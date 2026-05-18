Tânărul din Arad testat pozitiv are hantavirus. Institutul Cantacuzino: Tulpina e asociată șoarecilor, nu se transmite de la om la om

UPDATE Bărbatul testat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad are hantavirus, fiind infectat cu tulpina asociată șoarecilor, care nu se transmite de la om la om, a transmis luni Institutul Cantacuzino. El a locuit singur în zilele de dinainte să ajungă cu simptome în unitatea medicală, după ce fusese externat dintr-un spital de psihiatrie din Ştei, iar condiţiile în care a stat au fost precare, a declarat luni, pentru Agerpres, Daniel Tomuţa, primarul oraşului Sântana, de unde este pacientul.

UPDATE 11.40 Opt contacți ai pacientului cu hantavirus intră la izolare, a trasmis Ministerul Sănătății.

În urma controlului desfășurat de Inspecția Sanitară de Stat la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei, ca urmare a confirmării unui caz de infecție cu hantavirus, au fost dispuse măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției și pentru remedierea neconformităților identificate în cadrul unității sanitare.

Inspectorii sanitari au dispus relocarea celor 8 pacienți contactați ai cazului într-o zonă izolată, organizată în saloane tip nucleu, cu circuite separate, pentru protejarea celorlalți pacienți și a personalului medical. Persoanele contact vor rămâne sub supraveghere și carantină pentru o perioadă de 21 de zile, potrivit MS.

Edilul a spus că bărbatul are 25 de ani şi fusese externat de la Spitalul de Psihiatrie Ştei cu două zile înainte să ajungă la SCJU Arad, respectiv în 6 mai, astfel că s-a întors în localitatea de domiciliu, unde a locuit singur într-o casă a familiei. Edilul a subliniat că el a stat în condiţii precare, iar familia sa este una care se confruntă cu dificultăţi materiale.

"Tânărul este din zona de nord a oraşului, provine dintr-o familie mai nevoiaşă. El a locuit singur de când a fost externat de la psihiatrie şi apoi a ajuns din nou la spital din cauza unor simptome ca de gripă. Din câte cunoaştem, a locuit în condiţii precare, astfel că ar fi putut intra în contact cu excremente de rozătoare, de la care să se fi îmbolnăvit. Familia sa nu a avut simptome, din ce ştim. Cred că nu este motiv de panică pentru oameni, cel mai probabil este un caz de îmbolnăvire de la şoareci, nu este un virus cu transmitere de la om la om. Nu sunt măsuri speciale luate în oraşul nostru", a declarat Daniel Tomuţa.



El a mai spus că bărbatul are două surori în localitate, în timp ce mama lor este plecată la muncă în Germania



Reprezentanţii SCJU Arad au precizat luni, la solicitarea Agerpres, că starea tânărului este în continuare bună şi stabilă, fiind sub observaţie până la stabilirea unui diagnostic definitiv, în urma analizelor suplimentare care se fac la Bucureşti.



Surse din cadrul spitalului din Arad declaraseră vineri că un pacient internat în data de 8 mai, cu stare febrilă, a ieşit pozitiv la hantavirus în urma testului PCR efectuat şi că urmează să se stabilească despre ce tulpină este vorba.



Ulterior, Institutul Naţional de Sănătate Publică a făcut precizări despre acest caz, arătând că are loc o investigaţie epidemiologică şi că bolnavul a fost internat în ultimii trei ani într-un spital de psihiatrie.



"A fost raportat un caz suspect de hantaviroză, aflat în prezent în curs de investigaţie epidemiologică şi clinică. Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte. Probele biologice au fost recoltate şi transmise către Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului. Până la primirea rezultatelor de laborator, cazul rămâne încadrat drept suspiciune", a transmis INSP.