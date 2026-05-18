„Totul este posibil”. Dara, câștigătoarea Eurovision 2026, a fost întâmpinată cu ovații în Bulgaria. Ce le-a spus fanilor

Victoria Darei la Eurovision 2026 a transformat-o pe artista pop din Bulgaria într-un nume cunoscut la nivel internațional aproape peste noapte. Foto: Profimedia Images

Bulgarii au sărbătorit, duminică, prima victorie surprinzătoare a ţării lor la concursul muzical Eurovision. Dara, cântăreața care a triumfat cu piesa „Bangaranga”, a fost întâmpinată pe aeroportul din Sofia de mii de fani. Artista de 27 de ani i-a îndemnat pe tineri să „viseze îndrăzneț” și să muncească zi de zi ca să-și atingă obiectivele. „Totul este posibil”, le-a spus ea fanilor, relatează Agerpres.

Victoria Darei la Viena a fost sărbătorită cu un salut tradițional cu apă pe aeroport, în care mașinile de pompieri au creat un arc de apă deasupra avionului în care se afla cântăreața, ca un gest oficial de onoare și recunoaștere.

După aterizare, aeronava a fost ghidată prin acest arc, în timp ce fanii s-au adunat în jurul aeroportului într-o atmosferă festivă.

„Totul este posibil”

„Această victorie înseamnă foarte mult pentru mine”, a declarat Dara, duminică seara, la sosirea sa pe aeroportul din Sofia, unde mulţimi de fani, inclusiv copii, au întâmpinat-o cu flori, fluturând steagul Bulgariei şi scandând „Dara” şi „Bangaranga”, potrivit Reuters.

La prima sa conferință de presă pe pământ natal, ea i-a îndemnat pe tinerii artiști și pe susținătorii culturii să creadă în ei înșiși. „Visați cu îndrăzneală, munciți din greu și efortul vostru va da roade”, a spus ea, subliniind că perseverența și sprijinul colectiv pentru arte sunt esențiale pentru dezvoltarea creativă a Bulgariei.

„Totul este posibil”, a mai spus tânăra de 27 de ani, adresându-se fanilor mai tineri. „Faptul că vii dintr-o ţară mică nu înseamnă nimic, pentru că putem, prin muncă noastră susţinută, prin visurile noastre, prin eforturile noastre zilnice, să întoarcem întreaga lume cu susul în jos”, a declarat cântăreaţa.

Ea a adăugat că victoria de la Eurovision a fost doar începutul carierei sale internaționale. „Eurovision este începutul carierei mele internaționale. De aici înainte mai sunt multe de cucerit”, a spus ea, descriind victoria ca pe un prim pas către obiective artistice mai largi, relatează Novinite. Dara a mai spus că s-a simțit copleșită de primirea și sprijinul emoțional, adăugând că ziua a coincis cu aniversarea nunții sale, pe care urma să o petreacă separat de soțul ei.

Fanii Eurovision s-au adunat sâmbătă seara la Sofia pentru a urmări transmisiunea concursului din acest an, care a avut loc la Viena şi a fost umbrit de un boicot al cinci ţări din cauza războiului din Fâşia Gaza.



Prim-ministrul bulgar Rumen Radev a felicitat-o pe Dara într-un mesaj postat pe Facebook. Bulgaria aşteaptă Europa şi lumea anul viitor, în postura de gazdă a ediţiei de anul viitor, cea de-a 71-a, a concursului Eurovision, a spus şeful statului.



Ministrul de Externe Velislava Petrova-Chamova a declarat pe reţeaua socială X că Dara este cea mai mare tânără ambasadoare a Bulgariei şi că victoria ei a demonstrat că „talentul, curajul şi munca asiduă” pot ajuta la atingerea oricărui obiectiv.



„Suntem cu toţii extrem de mândri. A câştigat pentru noi toţi, pentru întreaga ţară”, a declarat pentru Reuters Petar Stefanov, specialist în finanţe.



Bulgaria, stat membru al Uniunii Europene, iese din ani de instabilitate politică şi, la începutul acestui an, a atins un alt punct de referinţă odată cu aderarea la zona euro.



În timp ce lumea se confruntă cu incertitudine, război şi inflaţie în creştere, Dara a declarat că „Bangaranga” reprezintă „convingerea tăcută că totul va fi bine”.



„Nimeni nu credea că putem câştiga şi că 'Bangaranga' poate să câştige... Pare un vis. Nu ştiu dacă dorm sau dacă este realitate”, a declarat artista la o conferinţă de presă, după victorie.



Tânăra de 27 de ani a câştigat, sâmbătă seara, cu 516 puncte, devansându-l pe reprezentantul Israelului, Noam Bettan, care a obţinut 343 de puncte. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, cu piesa „Choke Me”, s-a clasat pe locul al treilea, cu 296 de puncte.