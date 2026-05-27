De ce Cristiano Ronaldo nu se află printre cei mai buni 50 de jucători din istoria Cupelor Mondiale, deşi a marcat la 5 turnee finale

2 minute de citit Publicat la 17:18 27 Mai 2026 Modificat la 17:18 27 Mai 2026

Sursa foto: Hepta

Portughezul Cristiano Ronaldo va juca, la 41 de ani, la a şasea Cupă Mondială din cariera sa. Deşi va fi una dintre vedetele de la CM 2026, The Independent notează că lusitanul nu se numără nici măcar printre cei mai mari 50 de jucători din istoria acestor turnee finale, din cauza rezultatelor înregistrate de naţionala lui în cea mai mare competiţie internaţională. Ronaldo a jucat în 22 de meciuri la 5 Cupe Mondiale, a marcat 8 goluri și a oferit 2 pase de gol.

Ronaldo nu a marcat niciodată în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale; prin comparație, are 67 de goluri în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor, patru dintre ele în finală.

Una dintre realizările lui Ronaldo este cea a longevităţii. A jucat la cinci Cupe Mondiale, un record comun; el și Messi sunt pe cale să devină primii care vor apărea în șase. Este singurul care a marcat în toate cele cinci ediții și pare un pariu sigur că va marca și într-o a șasea ediție.

Ce a făcut Ronaldo la precedentele Cupe Mondiale

Pentru a examina mai detaliat palmaresul lui Ronaldo, probabil cea mai bună Cupă Mondială a sa a fost prima; cu siguranță a fost cea mai bună a Portugaliei din vremea lui Cristiano. Echipa lui Luiz Felipe Scolari a ajuns în semifinalele din 2006.

Însă în 2010 Portugalia nu a reușit să marcheze în trei din cele patru meciuri ale sale, inclusiv înfrângerea din optimile de finală în fața Spaniei. Singurul gol al lui Ronaldo de la CM 2010 a fost al șaptelea într-o victorie cu Coreea de Nord. El era deja căpitan, cel mai scump jucător din lume și câștigător al Balonului de Aur. Cu toate acestea, nu a avut performanțe notabile la acel turneu final.

În 2014, a eşuat din nou, Portugalia fiind eliminată după faza grupelor. A fost o grupă dificilă, dar totuși sub așteptări.

Patru ani mai târziu, la CM 2018, Ronaldo a jucat cele mai bune 90 de minute ale sale într-un meci de la Cupa Mondială, începând cu un hat-trick într-un egal de 3-3 cu Spania. A mai fost o victorie și împotriva Marocului, dar Portugalia a fost eliminată în optimile de finală în fața Uruguayului.

Apoi a venit 2022 și o Cupă Mondială sincer oribilă, scrie sursa amintită, propriile eșecuri ale lui Ronaldo fiind probabil agravate de faptul că Messi a câștigat competiția ca și căpitan, cu două goluri în finală. Ronaldo a marcat pentru al cincilea turneu consecutiv.

Ronaldo, cel mai selecţionat fotbalist

Portugalia speră ca, în acest an, să câştige prima Cupă Mondială din istoria sa. Alături de Ronaldo, în lotul portughezilor apar nume importante ale fotbalului mondial, precum Rafael Leao, Vitinha sau Bernardo Silva.

Ronaldo este cel mai selecţionat jucător al unei echipe naţionale, cu 226 de meciuri şi are, de asemenea, cele mai multe goluri la nivel internaţional, 143.