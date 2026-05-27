Cupa Mondială 2026: Loturile complete ale celor 48 de echipe

Cupa Mondială 2026 găzduită de SUA, Canada și Mexic se apropie, iar selecționerii celor 48 de echipe participante au început deja să anunțe loturile finale pentru cel mai prestigios trofeu din fotbal. Nu toate țările și-au anunțat încă lista completă. Loturile finale de maximum 26 de fotbaliști trebuie publicate până pe 1 iunie.
FIFA a impus câteva reguli clare privind anunțarea loturilor de jucători a celor 48 de combatante. Fiecare selecționer a avut obligația de a trimite către forul mondial o listă de maximum 55 de fotbaliști până pe data de 11 mai.
Loturile finale, formate din maximum 26 de fotbaliști, dintre care 3 portari, trebuie făcute publice de fiecare Federație până cel târziu pe 1 iunie, cu 10 zile înainte de primul meci de la Campionatul Mondial.
Astfel, lista loturilor deja anunțate este următoarea:
Coreea de Sud - selecționer Hong Myung-Bo
Portari: Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Jo Hyeon-woo (Ulsan HD), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors)
Fundași: Kim Min-jae (Bayern Munchen), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen), Seol Young-woo (Steaua Roșie Belgrad), Cho Yu-min (Sharjah), Lee Tae-seok (Austria Wiena), Park Jin-seop (Zhejiang FC), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Lee Gi-hyeok (Gangwon FC)
Mijlocași: Lee Jae-sung (Mainz 05), Hwang Hee-chann (Wolverhampton Wanderers), Hwang In-beom (Feyenoord), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Paik Seung-ho (Birmingham City), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City), Yang Hyun-jun (Celtic)
Atacanți: Son Heung-min (Los Angeles FC), Cho Gue-sung (Midtjylland), Oh Hyeon-gyu (Besiktas)
No major surprises from Hong Myung-bo as Son Heung-min leads Korea into the 2026 FIFA World Cup as captain.
Bosnia și Herțegovina - selecționer Sergej Barbarez
Portari: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Koprivnica)
Fundași: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka), Nidal Celik (RC Lens), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria)
Mijlocași: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Dzenis Burnic (Karlsruhe), Benjamin Tahirovic (Bröndby), Armin Gigovic (Young Boys), Ivan Basic (Astana), Amar Memic (Viktoria Plzeň), Ermin Mahmic (Slovan Liberec)
Atacanți: Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Jovo Lukic (U Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Edin Dzeko (Schalke 04)
Elveția - selecționer Murat Yakin
Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Marvin Keller (Young Boys), Yvon Mvogo (FC Lorient)
Fundaşi: Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla), Silvan Widmer (Mainz), Manuel Akanji (Inter Milano), Miro Muheim (Hamburger SV), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Eray Comert (Valencia)
Mijlocaşi: Johan Manzambi (Freiburg), Granit Xhaka (Sunderland), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (AS Monaco), Ardon Jashari (AC Milan), Michel Aebischer (Pisa SC), Djibril Sow (Sevilla FC), Christian Fassnacht (Young Boys), Fabian Rieder (Augsburg)
Atacanţi: Noah Okafor (Leeds United), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Ruben Vargas (Sevilla FC), Cedric Itten (Fortuna Duesseldorf)
Brazilia - selecționer Carlo Ancelotti
Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)
Fundași: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)
Mijlocași: Bruno Guimarães (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo S. (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacanți: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr. (Real Madrid)
Haiti - selecționer Sebastien Migne
Portari: Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (FC Sochaux), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz)
Fundași: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Paugain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (AS Nancy), JK Duverne (KAA Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II)
Mijlocași: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC), Dominique Simon (FC Tatran Prešov)
Atacanți: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (AJ Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland AFC), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros TC)
Maroc - selecționer Mohamed Ouahbi
Portari: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir Kajoui (Renașterea Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat)
Fundași: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly SC), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Palatul de Cristal), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk), Redouane Halhal (Mechelen), Nayef Aguerd (OM)
Mijlocași: Neil El Aynaoui (Roma), Azzedine Ounahi (Girona), Ismaël Saibari (PSV Einhoven), Balil El Khanouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Sofyan Amrabat (Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille)
Atacanți: Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Abde Ezzalzouli (Betis), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Chemsdine Talbi (Sunderland)
Scoția - selecționer Steve Clarcke
Portari: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest/Anglia), Liam Kelly (Rangers)
Fundași: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq/Arabia Saudită), Aaron Hickey (Brentford/Anglia), Dom Hyam (Wrexham/Anglia), Scott McKenna (Dinamo Zagreb/Croația), Nathan Patterson (Everton/Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool/Anglia), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)
Mijlocași: Ryan Christie (Bournemouth/Anglia), Findlay Curtis (Kilmarnock, împrumutat de Rangers), Lewis Ferguson (Bologna/Italia), Ben Gannon-Doak (Bournemouth/Anglia), Billy Gilmour (Napoli/Italia), John McGinn (Aston Villa/Anglia), Kenny McLean (Norwich/Anglia), Scott McTominay (Napoli/Italia)
Atacanți: Che Adams (Torino FC/Italia), Lyndon Dykes (Charlton/Anglia), George Hirst (Ipswich/Anglia), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton/Anglia)
SUA - selecționer Mauricio Pochettino
Portari: Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution), Chris Brady (Chicago Fire);
Fundaşi: Chris Richards (Crystal Palace/Anglia), Tim Ream (Charlotte FC), Mark McKenzie (Toulouse/Franţa), Auston Trusty (Celtic Glasgow/Scoţia), Miles Robinson (FC Cincinnati), Antonee Robinson (Fulham/Anglia), Sergino Dest (PSV Eindhoven/Olanda), Alex Freeman (Villarreal/Spania), Joe Scally (Borussia Moenchengladbach/Germania), Max Arfsten (Columbus Crew);
Mijlocaşi: Tyler Adams (Bournemouth/Anglia), Weston McKennie (Juventus Torino/Italia), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/Canada), Christian Pulisic (AC Milan/Italia), Timothy Weah (Olympique Marseille/Franţa), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/Germania), Giovanni Reyna (Borussia Moenchengladbach/Germania), Brenden Aaronson (Leeds/Anglia), Alejandro Zendejas (Club America/Mexic);
Atacanţi: Folarin Balogun (AS Monaco/Franţa), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/Olanda), Haji Wright (Coventry/Anglia).
Curacao - selecționer Dick Advocaat
Portari: Tyrick Bodak (Telstar/Olanda), Trevor Doornbusch (VVV Venlo/Olanda), Eloy Room (Miami FC/SUA)
Fundași: Riechedly Bazoer (Konyaspor/Turcia), Joshua Brenet (Kayserispor/Turcia), Sherel Floranus (PEC Zwolle/Olanda), Deveron Fonville (NEC Nijmegen/Olanda), Jurien Gaari (Abha/Arabia Saudită), Armando Obispo (PSV Eindhoven/Olanda), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam/Olanda), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk/Olanda)
Mijlocași: Juninho Bacuna (FC Volendam/Olanda), Leandro Bacuna (Igdir/Turcia), Livano Comenencia (FC Zurich/Elveția), Kevin Felida (Den Bosch/Olanda), Arjany Martha (Rotherham United/Anglia), Tyrese Noslin (Telstar/Olanda), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk/Olanda)
Atacanți: Jeremy Antonisse (Kifisia/Grecia), Tahith Chong (Sheffield United/Anglia), Kenji Gorre (Maccabi Haifa/Israel), Sontje Hansen (Middlesbrough/Anglia), Gervane Kastaneer (Terengganu/Malaysia), Brandley Kuwas (FC Volendam/Olanda), Juergen Locadia (Miami FC/SUA), Jearl Margaritha (Beveren/Belgia)
Germania - selecționer Julian Nagelsmann
Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munchen), Alexander Nubel (VfB Stuttgart)
Fundași: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Gros(Brighton & Hove Albion/Anglia), Joshua Kimmich (Bayern Munchen), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid/Spania), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munchen), Malick Thiaw (Newcastle United/Anglia)
Mijlocași: Aleksandar Pavlovic (Bayern Munchen), Jamal Musiala (Bayern Munchen), Nadiem Amiri (Mainz), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Munchen), Lennart Karl (Bayern Munchen), Florian Wirtz (Liverpool/Anglia)
Atacanți: Deniz Undav (VfB Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal/Anglia), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Galatasaray/Turcia), Nick Woltemade (Newcastle United/Anglia)
Coasta de Fildeș - selecționer Emerse Fae
Portari: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)
Fundași: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Clement Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting Lisabona), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta Bergamo), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)
Mijlocași: Seko Fofana (FC Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al-Ahli), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor)
Atacanți: Simon Adingra (AS Monaco), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomande (RB Leipzig), Oumar Diakite (Cercle Bruges), Evann Guessand (Crystal Palace), Ange-Yoan Bony (Inter Milano), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (OGC Nice), Nicolas Pepe (Villarreal)
Japonia - selecționer Hajime Moriyasu
Portari: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma)
Fundași: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munchen), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junnosuke Suzuki (FC Copenhaga)
Mijlocași: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ayase Ueda (Feyenoord), Ao Tanaka (Leeds), Kaishu Sano (Mainz)
Atacanți: Keito Nakamura (Reims), Daizen Maeda (Celtic), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Freiburg), Kento Shiogai (Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Koki Ogawa (NEC Nijmegen)
Olanda - selecționer Ronald Koeman
Portari: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)
Fundași: Nathan Ake (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Mats Wieffer (Brighton)
Mijlocași: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marseille)
Atacanți: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax)
Suedia - selecționer Graham Potter
Portari: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County)
Fundași: Hjalmar Ekdal (Burnley FC), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta Bergamo), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (SC Braga), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (FC St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)
Mijlocași: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Paphos FC), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)
Atacanți: Taha Ali (Malmö FF), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaff Nilsson (Club Bruges), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow)
Tunisia - selecționer Sabri Lamouchi
Portari: Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben-Hessen (ES Sahel)
Fundași: Yan Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (IFK Goteborg), Raed Chikhaoui (US Monastir), Montassar Talbi (Lorient), Adem Arous (Kasimpasa), Omar Rekik (NK Maribor), Dylan Bronn (Servette), Ali Abdi (OGC Nice), M-A Ben Hmida (ES Tunis)
Mijlocași: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Elyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Rani Khedira (Union Berlin), Haj-Mahmoud (Lugano), Ismaïl Gharbi (Augsburg), Hannibal (Burnley), Anis Ben-Slimane (Norwich)
Atacanți: Sebastian Tounekti (Celtic), Elias Saad (Hannover 96), Elias Achouri (Copenhague), Khalil Ayari (PSG), Rayan Elloumi (Vancouver), Hazem Mastouri (Dinamo Makatchkala), Firas Chaouat (Club Africain)
Belgia - selecționer Rudi Garcia
Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg)
Fundași: Timoty Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
Mijlocași: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Youri Tielemans (Aston Villa), Nicolas Raskin (Glasgow Rangers), Axel Witsel (Girona), Hans Vanaken (Vlub Brugge)
Atacanți: Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Napoli), Leandro Trossard (Arsenal), Charles De Ketelaere (Atalanta), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan)
Egipt - selecționer Hossam Hassan
Portari: Mohamed El Shenawy (Al Ahly Cairo), Mostafa Shobeir (Al Ahly Cairo), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna)
Fundași: Mohamed Hany (Al Ahly Cairo), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah/Qatar), Rami Rabia (Al Ain/EAU), Yasser Ibrahim (Al Ahly Cairo), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice/Franța), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids)
Mijlocași: Marwan Ateya (Al Ahly Cairo), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma/Arabia Saudită), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly Cairo), Emam Ashour (Al Ahly Cairo), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly Cairo), Ibrahim Adel (Nordsjaelland/Danemarca), Haissem Hassan (Real Ovideo/Spania)
Atacanți: Omar Marmoush (Manchester City/Anglia), Mohamed Salah (Liverpool/Anglia), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (FC Barcelona)
Here's the Egypt ?? squad for the #FIFAWorldCup!
They are in Group G. First thing that stands out: no Mostafa Mohamed.
They are in Group G with ?????? and will play warm-up friendlies with ????.
First thing that stands out: no Mostafa Mohamed.
? Mostafa Ziko (Pyramids ??)
? Aqtay Abdallah (Enppi ??)
? Hamza Abdelkarim (FC Barcelona U19 ??)… pic.twitter.com/vt5U3X6Cmp
Noua Zeelandă - selecționer Darren Bazaley
Portari: Max Crocombe (Millwall FC/Anglia), Alex Paulsen (Lechia Gdansk/Polonia), Michael Woud (Auckland FC);
Fundași: Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix), Tyler Bindon (Nottingham Forest/Anglia), Michael Boxall (Minnesota United/SUA), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town/Anglia), Finn Surman (Portland Timbers/SUA), Liberato Cacace (Wrexham AFC/Țara Galilor), Francis de Vries (Auckland FC);
Mijlocași: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets/Australia), Joe Bell (Viking Stavanger/Norvegia), Matt Garbett (Peterborough United/Anglia), Eli Just (Motherwell FC/Scoția), Ben Old (AS Saint-Etienne/Franța), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City/Țara Galilor), Ryan Thomas (PEC Zwolle/Olanda);
Atacanți: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers/Australia), Callum McCowatt (Silkeborg/Danemarca), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale/Anglia), Chris Wood (Nottingham Forest).
Capul Verde - selecționer Bubista
Portari: Carlos dos Santos (San Diego/SUA), Marcio Rosa (Montana/Bulgaria), Vozinha (Chaves/Portugalia)
Fundași: Sidny Cabral (Benfica/Portugalia), Diney Borges (Al Bataeh/Emiratele Arabe Unite), Logan Costa (Villarreal/Spania), Roberto Lopes (Shamrock Rovers/Irlanda), Steven Moreira (Columbus Crew/SUA), Wagner Pina (Trabzonspor/Turcia), Kelvin Pires (SJK Seinajoki/Finlanda), Stopira (Torreense/Portugalia)
Mijlocași: Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes/Portugalia), Deroy Duarte (Ludogoreț/Bulgaria), Laros Duarte (Puskas Akademia/Ungaria), Joao Paulo Fernandes (FCSB/România), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle/Olanda), Kevin Pina (FC Krasnodar/Rusia), Yannick Semedo (Farense/Portugalia)
Atacanți: Gilson Benchimol (Akron Togliatti/Rusia), Jovane Cabral (Estrela Amadora/Portugalia), Dailon Livramento (Casa Pia/Portugalia), Ryan Mendes (Igdir/Turcia), Nuno da Costa (Istanbul Bașakșehir/Turcia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol/Cipru), Willy Semedo (Omonia Nicosia/Cipru), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv/Israel)
Spania - selecționer Luis de la Fuente
Portari: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal/Anglia), Joan Garcia (FC Barcelona)
Fundași: Marc Cucurella (Chelsea/Anglia), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Germania), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham/Anglia), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (FC Barcelona)
Mijlocași: Rodri (Manchester City/Anglia), Pedri (FC Barcelona), Martin Zubimendi (Arsenal/Anglia), Mikel Merino (Arsenal/Anglia), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain/Franța), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid)
Atacanți: Lamine Yamal (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo), Yeremy Pino (Crystal Palace/Anglia)
Not a single Real Madrid player has made Spain's World Cup squad.
Franța - selecționer Didier Deschamps
Portari: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens)
Fundași: Malo Gusto (Chelsea), Jules Kounde (FC Barcelona), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Lucas Hernandez (PSG), Lucas Digne (Aston Villa), Theo Hernandez (Al Hilal), Maxence Lacroix
Mijlocași: Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), N'Golo Kante (Fenerbahce), Warren Zaire-Emery (PSG), Manu Kone (AS Roma)
Atacanți: Kylian Mbape (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munchen), Rayan Cherki (Manchester City), Desire Doue (PSG), Bradley Barcola (PSG), Marcus Thuram (Inter), Ousmane Dembele (PSG), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Jean Philippe Mateta (Crystal Palace)
Norvegia - selecționer Stale Solbakken
Portari: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla FC/Spania), Egil Selvik (Watford/Anglia), Sander Tangvik (Hamburger SV/Germania)
Fundași: Julian Ryerson (Borussia Dortmund/Germania), Marcus Holmgren Pedersen (Torino/Italia), David Moller Wolfe (Wolverhampton/Anglia), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt/Norvegia), Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford/Anglia), Torbjorn Heggem (Bologna/Italia), Leo Ostigard (Genoa/Italia), Sondre Langas (Derby County/Anglia), Henrik Falchener (Viking Stavanger)
Mijlocași: Martin Odegaard (Arsenal/Anglia), Sander Berge (Fulham/Anglia), Fredrik Aursnes (Benfica/Portugalia), Patrick Berg (Bodo/Glimt/Portugalia), Kristian Thorstvedt (Sassuolo/Italia), Morten Thorsby (Cremonese/Italia), Thelonious Aasgaard (Rangers/Scoția), Antonio Nusa (RB Leipzig/Germania), Andreas Schjelderup (Benfica/Portugalia), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)
Atacanți: Erling Braut Haaland (Manchester City/Anglia), Alexander Sorloth (Atletico Madrid/Spania), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace/Anglia), Oscar Bobb (Fulham/Anglia)
Senegal - selecționer Pape Thiaw
Portari: Edouard Mendy (Al-Ahli/Arabia Saudită), Yehvann Diouf (Nice/Franța), Mory Diaw (Le Havre/Franța)
Fundași: Krepin Diatta (Monaco/Franța), Antoine Mendy (Nice/Franța), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa/Israel), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal/Arabia Saudită), Ilay Camara (Anderlecht/Belgia), Moussa Niakhate (Lyon/Franța), Mamadou Sarr (Chelsea/Anglia), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United/Anglia), Moustapha Mbow (Paris FC/Franța), Ismail Jakobs (Galatasaray/Turcia)
Mijlocași: Idrissa Gueye (Everton/Anglia), Habib Diarra (Sunderland/Anglia), Pape Matar Sarr (Tottenham/Anglia), Pape Gueye (Villarreal/Spania), Lamine Camara (Monaco/Franța), Pathe Ciss (Rayo Vallecano/Spania), Bara Ndiaye (Bayern Munchen/Germania)
Atacanți: Sadio Mane (Al-Nassr/Arabia Saudită), Bamba Dieng (Lorient/Franța), Iliman Ndiaye (Everton/Anglia), Nicolas Jackson (Bayern Munchen/Germania), Assane Diao (Como/Italia), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain/Franța), Cherif Ndiaye (Samsunspor/Turcia), Ismaila Sarr (Crystal Palace/Anglia)
??? OFFICIAL: Senegal World Cup squad has been released.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026
Some of the main players left out. ⛔️
❌ Malang Sarr
❌ Boulaye Dia
❌ Habib Diallo
❌ Nampalys Mendy
❌ Cheikh Sabaly
❌ Nobel Mendy
❌ Abdou Diallo pic.twitter.com/Ewq7mJVHer
Austria - selecționer Ralf Rangnick
Portari: Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wigele (Plzen), Patrick Pentz (Brondby)
Fundași: David Affengruber (Elche), Kevin Danso (Tottenham), Stefan Posch (Bologna), David Alaba (Real Madrid), Phillipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Marco Friedl (Werder Bremen), Michael Svoboda (Venezia)
Mijlocași: Xaver Schlager (RB Leipzig), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Romano Schmid (Werder Bremen), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Konrad Laimer (Bayern), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Alexander Prass (Hoffenheim), Paul Wanner (PSV), Alessandro Schopf (Wolfsberger)
Atacanți: Marko Arnautovic (Steaua Roșie), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK Linz)
Columbia - selecționer Nestor Lorenzo
Portari: Alvaro Montero (Vélez/Argentina), David Ospina (Atletico Nacional), Camilo Vargas (Atlas/Mexic)
Fundași: Santiago Arias (Independiente/Argentina), Willer Ditta (Cruz Azul/Mexic), Jhon Lucumi (Bologna/Italia), Deiver Machado (Nantes/Franța), Yerry Mina (Cagliari/Italia), Johan
Mijlocași: Jhon Arias (Palmeiras/Brazilia), Jaminton Campaz (Rosario/Argentina), Jorge Carrascal (Flamengo/Brazilia), Kevin Castano (River Plate/Argentina), Jefferson Lerma (Crystal Palace/Anglia), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense/Brazilia), Gustavo Puerta (Racing/Spania), Juan Fernando Quintero (River Plate/Argentina), Richard Rios (Benfica/Portugalia), James Rodriguez (Minnesota United/SUA)
Atacanți: Jhon Cordoba (Krasnodar/Rusia), Luis Diaz (Bayern Munchen/Germania), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama/Brazilia), Juan Camilo Hernandez (Real Betis/Spania), Luis Suarez (Sporting/Portugalia)
Republica Democrată Congo - selecționer Sebastien Desabre
Portari: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre)
Fundași: Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)
Mijlocași: Theo Bongonda (Spartak Moscova), Brian Cipenga (Castellon), Elia Meshack (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland)
Atacanți: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United)
Portugalia - selecționer Roberto Martinez
Portari: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting), Jose Sa (Wolverhampton), Ricardo Velho (Genclerbirligi)
Fundași: Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Ruben Dias (Manchester City), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomas Araujo (Benfica), Nuno Mendes (PSG), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce)
Mijlocași: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca)
Atacanți: Francisco Trincao (Sporting), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Joao Felix (Al-Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceicao (Juventus), Goncalo Guedes (Real Sociedad)
Croația - selecționer Zlatko Dalic
Portari: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhagen), Ivor Pandur (Hull City)
Fundași: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Munchen), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburger SV)
Mijlocași: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)
Atacanți: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (FC Dallas), Igor Matanovic (Freiburg)
Anglia - selecționer Thomas Tuchel
Portari: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Brentford), James Trafford (Manchester City)
Fundași: Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham), Reece James (Chelsea)
Mijlocași: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal)
Atacanți: Harry Kane (Bayern Munchen), Ivan Toney (Al Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelona, împrumutat de la Man United), Anthony Gordon (Newcastle)
Panama - selecționer Thomas Christiansen
Portari: Orlando Mosquera (Al-Fayha/Arabia Saudită), Luis Mejia (Nacional/Uruguay), Cesar Samudio (Marathon/Honduras);
Fundaşi: Cesar Blackman (Slovan Bratislava/Slovacia), Jorge Gutierrez (Deportivo La Guaira/Venezuela), Amir Murillo (Beşiktaş/Turcia), Fidel Escobar (Saprissa/Costa Rica), Andres Andrade (LASK/Austria), Edgardo Farina (Nijni Novgorod/Rusia), Jose Cordoba (Norwich City/Anglia), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello/Venezuela), Roderick Miller (Turan Tovuz/Azerbaidjan);
Mijlocaşi: Anibal Godoy (San Diego/SUA), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM/Mexic), Carlos Harvey (Minnesota United/SUA), Cristian Martinez (Ironi Kyriat Shmona/Israel), Jose Luis Rodriguez (FC Juarez/Mexic), Cesar Yanis (Cobresal/Chile), Yoel Barcenas (fără club), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarias Londono (Universidad Catolica/Ecuador);
Atacanţi: Ismael Diaz (Club Leon/Mexic), Cecilio Waterman (Universidad de Concepcion/Chile), Jose Fajardo (Universidad Catolica/Ecuador), Tomas Rodriguez (Saprissa/Costa Rica)
Știre în curs de actualizare