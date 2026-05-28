Călin Georgescu nu e propunerea AUR de premier. Peiu: "Sunt speculaţii"

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR. Foto: Agerpres

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat, joi, că PSD şi partidul din care el face parte nu au avut un plan comun pentru perioada de după moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. "Nu a fost o planificare a unei evoluţii post-moţiune, sub nicio formă. Şi noi, şi ei am spus, de la început, că avem viziuni diferite asupra viitorului", a afirmat Peiu pentru Cotidianul. El a adăugat că "sunt speculaţii" că AUR l-ar propune pe Călin Georgescu pentru funcţia de prim-ministru, iar despre Eugen Tomac a spus că este ”un om politic modest".

Petrişor Peiu a transmis că, de fapt, "cei de la PSD îşi doresc continuarea mariajului cu PNL, USR şi UDMR".

”PSD-ul s-a certat cu partenerii lor de coaliţie din PNL şi USR şi a hotărât să se alăture moţiunii noastre. Nu a fost o planificare a unei evoluţii post-moţiune, sub nicio formă. Şi noi şi ei am spus de la început că avem viziuni diferite asupra viitorului. Noi ne dorim alegeri anticipate şi moţiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan am văzut-o ca fiind primul pas spre alegerile anticipate. Cei de la PSD îşi doresc continuarea mariajului cu PNL, USR şi UDMR”, a declarat liderul senatorilor AUR pentru sursa amintită.

Peiu a spus şi care a fost înţelegerea PSD-AUR: ”Singura înţelegere a fost cu privire la susţinerea şi votarea moţiunii de cenzură pentru demiterea guvernului. Nu a existat niciun fel de plan de la bun început. Adică fiecare partid are propriul plan".

Despre Călin Georgescu

Petrişor Peiu a mai transmis, despre propunerea Călin Georgescu premier, că ”sunt speculaţii pe care presa le face”.

”Deocamdată, noi nu am ajuns în situaţia de a nominaliza un prim-ministru. La Cotroceni discuţia a plecat de la faptul că domnul preşedinte Nicuşor Dan a spus că nu va da mandat unui partid care să facă alianţă cu AUR sau să primească în Parlament voturi de la AUR.

Din câte ştiu, domnul Georgescu nu e membru AUR, deci nu poate să fie un adversar intern. În al doilea rând, când eşti într-un partid şi ai alţi colegi de partid care vor aceeaşi poziţie pe care ţi-o doreşti, tu nu trebuie să te gândeşti la ei ca adversari, ci la posibile opţiuni ale partidului. Nu am văzut un proiect de guvernare. (.) Este o persoană care mie nu mi-a făcut nimic, nu mi-a zis nimic.

Nu ştiu exact ce vrea domnia sa. Eu personal n-am vorbit. Bănuiesc că domnul Simion o fi vorbit", a afirmat Peiu.

Despre Eugen Tomac

Liderul senatorilor AUR şi preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR îl consideră pe Eugen Tomac, în scenariul nominalizării acestuia pentru funcţia de premier, "un om politic modest şi tributar relaţiei cu Traian Băsescu".

"Deocamdată este o chestiune pe surse. Preşedintele Nicuşor Dan nu a spus niciun moment acest nume. Dacă mă întrebaţi părerea mea personală despre domnul Tomac, este că dânsul este un om politic modest şi tributar relaţiei cu Traian Băsescu.

Nu văd ce legătură mai are cu momentul politic actual. Acum, suntem într-un moment politic în care partidul domnului Tomac nu mai există în Parlamentul României. Traian Băsescu e istorie, s-a dovedit că a fost şi turnător, nu văd ce relevanţă are numele Eugen Tomac în actualul context politic”, a afirmat Petrişor Peiu.