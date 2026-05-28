Autorităţile impun restricţii de trafic în perioada Rusaliilor. Ce maşini nu au voie să circule, la anumite ore, pe drumurile spre mare

Publicat la 18:49 28 Mai 2026 Modificat la 18:49 28 Mai 2026

Restricții de circulație pe Autostrada A2, de Rusalii 2026. Foto: Getty Images

Autorităţile au anunţat restricţii de trafic pentru vehiculele de peste 7,5 tone, în perioada Rusaliilor 2026. De exemplu, aceste maşini nu vor avea voie să circule, sâmbătă, duminică şi luni, în anumite intervale orare, pe drumurile care duc la mare, pe Autostrada A2 București – Constanța sau pe DN39 Agigea – Mangalia. De asemenea, vor avea accesul restricţionat şi pe DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem.

"CNAIR informează participanții la trafic că, în conformitate cu prevederile Ordinului MT - MAI nr. 1249-132/2018, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone (cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane) va fi restricționată pe anumite sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene (E), în zilele de:

30 mai 2026 (sâmbătă)

31 mai 2026 (duminică)

1 iunie 2026 (luni)

Sectoarele vizate:

A2 București – Constanța

Sâmbătă: 16:00 – 22:00

Duminică & Luni: 06:00 – 22:00

DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem

Sâmbătă: 18:00 – 22:00

Duminică & Luni: 06:00 – 22:00

DN39 Agigea – Mangalia

Sâmbătă: 16:00 – 22:00

Duminică & Luni: 06:00 – 22:00

Restricțiile se aplică vehiculelor cu MTMA mai mare de 7,5 tone", a transmis CNAIR, care a mai precizat că "încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenție și se sancționează cu amendă".

