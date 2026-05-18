Isterie din cauza unui ceas de 335 de lire. Haos și violențe la magazinele Swatch, de două zile oamenii se înghesuie la cozi uriașe

3 minute de citit Publicat la 10:18 18 Mai 2026 Modificat la 10:21 18 Mai 2026

Magazinele Swatch din Manchester și Liverpool au rămas închise pentru a doua zi la rând, după ce în fața lor s-au format din nou cozi. Sute de oameni au venit să cumpere noul ceas de buzunar „Royal Pop”, creat în colaborare cu brandul de lux Audemars Piguet și vândut de la 335 de lire sterline.

Compania elvețiană a închis inițial, sâmbătă, mai multe magazine din Marea Britanie, din „motive de siguranță”. Au fost vizate unități din Birmingham, Sheffield, Glasgow, Cardiff, Londra, Manchester și Liverpool, după ce mulțimi mari s-au adunat în fața magazinelor, scrie BBC.

Chaos erupted outside Swatch stores in NYC and across the globe as cut-throat resellers and watch enthusiasts impatiently waited for a new release. pic.twitter.com/rOhXolBLYn — New York Post (@nypost) May 16, 2026

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, după apariția unor cozi și în alte orașe din lume, Swatch le-a cerut oamenilor „să nu se grăbească în număr mare” către magazine. Compania a precizat că produsele vor rămâne disponibile timp de mai multe luni, încercând astfel să tempereze presiunea creată de cumpărători.

? AP x Swatch Royal Pop launch, with prices starting at ₹41,000, sparks chaos across India. pic.twitter.com/rH1Y9uWa5P — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) May 17, 2026

Interesul uriaș a fost alimentat și de revânzarea online a ceasurilor la prețuri mult mai mari. Deși modelele au fost lansate la prețuri de la 335 de lire sterline, unele au apărut pe platformele de revânzare cu sume de până la 16.000 de lire sterline.

Swatch a transmis că siguranța clienților și a angajaților este prioritară. „Pentru a asigura siguranța clienților și a personalului din magazinele Swatch, vă rugăm să nu vă grăbiți în număr mare către magazine pentru a achiziționa acest produs”, a anunțat compania.

? INFO - #Mode : Des émeutes éclatent dans le monde entier pour la montre Swatch x Audemars Piguet "Royal Pop" vendue 400 $ mais revendue jusqu'à 4 000 $. Des bagarres aux gaz lacrymogènes, des magasins fermés, une cohue incontrôlable. ⌚?? pic.twitter.com/wKSXHN98qn — FranceNews24 (@FranceNews24) May 17, 2026

Firma a mai precizat că, în unele țări și regiuni, nu pot fi acceptate cozi mai mari de 50 de persoane, iar vânzările ar putea fi oprite temporar.

Situația a dus și la intervenția poliției. În Cardiff, un bărbat de 25 de ani din Pengam a fost arestat sâmbătă, după ce aproximativ 300 de persoane ar fi încercat să intre în centrul comercial St. Davids. Poliția i-a interzis să revină în centrul orașului Cardiff în cursul zilei de sâmbătă, 16 mai.

În Liverpool, poliția a fost chemată în zona Liverpool One, după ce a primit informații că un grup de bărbați se comporta agresiv și striga amenințări în fața magazinului de pe Paradise Street. Unii cumpărători stăteau acolo de două zile, în speranța că vor reuși să cumpere noul ceas. Poliția a transmis că mulțimea s-a dispersat la scurt timp după sosirea agenților.

La New York, pasionații de ceasuri au stat timp de o săptămână în Times Square

Scene similare au avut loc și în afara Marii Britanii. La New York, pasionații de ceasuri au stat timp de o săptămână în Times Square, iar presa locală a relatat că unii oameni s-au simțit rău în timpul așteptării.

În Dubai, evenimentul de lansare de la Dubai Mall a fost anulat din cauza numărului mare de persoane prezente. Poliția a fost chemată și la lansări din Franța și Elveția.

Noua colecție „Royal Pop” a fost lansată sâmbătă în magazine selectate din întreaga lume. Aceasta include opt modele și este descrisă de Swatch drept „o colaborare disruptivă între două simboluri ale orologeriei elvețiene”.

Compania spune că noile ceasuri au fost inspirate de mișcarea Pop Art din anii 1950 și 1960 și combină „îndrăzneala veselă și provocarea pozitivă” cu designul orologer. Colecția îmbină stilul celebrului Royal Oak de la Audemars Piguet cu linia colorată și modulară Swatch Pop, devenită cunoscută în anii 1980.

Lansarea a atras însă și critici. Unii au acuzat compania că a creat inutil aglomerație, susținând că ceasurile ar fi trebuit puse la vânzare și online. Alții au spus că resursele poliției au fost direcționate inutil către gestionarea cozilor formate în fața magazinelor.