Nicușor Dan a fost la Mănăstirea Dejani de Sfânta Maria. Președintele a fost însoțit de Mirabela Grădinaru și copiii lor

1 minut de citit Publicat la 18:51 15 Aug 2026 Modificat la 19:20 15 Aug 2026

Mănăstirea Dejani este situată în zona Munţilor Făgăraşului, la doar 21 de kilometri de Făgăraș. Foto: Amator

Președintele Nicușor Dan a fost fotografiat, sâmbătă, de Ziua Marinei și de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, în timp ce participa la slujba de la Mănăstirea Dejani. Șeful statului a fost însoțit de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor.

În imaginea realizată în mănăstire, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au capetele plecate în rugăciune.

› Vezi galeria foto ‹

Președintele României a ales să meargă la Mănăstirea Dejani din Făgăraș cu ocazia sărbătorii Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox și cea mai importantă dintre sărbătorile dedicate Maicii Domnului.

Nicușor Dan a lipsit în schimb de la ceremoniile de Ziua Marinei din Constanța.

Unde se află Mănăstirea Dejani

Mănăstirea Dejani este situată în zona Munţilor Făgăraşului, la doar 21 de kilometri de Făgăraș, potrivit site-ului primăriei orașului Făgăraș.

Existenta sfântului locaş în secolul al XVII-lea este atestată prin câteva inscripţii si însemnări făcute pe cărți bisericeşti din Țara Făgăraşului.

Ridicată în stil moldovenesc, ca o construcţie spaţioasă din lemn, biserica a fost sfinţită cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului” în ziua de 1 octombrie 2000.