India crește de mai mult de două ori tarifele pe importurile de aur și argint pentru a-și salva moneda aflată în prăbușire

Publicat la 22:20 14 Mai 2026 Modificat la 22:20 14 Mai 2026

Guvernul Indian ia măsuri dure pentru a se asigura că-și protejează moneda națională, în contextul unei situații comerciale tot mai volatile la nivel global. India a crescut de mai mult de două ori tarifele de import la aur și argint, relatează FT.

Publicația scrie că decizia guvernului de la New Delhi are ca scop să amelioreze perturbările economice provocate de războiul din Iran și să consolideze puterea rupiei.

Decizia de a crește tarifele de la șase la sută la 15% și la aur și la argint va pune presiune pe prețul materialelor prețioase, spun analiștii, și vine la doar câteva zile după ce prim-ministrul guvernului țării le-a cerut indienilor să mai reducă din cheltuieli, mai ales pe combustibili și să-și limiteze călătoriile externe.

Creșterea prețurilor la petrol pune o presiune mare pe moneda indiană și pe rezervele de valută ale țării.

„O creștere a taxelor vamale era inevitabilă după anunțul prim-ministrului (Narendra Modi - n. red.)”, spune Surendra Mehta, oficial indian la asociația pentru lingouri și bijuterii a țării. El a anticipat că aceste bariere comerciale for reduce cererea de aur cu până 10%.

„Aceste tarife ameliorează imediat problemele guvernului. E singura măsură funcțională dacă or să oprească prăbușirea rupiei peste noapte”.

Rupia a intat într-o perioadă de slăbiciune din cauza crizelor multiple la care este supusă economia indiană și a scăzut cu cinci procente față de dolarul american de când a început războiul din Iran.

În prezent, cursul de schimb este de 95,5 rupii pentru un dolar american, în ciuda faptului că banca centrală indiană a intervenit deja de mai multe ori pentru a opri prăbușirea.

Rezervele de dolari ale băncii centrale indiene au scăzut cu 40 de miliarde de dolari în prima lună de după război. Importurile de aur ale Indiei au totalizat 72 de miliarde de dolari de la începutul anului și până pe 31 martie, aproape o pătrime a valorii de anul trecut.

Valoarea importurilor de argint a crescut cu aproape 150 la sută în aceeași perioadă.

Decizia de a reduce importul de lingouri va pune presiune pe o piață a aurului care și-a pierdut din forță odată cu începutul războiului din Iran.

Mai multe țăriu, inclusiv Turcia și Rusia, și-au vândut din rezervele de aur pentru a da forță monedelor lor naționale și pentru a-și îmbunătăți situația fiscală.

Miercuri, prețul aurului a scăzut cu 0,6 procente după anunțul de la New Delhi.

Schimbarea de politică este „foarte semnificativă pentru că India a tot fost un mare amplificator al cererii globale de aur în ultimii ani. Vedem o schimbare structurală împotriva aurului la cest moment”, spune Helen Amos, analistă la BMO.

Rolul Indiei pe piața globală de aur a crescut în importanță când guvernul a scăzut tarifele pe lingouri în iulie 2024, ca parte a unui efort de a reduce activitatea de contrabandă – politica a dus la o „goană” după aur.

Anul trecut, cererea de bijuterii de aur din India reprezenta o treime din cererea globală. Cererea de lingouri și monede din aur era o cincime din cea globală.

Deficitul comercial al Indiei pentru anul încheiat la sfârșitul lunii martie a urcat la 120 de miliarde de dolari, de la 95 de miliarde de dolari în anul precedent, alimentat de creșterea costurilor importurilor de energie, îngrășăminte și aur.

Majorarea taxelor de import va duce probabil la creșterea prețurilor interne ale aurului, au scris analiștii Jefferies într-un raport.

„Importanța sa ca rezervă de valoare, protecție împotriva inflației și activ de refugiu l-a transformat într-un activ neprețuit pentru gospodăriile indiene”, a spus Goldman Sachs în notă.

Acțiunile comercianților de aur listați la bursă, precum Kalyan Jewellers și Thangamayil Jewellery, au scăzut cu peste 5% după apariția informației, în timp ce ETF-urile pe aur oferite de ICICI Prudential și Nippon India, printre alții, au crescut cu peste 4%.