliei și Greciei adunate.

Prosperitatea Germaniei se bazează pe o economie foarte dezvoltată și diversificată. Țara are cea mai mare economie națională din Europa și una dintre cele mai solide la nivel mondial.

Germania este și unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Europene și ai zonei euro, iar economia sa reprezintă aproape un sfert din întreaga economie a zonei euro.

Unul dintre principalele motoare ale economiei germane este industria exporturilor. Germania este al treilea cel mai mare exportator din lume, după ce în 2024 a vândut bunuri și servicii în valoare de 1,66 trilioane de dolari.

Țara a înregistrat și un excedent comercial de 255 de miliarde de dolari, unul dintre cele mai mari din lume. Printre principalele produse exportate se numără automobilele, utilajele, produsele chimice, echipamentele electrice, produsele electronice, medicamentele și materialele plastice.

Germania este, de asemenea, cea mai importantă putere industrială a Europei, fiind responsabilă pentru aproximativ o treime din întreaga producție industrială a continentului.

Statul german investește masiv în cercetare și dezvoltare, direcționând aproximativ 3,1% din PIB către inovație științifică și tehnologică. În același timp, Germania dispune de unul dintre cele mai puternice sisteme de securitate socială din lume.

Potrivit KPMG, Germania rămâne și în 2026 a treia economie a lumii. Exporturile de autovehicule și componente auto, precum și cele de produse chimice, au contribuit decisiv la poziția țării în comerțul global. KPMG arată, de asemenea, că sectorul serviciilor are cea mai mare pondere în economia germană, reprezentând aproximativ 70% din produsul intern brut al țării.