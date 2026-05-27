Operațiunea "Eliberați râurile". De ce ţările din Europa au dărâmat 603 baraje. "Efect imediat şi beneficiu pe termen lung"

Publicat la 21:27 27 Mai 2026 Modificat la 21:45 27 Mai 2026

Tot mai multe ţări europene au început să dărâme sute de baraje. Imagine ilustrativă cu un baraj din Munţii Dolomiţi, în Italia. Sursa foto: Getty Images

Tot mai multe ţări din Europa au început să dărâme baraje mai vechi, care, pe vremuri, alimentau mori și fabrici, dar care acum nu prea mai au un scop precis, notează CNN. „Odată ce îndepărtezi o barieră, râul preia controlul”, a declarat Angela Ortigara, consilier senior și strateg pentru ape dulci la WWF Olanda. „Este o acțiune care are un efect imediat și un beneficiu pe termen lung”.

Pe măsură ce barajele de pe râul Hiitolanjoki din Finlanda, de exemplu, s-au prăbușit, lucrurile au început să se schimbe: debitul apei a accelerat și s-a răcit, sunând mai puțin a rezervor și mai mult a râu. Apoi au apărut peștii. Pentru prima dată în mai bine de un secol, somonul a împins în amonte pe lângă locul unde se aflau odinioară trei baraje hidroelectrice, recuperând o întindere de apă care fusese izolată timp de mai bine de un secol.

603 baraje dărămate în 2025, în 21 de ţări

Un număr record de 603 bariere au fost doborâte în 21 de țări în 2025, cel mai mare număr înregistrat vreodată, conform celui mai recent raport anual al Dam Removal Europe, o coaliție de șase organizații care lucrează pentru restabilirea conectivității râurilor.

Aceste intervenţii au ajutat la reconectarea a peste 3.740 de kilometri de râuri de pe întreg continentul și sunt legate de obiectivul UE de a restaura 25.000 de kilometri de râuri cu curgere liberă până în 2030.

Conform raportului publicat săptămâna trecută, numărul barierelor îndepărtate a depășit recordul anterior stabilit în 2024 cu 11%.

Îndepărtările în 2025 au fost, de asemenea, de șase ori mai mari decât la primul numărător efectuat în 2020.

Cifrele arată că restaurarea râurilor este adoptată pe scară mai largă, dar reflectă și o reevaluare mai amplă a modului în care funcționează râurile într-o eră a extremelor climatice. Ceea ce era odată văzut ca progres este din ce în ce mai mult perceput ca o povară ecologică tot mai mare.

Râuri fragmentate

Se estimează că 1,2 milioane de bariere — inclusiv baraje, stăvi de scurgere, podețe și ecluze — fragmentează râurile Europei, conform proiectului de cercetare AMBER (Adaptive Management of Barriers in European Rivers), una dintre cele mai cuprinzătoare evaluări ale conectivității râurilor realizate vreodată pe continent. Multe dintre structuri au fost construite cu zeci de ani în urmă pentru hidroenergie, navigație sau agricultură, dar mii sunt acum învechite.

Oamenii de știință și grupurile de mediu spun că consecințele pot fi de amploare.

"Când un râu este îndiguit, albia sa - odinioară protejată de vegetația riverană - se transformă într-un iaz sau rezervor de apă stătătoare expusă la soare. Acest lucru crește semnificativ temperatura apei”, a declarat Pao Fernández-Garrido, manager senior de granturi pentru Programul European Open Rivers, o inițiativă de finanțare la nivel european care sprijină îndepărtarea barajelor mici și a barierelor fluviale pentru a restabili ecosistemele naturale ale râurilor.

Volumele mari de apă din rezervoare se pot pierde și prin evaporare. Materiile organice prinse în rezervoare se acumulează și se descompun în timp, eliberând metan - un gaz cu efect de seră puternic care contribuie semnificativ la încălzirea globală, a declarat Fernández-Garrido pentru CNN.

Ecosistemele fragmentate sunt, de asemenea, mult mai puțin capabile să facă față creșterii numărului de inundații, secete și extreme climatice, potrivit Agenției Europene de Mediu. În ultimul deceniu, nouă din zece dezastre naturale de pe continent au fost legate de apă, se arată în raport.

„Am pierdut aproximativ 80% din zonele noastre umede în ultimul mileniu din cauza drenajului, impermeabilizării și degradării”, a declarat agenția pentru CNN. „Zonele umede ajută la reducerea acestor riscuri acționând ca niște bureți naturali, absorbind apa în timpul inundațiilor și eliberând-o lent în timpul secetei.”

Somonul şi ţiparul, în pericol

Dam Removal Europe a afirmat că fragmentarea râurilor este un factor major care contribuie la declinul biodiversității apelor dulci din Europa, citând o evaluare recentă a Comisiei Europene care a constatat că peste 42% din speciile de pești de apă dulce de pe continent sunt amenințate, în timp ce aproape două treimi sunt considerate a fi expuse riscului de a fi amenințate sau sunt deja aproape de acest statut.

Specii precum somonul atlantic și țiparul european, împreună cu unele populații de păstrăv, pot fi blocate sau întârziate să ajungă la habitatele din amonte necesare pentru reproducere, contribuind la scăderea populațiilor sau, în unele cazuri, la dispariția locală.

Impactul se extinde dincolo de pești. Conectivitatea râurilor susține ecosisteme acvatice întregi, de la insecte la păsări și mamifere. Atunci când fluxul de sedimente este perturbat, albiile râurilor pot fi simplificate și mai puțin potrivite pentru depunerea icrelor, în timp ce temperaturile și debitul modificate reduc diversitatea habitatului.

Există, de asemenea, îngrijorări tot mai mari cu privire la infrastructura de apă îmbătrânită a Europei. Multe bariere învechite nu sunt întreținute corespunzător și pot deveni riscuri pentru siguranță pe măsură ce se deteriorează, în special în timpul fenomenelor meteorologice extreme.

„Construirea de bariere fluviale aduce cu sine o listă lungă de probleme de siguranță și de mediu”, a declarat Fernández-Garrido. „Este întotdeauna mai sigur și mai rentabil să lucrezi cu natura decât împotriva ei.”

Politica UE de "reînviere" a naturii

Impulsul tot mai mare din spatele restaurării râurilor este acum consolidat și prin politica UE de restaurare a naturii.

Cu toate acestea, politica s-a confruntat și cu critici din partea unor grupuri de fermieri și a unor factori de decizie politică îngrijorați de impactul potențial asupra utilizării terenurilor și a mijloacelor de trai rurale.

Regulamentul UE privind restaurarea naturii, care a intrat în vigoare în 2024, stabilește obiective obligatorii pentru restaurarea a cel puțin 20% din suprafețele terestre și maritime ale UE până în 2030, inclusiv restaurarea a cel puțin 25.000 km de râuri la o stare de curgere liberă. Acesta își propune să restaureze aproape toate ecosistemele care au nevoie de restaurare până în 2050. Legislația marchează prima dată când conectivitatea râurilor și eliminarea barierelor au fost incluse în legislația UE.

„Acest regulament are potențialul de a schimba cu adevărat regulile jocului. Nu este vorba doar despre protejarea a ceea ce a mai rămas. Este vorba despre readucerea naturii, despre readucerea râurilor noastre”, a declarat Agenția Europeană de Mediu.

Râuri restaurate

Totuși, îndepărtarea unui baraj este rareori la fel de simplă ca dărâmarea betonului. Proiectele pot necesita ani de zile de evaluări de mediu, studii inginerești și negocieri cu proprietarii barajelor și autoritățile locale. Sedimentele trebuie gestionate cu atenție, malurile râurilor stabilizate, iar ecosistemele monitorizate după demolare.

Însă, odată ce barierele sunt îndepărtate, transformarea se poate produce remarcabil de rapid. În Districtul Lacurilor din Anglia, demontarea debarcaderului Bowston Weir în 2022 de pe râul Kent a contribuit la restabilirea unui debit mai natural al râului, îmbunătățind condițiile pentru peștii migratori și ecosistemele înconjurătoare.

În Belgia, îndepărtarea podețelor din pădurea Anlier reconectează afluenții mai mici care joacă un rol important în biodiversitatea locală.

Ce ţări au doborât baraje şi diguri

Spania, Danemarca, Suedia, Germania și Estonia au întreprins proiecte de eliminare a barierelor în ultimii ani, deși amploarea acestor eforturi variază considerabil între țări.

În 2025, Suedia a dărâmat cele mai multe bariere, 173, urmată de Finlanda, 143, și Spania, 109. Țări din sudul și sud-estul Europei, inclusiv Slovacia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Grecia și chiar Ucraina devastată de război, au întreprins, de asemenea, lucrări de eliminare a barierelor în ultimii ani, a subliniat Ortigara.

În Statele Unite, îndepărtarea barajelor mari a arătat cât de repede își pot reveni râurile odată ce barierele sunt dărâmate.

Pe râul Klamath din California, cel mai mare proiect de îndepărtare a barajelor din istoria SUA a fost finalizat în 2024, redeschizând sute de kilometri de habitat pentru peștii migratori. Pe râul Elwha din statul Washington, îndepărtările anterioare ale barajelor au restabilit fluxul de sedimente și au declanșat revenirea peștilor și a vegetației după mai bine de un secol de perturbări. În Europa, multe îndepărtări implică încă structuri mult mai mici - baraje joase, podețe și bariere hidroelectrice îmbătrânite - dar experții spun că impactul lor cumulativ este în creștere.

Succesul, spun experții, va depinde de restaurarea unor secțiuni întregi de râuri și a bazinelor hidrografice, de colaborarea strânsă cu comunitățile locale și de asigurarea faptului că, odată ce conectivitatea este restabilită, aceasta este menținută în timp. „Adevărata provocare acum este implementarea - realizarea acesteia la scară largă și într-un mod strategic”, a declarat Agenția Europeană de Mediu.

"Când un râu este viu, are un sunet”, a spus Ortigara. „Îl auzi cum se scurge pe stânci. Vezi vegetație îdin jurul lui. Este acest flux al vieții.”

În toată Europa, acel sunet începe acum să se întoarcă.