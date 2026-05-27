Cupa Mondială 2026: Loturile complete ale celor 48 de echipe

Cupa Mondială 2026 găzduită de SUA, Canada și Mexic se apropie, iar selecționerii celor 48 de echipe participante au început deja să anunțe loturile finale pentru cel mai prestigios trofeu din fotbal. Nu toate țările și-au anunțat încă lista completă. Loturile finale de maximum 26 de fotbaliști trebuie publicate până pe 1 iunie.

FIFA a impus câteva reguli clare privind anunțarea loturilor de jucători a celor 48 de combatante. Fiecare selecționer a avut obligația de a trimite către forul mondial o listă de maximum 55 de fotbaliști până pe data de 11 mai.

Loturile finale, formate din maximum 26 de fotbaliști, dintre care 3 portari, trebuie făcute publice de fiecare Federație până cel târziu pe 1 iunie, cu 10 zile înainte de primul meci de la Campionatul Mondial.

Astfel, lista loturilor deja anunțate este următoarea:

Coreea de Sud - selecționer Hong Myung-Bo

Portari: Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Jo Hyeon-woo (Ulsan HD), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors)

Fundași: Kim Min-jae (Bayern Munchen), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen), Seol Young-woo (Steaua Roșie Belgrad), Cho Yu-min (Sharjah), Lee Tae-seok (Austria Wiena), Park Jin-seop (Zhejiang FC), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Lee Gi-hyeok (Gangwon FC)

Mijlocași: Lee Jae-sung (Mainz 05), Hwang Hee-chann (Wolverhampton Wanderers), Hwang In-beom (Feyenoord), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Paik Seung-ho (Birmingham City), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City), Yang Hyun-jun (Celtic)

Atacanți: Son Heung-min (Los Angeles FC), Cho Gue-sung (Midtjylland), Oh Hyeon-gyu (Besiktas)

?? South Korea confirm 26-man World Cup squad



No major surprises from Hong Myung-bo as Son Heung-min leads Korea into the 2026 FIFA World Cup as captain.



Bosnia și Herțegovina - selecționer Sergej Barbarez

Portari: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Koprivnica)

Fundași: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka), Nidal Celik (RC Lens), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria)

Mijlocași: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Dzenis Burnic (Karlsruhe), Benjamin Tahirovic (Bröndby), Armin Gigovic (Young Boys), Ivan Basic (Astana), Amar Memic (Viktoria Plzeň), Ermin Mahmic (Slovan Liberec)

Atacanți: Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Jovo Lukic (U Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Edin Dzeko (Schalke 04)

Elveția - selecționer Murat Yakin

Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Marvin Keller (Young Boys), Yvon Mvogo (FC Lorient)

Fundaşi: Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla), Silvan Widmer (Mainz), Manuel Akanji (Inter Milano), Miro Muheim (Hamburger SV), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Eray Comert (Valencia)

Mijlocaşi: Johan Manzambi (Freiburg), Granit Xhaka (Sunderland), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (AS Monaco), Ardon Jashari (AC Milan), Michel Aebischer (Pisa SC), Djibril Sow (Sevilla FC), Christian Fassnacht (Young Boys), Fabian Rieder (Augsburg)

Atacanţi: Noah Okafor (Leeds United), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Ruben Vargas (Sevilla FC), Cedric Itten (Fortuna Duesseldorf)

26 Namen – Ein grosses Ziel ? Unser Kader für den Sommer ??

26 noms – Un grand objectif. Notre sélection pour l’été.

26 nomi – Un grande obiettivo. La nostra squadra per l’estate. pic.twitter.com/0TbEWMtnot — ?? Nati (@nati_sfv_asf) May 20, 2026

Brazilia - selecționer Carlo Ancelotti

Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)

Fundași: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Mijlocași: Bruno Guimarães (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo S. (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacanți: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr. (Real Madrid)

Here's the Brazil ?? squad for the #FIFAWorldCup!



They are in Group C with ??????????? and will face ???? in warm-up friendlies.



No new callups.



Neymar Jr., last called up in March 2025 (withdrew) but last played in October 2023, makes the squad. This will be Ancelotti's first time…

Haiti - selecționer Sebastien Migne

Portari: Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (FC Sochaux), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz)

Fundași: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Paugain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (AS Nancy), JK Duverne (KAA Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II)

Mijlocași: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC), Dominique Simon (FC Tatran Prešov)

Atacanți: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (AJ Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland AFC), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros TC)

LIS OFISYÈL GRENADYE YO POU MONDYAL 2026



Yon pèp. Yon drapo. Yon rèv ki tounen reyalite.



Apre yon kalifikasyon istorik, Grenadye yo pare pou pote fyète Ayiti sou pi gwo sèn foutbòl mondyal la. Chak jwè sou lis sa a pote espwa, kouraj ak pasyon tout yon pèp.



Ayiti pare. ?? pic.twitter.com/vEpGSpsTl7 — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) May 15, 2026

Maroc - selecționer Mohamed Ouahbi

Portari: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir Kajoui (Renașterea Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat)

Fundași: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly SC), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Palatul de Cristal), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk), Redouane Halhal (Mechelen), Nayef Aguerd (OM)

Mijlocași: Neil El Aynaoui (Roma), Azzedine Ounahi (Girona), Ismaël Saibari (PSV Einhoven), Balil El Khanouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Sofyan Amrabat (Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille)

Atacanți: Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Abde Ezzalzouli (Betis), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Chemsdine Talbi (Sunderland)

Scoția - selecționer Steve Clarcke

Portari: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest/Anglia), Liam Kelly (Rangers)

Fundași: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq/Arabia Saudită), Aaron Hickey (Brentford/Anglia), Dom Hyam (Wrexham/Anglia), Scott McKenna (Dinamo Zagreb/Croația), Nathan Patterson (Everton/Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool/Anglia), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)

Mijlocași: Ryan Christie (Bournemouth/Anglia), Findlay Curtis (Kilmarnock, împrumutat de Rangers), Lewis Ferguson (Bologna/Italia), Ben Gannon-Doak (Bournemouth/Anglia), Billy Gilmour (Napoli/Italia), John McGinn (Aston Villa/Anglia), Kenny McLean (Norwich/Anglia), Scott McTominay (Napoli/Italia)

Atacanți: Che Adams (Torino FC/Italia), Lyndon Dykes (Charlton/Anglia), George Hirst (Ipswich/Anglia), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton/Anglia)