Recordul global de temperatură ar putea fi doborât încă din 2027, din cauza fenomenului El Nino

1 minut de citit Publicat la 18:12 28 Mai 2026 Modificat la 18:15 28 Mai 2026

Temperaturile medii globale ar putea atinge niveluri aproape record în următorii cinci ani/ foto: Getty Images

Experții avertizează că recordul global de temperatură ar putea fi depășit chiar din 2027, în contextul revenirii fenomenului El Niño, așteptat spre finalul acestui an, potrivit The Guardian.

Organizația Meteorologică Mondială a ONU a avertizat că temperaturile medii globale ar putea atinge niveluri aproape record în următorii cinci ani, iar temperaturile din zonele arctice sunt preconizate să crească mai rapid în comparație cu alte regiuni.

Potrivit raportului realizat de specialiști, având în vedere că El Niño este așteptat să revină la sfârșitul acestui an, recordul global de temperatură ar putea fi înregistrat chiar în 2027.

Specialiștii estimează că temperaturile anuale globale de suprafață vor avea valori cu 1,3 până la 1,9 grade Celsius peste perioada pre-industrială 1850-1900.

Studiul mai estimează și că va exista un an în intervalul 2026-2030 când temperaturile globale medii vor depăși cel mai călduros an din istoria măsurătorilor - 2024 -, an în care temperaturile au depășit pentru prima dată cu 1,5 grade Celsius valorile din epoca pre-industrială.

Șeful departamentului ONU pentru schimbările climatice, Simon Stiell, susține că

„Cel mai recent val de căldură din Europa ne reamintește în mod brutal de impactul tot mai grav al crizei climatice, atât din punct de vedere uman, cât și economic. Multe alte regiuni ale lumii sunt, de asemenea, grav afectate, cum ar fi India și alte părți ale Asiei”, spune el, potrivit sursei citate.

„Protejarea vieților omenești, a întreprinderilor și a economiilor împotriva căldurii extreme și a multor alte costuri în creștere ale schimbărilor climatice reprezintă o prioritate pentru fiecare națiune, iar acest demers începe prin renunțarea mult mai rapidă la dependența de combustibilii fosili”, a spus el, subliniind că energia curată este acum mai ieftină decât combustibilii fosili și mai rapidă de produs.

El Niño se caracterizează prin creșterea temperaturilor la suprafața oceanului în centrul și estul Pacificului ecuatorial. Fenomenul apare de obicei la fiecare doi până la șapte ani și durează aproximativ nouă până la douăsprezece luni.

Valul de căldură afectează deja mai multe țări din Europa, ceea ce îi determină pe oficiali să emită avertizări sanitare și să impună restricții privind munca în aer liber.