Mai sunt 24 de zile până la Cupa Mondială 2026: Recordul celui mai bun marcator ar putea fi doborât după 68 de ani

Francezul Just Fontaine a reușit, în 1958, 13 goluri în doar șase partide. Foto: Getty Images

Au mai rămas doar 24 de zile până la startul celei mai urmărite competiții sportive a planetei: Cupa Mondială. Vorbim despre un Mondial record, cu mai multe echipe, mai multe meciuri și mai multe goluri marcate ca niciodată. Un record care așteaptă să fie doborât din 1958 este acela al celui mai bun marcator.

Francezul Just Fontaine a reușit, în 1958, 13 goluri în doar șase partide. Locul doi avea să intre în istorie cu doar patru ani mai devreme: Sandor Kocsis a marcat 11 goluri la Campionatul Mondial din Elveția. Podiumul este completat de legendarul Gerd Muller, cu 10 goluri marcate în Mexic 1970. Pentru a depăși aceste performanțe istorice, jucătorii au la dispoziție, dacă ajung până în finală, opt meciuri.

Fiind cel mai mare turneu de Campionat Mondial de până acum, se așteaptă ca o serie de recorduri să fie doborâte în acest an, inclusiv cel al numărului de goluri marcate. În Qatar au fost înscrise 172 de goluri în doar 64 de meciuri. În acest an, numărul partidelor este de 104.

Când vorbim despre numărul de Campionate Mondiale diferite în care un jucător a înscris, Cristiano Ronaldo are șansa să își consolideze recordul în acest an și să marcheze la un al șaselea Mondial consecutiv. În spatele său, cu goluri la câte patru Campionate Mondiale, se află foști câștigători ai World Cup, precum Lionel Messi, Pele sau Miroslav Klose.

