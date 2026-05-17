Alexandra Căpitănescu a revenit în ţară după participarea la Eurovision 2026. „România a demonstrat că poate fi un popor unit”

2 minute de citit Publicat la 17:35 17 Mai 2026 Modificat la 17:40 17 Mai 2026

Alexandra Căpitănescu și trupa ei au revenit în țară / FOTO: Agerpres

Alexandra Căpitănescu a revenit în țară, după ce a reprezentant România la Eurovision Song Contest 2026, care a avut loc la Viena. Artista a obținut locul 3 în Marea Finală cu piesa rock „Choke Me”, marcând o revenire spectaculoasă a României în competiție. Aceasta le-a mulţumit susţinătorilor şi echipei sale pentru sprijinul oferit pe parcursul competiţiei, susținând că „România a demonstrat că poate fi un popor unit”.

Artista a fost întâmpinată cu aplauze de fanii care au aşteptat-o pe aeroportul Henri Coandă din Bucureşti. Vizibil emoţionată, aceasta le-a transmis un mesaj scurt: „Vă iubesc!”

Ulterior, artista a făcut şi alte declaraţii despre experienţa Eurovision, mulţumindu-le fanilor, echipei şi tuturor celor care au susţinut România în competiţie.

Ea a descris participarea la Eurovision drept „o experienţă extraordinar de frumoasă, dar şi foarte grea”.

„Mă pricep mai bine să cânt la microfon decât să vorbesc. În primul rând, vreau să vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici și pentru că ați fost aici pe tot parcursul acestui concurs și nu numai. Unii dintre voi ați fost de la început, de când nu ne știa nimeni, de când ne chinuiam să ne bage lumea în seamă. Și pentru asta vrem să vă mulțumim. A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că ne-am clasat pe locul 3 și am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor. Și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general.

E foarte subiectivă și obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate. Orice intuiție a publicului e cea mai puternică. Așa că vă mulțumim încă o dată. Vreau să mulțumesc și tuturor oamenilor implicați. Singură n-aș fi putut să fac asta singur. De fapt, singuri nu am fi reușit să facem performanța asta. Și ca un sfat pentru viitorii participanți de la Eurovision: Dragilor, aveți nevoie de o echipă, aveți nevoie de oameni în care să vă puneți toată încrederea, fiindcă singur e foarte, foarte greu. Și asta mi-a spus-o chiar Jamala, câștigătoarea din 2016. Mi-a spus că am mare noroc că sunt împreună cu o echipă atât de frumoasă.

Au fost atâția oameni de acasă care ne-au sprijinit familiile, fanii noștri, persoanele care ne-au votat.

România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unit, un popor care își sprijină talentele.

Mulțumim industriei muzicale și artiștilor care ne-au sprijinit și care ne-au postat, mulțumim tuturor festivalurilor, Untold și așa mai departe. Mulțumim tare, tare mult!”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

România s-a clasat pe locul trei la Eurovision 2026

Dara, reprezentanta Bulgariei, a interpretat piesa Bangaranga, obținând 516 puncte, cu care a câștigat finala Eurovision 2026.

Reprezentantul Israelului s-a clasat pe locul al doilea, cu 343 de puncte. Noam Bettan a urcat pe scena finalei Eurovision 2026 cu piesa „Michelle”, o baladă de dragoste cântată în ebraică, franceză și engleză.

Alexandra Căpitănescu, tânăra de 22 de ani care a câștigat Vocea României în 2023, a dus România pe locul trei la Eurovision 2026. Ea a interpretat piesa „Choke me”, publicul oferindu-i 232 de puncte.

Prestația Alexandrei Căpitănescu a avut loc după miezul nopții, în a doua parte a spectacolului. În finala Eurovision 2026 au participat în total 25 de țări, cel mai mic număr din ultimii ani, pe fondul boicotului din cauza includerii Israelului în competiție.