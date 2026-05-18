Cea mai populată țară din lume vrea ca familiile să aibă și mai mulți copii. Guvernul le oferă și bani pentru asta

2 minute de citit Publicat la 09:18 18 Mai 2026 Modificat la 09:46 18 Mai 2026

India este deja cea mai populată țară din lume, cu aproximativ 1,42 miliarde de locuitori, însă aliați influenți ai premierului Narendra Modi promovează ideea familiilor mai numeroase pentru a combate scăderea natalității, scrie Reuters.

Deși Organizația Națiunilor Unite estimează că populația Indiei va continua să crească încă aproximativ patru decenii, urmând să atingă un vârf de aproape 1,7 miliarde de oameni, unii politicieni și organizații hinduse spun că renunțarea la modelul familiilor mici ar trebui să înceapă chiar acum, inclusiv prin sprijin financiar oferit de stat.

Rata totală a fertilității din India - adică numărul mediu de copii pe care îi are o femeie - a scăzut la 2 în perioada 2019-2021, potrivit unei evaluări guvernamentale. În 1992-1993, această rată era de 3,4. Scăderea este pusă pe seama utilizării tot mai frecvente a contraceptivelor și a creșterii nivelului de educație în rândul femeilor.

Guvernul indian estimează că este nevoie de o rată de 2,1 pentru ca populația să se mențină stabilă pe termen lung.

Statul Andhra Pradesh, din sudul Indiei, condus de o coaliție formată dintr-un partid regional și partidul lui Modi, a anunțat în weekend că va acorda un stimulent financiar unic de 30.000 de rupii (aproximativ 312 dolari) pentru al treilea copil și 40.000 de rupii pentru al patrulea. Autoritățile au modificat astfel o propunere anterioară, care prevedea 25.000 de rupii pentru al doilea copil și niciun ajutor financiar pentru primul. Guvernul local nu a precizat când va intra în vigoare măsura.

Șeful guvernului regional, Chandrababu Naidu, a declarat că scăderea natalității în multe țări duce la îmbătrânirea populației și la presiuni economice.

„În trecut, am lucrat intens la planificarea familială. Acum, având în vedere schimbarea circumstanțelor, spunem că copiii trebuie priviți ca o bogăție”, a afirmat acesta.

Și statul Sikkim, din nord-estul Indiei, a încurajat familiile să aibă mai mulți copii, oferind stimulente precum concediu maternal de un an, concediu paternal de o lună și sprijin financiar pentru fertilizare in vitro.

ONU amintește că, la mijlocul anilor ’80, țări precum China, Japonia, Coreea de Sud, Thailanda și Turcia considerau că natalitatea este prea ridicată și încercau să o reducă, pentru ca până în 2015 să își schimbe direcția și să adopte politici de stimulare a nașterilor.

Și Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), influenta organizație hindusă din care s-a format partidul lui Modi, a cerut familii mai numeroase, spunând că aceasta este o prioritate.

„Spunem că India este o țară a tinerilor… dar, încet-încet, rata fertilității scade”, a declarat săptămâna trecută secretarul general al RSS, Dattatreya Hosabale. „Dezechilibrele demografice vor crea tensiuni”.

Datele guvernamentale arată că rata generală a șomajului în India pentru persoanele de peste 15 ani a fost de 3,1% în 2025. În schimb, în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 29 de ani, șomajul a fost mult mai ridicat, ajungând la 9,9% - 13,6% în zonele urbane și 8,3% în mediul rural.