George Simion a anunţat că AUR nu va vota Guvernul Tomac. "E fără susținere populară"

George Simion, liderul AUR, Dan Dungaciu, prim-vicepreşedinte AUR, şi Petrişor Peiu, preşedintele Consiliului Naţional de Conducere (CNC) AUR, la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele AUR, George Simion, a transmis joi după-amiaza că formațiunea pe care o conduce nu va vota în favoarea unui Guvern care nu se bucură de sprijinul populației. "La ora 18:00 va fi anunţat un Guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii date democraţiei", a menţionat liderul AUR. Surse politice au declarat pentru Antena3.ro că preşedintele României, Nicușor Dan, va anunţa în această seară că-l desemnează pe Eugen Tomac drept prim-ministrul ţării.

Precizarea sa vine în contextul în care şeful statului, Nicuşor Dan, urmează să anunţe astăzi, de la ora 18:00, numele celui pe care îl va desemna să facă noul Guvern. Numele vehiculat pe surse de mai multe zile pentru a prelua mandatul de premier este cel al europarlamentarului Eugen Tomac, preşedintele PMP.

"La ora 18:00 va fi anunţat un Guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii date democraţiei. AUR nu va susţine aşa ceva şi rămâne alături de poporul român", a scris George Simion într-o postare făcută pe contul său de Facebook.



Conform acestuia, parlamentarii AUR nu vor vota pentru învestirea unui Guvern ce are în frunte un premier care "nu a primit nici 1% susţinere din partea românilor".



"Parlamentarii AUR nu intră în sala de vot (secret/nesecret) pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susţinere din partea românilor. Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor.

În fruntea ţării trebuie să vină cei care au susţinerea românilor", a răspuns liderul AUR unui internaut care a lăsat un comentariu la postarea sa de pe Facebook.