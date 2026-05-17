Şi producţia, şi importurile de ţiţei ale României au scăzut în primele luni din 2026, faţă de aceeaşi perioadă din 2025. Cauzele

Publicat la 14:52 17 Mai 2026 Modificat la 14:52 17 Mai 2026

România a produs, în primele trei luni din 2026, o cantitate de ţiţei de 579.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 52.300 tep mai mică (-8,3%) faţă de cea înregistrată în perioada similară din 2025, arată datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), notează Agerpres.

Importurile de ţiţei au depăşit, în primul trimestru al acestui an, 1,576 milioane tep, fiind cu 694.200 tep sub cele consemnate în ianuarie - martie 2025 (-30,6%).

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de ţiţei ar urma să scadă, până în anul 2027, cu un ritm mediu anual de 2,5%.

Astfel, pentru 2026, CNSP estimează o cantitate de ţiţei de 2,68 milioane tep (-2,2%, comparativ cu anul anterior) şi pentru 2027, de 2,63 milioane tep (-1,9%).

Potrivit sursei citate, această scădere este consecinţa declinului natural al zăcămintelor şi a menţinerii unităţilor existente de producţie.

Importul de ţiţei este preconizat în urcare cu 7,4% în 2026, la 7,52 milioane tep, respectiv cu 7,8%, în 2027.