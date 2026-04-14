Alegere stranie a președintelui Nicușor Dan. De ce a mers la mănăstirea din Cornu, un fief PSD, în Vinerea Mare: „Am fost surprins”

Nicușor Dan, alături de primarul din Cornu, Cornel Nanu, și președintele CJ Prahova, Virgil Nanu. Foto: Facebook/ Virgil Nanu

Președintele Nicușor Dan a decis să meargă la slujba din Vinerea Mare la Mănăstirea Cornu, o alegere neobișnuită având în vedere că localitatea este un fief al PSD. Șeful statului a mers la lăcașul de cult însoțit de partenera lui de viață și cei doi copii ai lor, fără să anunțe și fără protocol. Președintele CJ Prahova, Virgil Nanu, a spus că a fost surprins să-l vadă pe președinte la slujbă și chiar l-a întrebat de ce a venit tocmai la Cornu. Nicușor Dan i-a răspuns că așa i-a recomandat un prieten, care este preot. La rândul său, primarul din Cornu a spus, la Antena 3 CNN, că nu se aștepta la această vizită, iar președintele i s-a părut „un tip exagerat de normal”.

Imaginile cu președintele Nicușor Dan, în Vinerea Mare, alături de lideri PSD la Mănăstirea Cornu s-au viralizat. Nimeni nu se aștepta ca șeful statului să aleagă un fief al social-democraților, cu atât mai puțin o localitate asociată puternic cu unul dintre foștii săi lideri, Adrian Năstase.

„Am avut o discuție, l-am întrebat dacă putem face o poză, a zis că e de acord, l-am întrebat dacă-l deranjează să fac o postare, a zis 'absolut deloc', ca atare...”, a spus Virgil Nanu, președintele CJ Prahova, marți, la Antena 3 CNN.

Președintele CJ Prahova a spus că a aflat de la mănăstire că președintele va veni la slujbă, dar nu a crezut informația, așa că atunci când l-a văzut a fost surprins. „Nu mi-a venit să cred”, a spus Nanu.

„Eu sunt din Cornu, în fiecare an mă duc la mănăstirea din Cornu, părintele de acolo este duhovnicul meu, mă duc să mă împărtășesc și să mă spovedesc acolo. Așa cum fac în fiecare an, în Vinerea Mare, mă duc la slujbă acolo.

Și într-adevăr, am avut plăcerea de a avea o întâlnire neașteptată cu președintele Nicușor Dan. Primisem informația că o să ajungă, cu două ore înainte. De la mănăstire mi s-a spus că o să vină președintele României. Am fost reticent prima dată la această informație.

Dacă mă întrebați pe mine, dacă e să discutăm corect, l-am și întrebat 'domnule președinte, cum ați ajuns să faceți această alegere?' Mi-a răspuns că are un prieten preot care i-a făcut această recomandare să vină la mănăstirea Cornu.

A venit undeva la 19.10, a stat la toată slujba, și a plecat la ora 22.00. Și eu am fost surprins, nu mi-a venit să cred, slujba a început, a ajuns undeva la 19.10, și-a făcut loc să ajungă în față.

Eu am apreciat că și-a făcut timp să vină la noi la mănăstire, a fost o surpriză frumoasă și de apreciat, s-a comportat ca un om normal”, a spus Virgil Nanu.

La rândul său, primarul din Cornu, Cornel Nanu, a spus că a fost surprins să-l vadă pe șeful statului. Primar din 1989, Nanu a spus că la slubele de la Mănăstirea Cornu a mai participat un singur alt președinte: Emil Constantinescu.

„Da, sigur că am fost surprins, nu se aștepta nimeni, ca vineri seara să fie domnul președinte pe teritoriul localității din Cornu și la Mănăstirea Cornu.

Domnul președinte mi s-a părut un om normal, exagerat de normal, s-a comportat normal, a stat toată slujba și dânsul, cu întreaga familie, soția, copiii.

Nu am cunoștință că a mai fost în localitatea Cornu președintele Nicușor Dan. Mi s-a părut un tip exagerat de normal și mi-a făcut o impresie bună, mai mult decât aveam eu înainte să-l cunosc”, a spus edilul, care a admis că la alegerile prezidențiale, în turul doi, l-a votat pe Nicușor Dan.

Președintele CJ Prahova a subliniat că nu este nicio „conspirație” la mijloc între PSD și Nicușor Dan și a declarat că nu a abordat niciun subiect politic cu șeful statului cât timp a stat de vorbă cu el. „Nici măcar nu am vrut și nu am intenționat sub nicio formă să deschid o astfel de discuție, mi s-a părut normal să păsătrăm contextul în care ne aflăm”, a spus Virgil Nanu.

„Dar de ce credeți că e o conspirație dacă lucrurile sunt normale? Cei din biserică au fost impresionați că l-au avut alături pe domnul președinte. Nu-mi imaginam că poate să vină la mănăstirea din Cornu. Eu am apreciat acest moment, lucrurile au fost absolut normale, eu nu am decât aprecieri”, a spus președintele CJ Prahova.