Viitoarele mirese din India au intrat în panică și își cumpără frenetic bijuterii din aur. De ce le-a speriat anunțul premierului Modi

2 minute de citit Publicat la 23:45 16 Mai 2026 Modificat la 23:47 16 Mai 2026

În India, o femeie care deține mai mult aur în ziua nunții este considerată mai valoroasă. Foto: Getty Images

Viitoare mirese din India au intrat în panică și au început să cumpere frenetic bijuterii din aur. Acestea se tem că nu vor mai putea cumpăra aur și că vor fi umilite la propriile nunți. Goana după bijuterii a început după ce premierul Narendra Modi le-a cerut oamenilor să evite să cumpere aur timp de un an, ca parte a măsurilor de austeritate menite să reducă efectele războiului din Golf asupra economiei indiene, relatează The Economic Times.

Bijutierii spun că clienții se grăbesc să cumpere bijuterii înainte de eventuale schimbări de politică, înaintea sezonului nunților care începe în iunie și va continua până la mijlocul lunii august. Oamenii se tem că Guvernul va majora taxele de import, va crește taxa pe bunuri și servicii (GST) sau va restricționa achizițiile de aur.

„În ultimele două zile, vânzările de bijuterii de mireasă au crescut cu 15%-20% față de media zilnică obișnuită”, a declarat Rajesh Rokde, președintele All India Gem & Jewellery Domestic Council, care a cerut o întâlnire cu premierul.

În medie, vânzările zilnice ale marilor lanțuri de bijuterii pot ajunge la aproximativ 20.000 de euro per magazin, în timp ce magazinele mai mici înregistrează de regulă vânzări între 13.000 și 16.000 de euro pe zi.

„Obiectivul nostru este să prezentăm soluții pe termen lung care pot face India autosuficientă prin direcționarea aurului inactiv din gospodării către economia formală, în loc să depindem masiv de importuri”, a spus Rokde.

Frenezia cumpărăturilor s-a extins dincolo de cererea imediată pentru nunți. Speriați, oamenii au devansat achiziții planificate pentru mai târziu în acest an.

„Unii cumpără chiar și pentru nunțile din perioada noiembrie-decembrie, deoarece sunt confuzi și cred că guvernul ar putea interzice cumpărarea de aur”, a spus Varghese Alukkas, director general al Jos Alukkas, care are 65 de magazine în cele cinci state sudice.

În Zaveri Bazaar din Mumbai, unul dintre cele mai mari centre de lingouri și bijuterii din țară, comercianții estimează că vânzările au crescut cu aproximativ 20% în ultimele două zile.

„Circulă tot felul de zvonuri. Unii spun că taxa de import va crește, alții spun că GST-ul va fi majorat de la nivelul actual de 3%. Această incertitudine i-a determinat pe consumatori să cumpere bijuterii de mireasă”, a declarat Suvankar Sen, director general și CEO al bijutierului Senco Gold.

Aproximativ 60% dintre achiziții sunt legate de viitorul sezon al nunților, în timp ce restul sunt pentru evenimentele din iarnă, a spus el.

Cererea pentru bijuterii grele de mireasă a accelerat și în sudul Indiei, potrivit bijutierilor.

Această grabă a revitalizat activitatea din Zaveri Bazaar după o perioadă inițială de stagnare care a urmat declarațiilor lui Narendra Modi.

„Au loc atât vânzări B2B, cât și B2C. Există cumpărături din panică pe piață. Aurul este profund înrădăcinat în cultura indiană. Consumatorii cumpără bijuterii de mireasă pentru a evita eventuale majorări viitoare ale taxelor sau restricții privind achizițiile în numerar”, a declarat Surendra Mehta, secretar național al India Bullion and Jewellers Association.