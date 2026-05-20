La 41 de ani, Cristiano Ronaldo merge la CM 2026 şi devine primul jucător din istorie care participă la şase Cupe Mondiale

1 minut de citit Publicat la 08:50 20 Mai 2026 Modificat la 08:53 20 Mai 2026

Cristiano Ronaldo merge la CM 2026 şi devine primul jucător din istorie care participă la şase Cupe Mondiale. Foto: Getty Images

Este oficial. Cristiano Ronaldo, care a împlinit 41 de ani în februarie, va juca la Cupa Mondială 2026. Lusitanul devine, astfel, primul jucător din istorie care participă la şase Campionate Mondiale. CR7 nu a ratat nicio ediţie de la debutul său în competiţie, în 2006, în Germania.

Portugalia speră ca, în acest an, să câştige prima Cupă Mondială din istoria sa. Alături de Ronaldo, în lotul portughezilor apar nume importante ale fotbalului mondial, precum Rafael Leao, Vitinha sau Bernardo Silva.

Revenind la Cristiano Ronaldo, acesta stă mai bine decât aproape orice alt jucător de pe planetă la capitolul recorduri. Legendă a unor echipe precum Real Madrid sau Manchester United, Ronaldo a reuşit să scrie istorie şi în tricoul Portugaliei. Este cel mai selecţionat jucător al unei echipe naţionale, cu 226 de meciuri şi are, de asemenea, cele mai multe goluri la nivel internaţional, 143.

Şi, în această vară va deveni, aşadar, singurul jucător care participă la 6 Cupe Mondiale şi este fotbalistul cu goluri la cele mai multe turnee finale, record pe care îl poate consolida în acest an.

