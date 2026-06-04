Găsit premier, caut majoritate. Surse: Cine va ocupa ministerele cheie în Guvernul Tomac. La ora 18, Nicuşor Dan face anunţul

Președintele Nicușor Dan a rezolvat problema premierului desemnat, dar nu a găsit încă soluția pentru o majoritate care să susțină Guvernul Tomac. Foto: Facebook/Nicușor Dan

Înainte de anunţarea oficială a desemnării lui Eugen Tomac ca prim-ministru, Preşedintele Nicuşor Dan a mai purtat şi miercuri şi joi dimineaţă discuţii cu liderii partidelor, pe care a încercat să îi convingă să susţină viitorul Guvern. Problema acestui guvern este că porneşte deja cu şanse aparent mici de a aduna cele 233 de voturi necesare pentru a trece de validarea Parlamentului. Liderii politici erau, joi dimieaţă, sceptici că se va ajunge la o majoritate în Parlament, dar şi că, dacă va trece de Parlament la vot, acest guvern va rezista în funcţie mai mult de câteva luni. "Se va termina rău", a declarat, pentru Antena3.ro unul dintre şefii partidelor pro-occidentale.

Miercuri au fost chemaţi din nou, la Palatul Cotroceni, Dominic Fritz şi Ilie Bolojan, care au mers împreună, şi împreună i-au transmis lui Nicuşor Dan că PNL şi USR nu vor susţine guvernul, dar au fost interesaţi de ideea ca acesta să fie 100% tehnocrat, adică să nu mai aibă oameni numiţi de partide nici în eşaloanele 2-3, respectiv secretari de stat, prefecţi etc. Conform unor surse oficiale, Preşedintele ar fi dispus să fie de acord ca în aceste funcţii să îşi numească partidele oameni, pentru a le convinge astfel să voteze Guvernul.

Liberalii şi useriştii au declarat, însă, şi public, că vor vota împotriva oricărui guvern are în componenţă oameni numiţi de PSD.

Paradoxal, eliminarea politicului din toate structurile guvernului este acum numitorul comun între PNL, USR şi PSD. Şi partidul lui Sorin Grindeanu îşi doreşte acelaşi lucru - să nu mai existe oameni numiţi politic în structurile secundare, dar în cazul PSD opoziţia este legată de prezenţa oamenilor lui Bolojan şi ai USR în funcţii. "Noi nu votăm dacă vor fi numiţi politic în eşalonul 2", a explicat, pentru Antena3.ro, unul dintre liderii PSD.

Joi dimineaţă a fost la Palatul Cotroceni şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, după ce, în prealabil, Eugen Tomac i-a şi sunat, miecuri seara, pe şefii partidelor, pentru a-i anunţa că vor avea de discutat despre programul de guvernare, lista miniştrilor şi nevoia lui de a fi susţinut în Parlament.

Kelemen declarase încă de miercuri că varianta unui guvern condus de Eugen Tomac nu este "nici măcar o soluţie de avarie" și a descris drept o "invenţie politică românească" să pui un om politic fără partid în Parlament într-o astfel de funcţie: "În primul rând, ideea să pui un om politic fără partid în Parlament, şeful unui partid extraparlamentar, este o invenţie politică românească. Eu nu am văzut aşa ceva nicăieri - să te gândeşti la cineva, un om politic, să formeze un guvern tehnocrat. Deci nu ştiu dacă va funcţiona".

Cine va asigura majoritatea Guvernului Tomac? Miniștrii-cheie ai viitorului executiv

După discuţiile din ultimele două zile, calculele de pe masa lui Nicuşor Dan arată că, în acest moment, guvernul porneşte în drumul către Parlament doar cu voturile PSD. Acestora li se vor adăuga, cu siguranţă, cele 17 voturi ale minorităţilor conduse de Varujan Pambuccian, şi, probabil, voturile PACE, POT şi ale neafiliaţilor din Parlament, cu care Nicuşor Dan a avut discuţii oficiale în urmă cu două săptămâni, atunci când Anamaria Gavrilă a surprins cu declaraţia despre cu parlamentarii POT vor susţine orice variantă propune Preşedintele.

Însă, pentru a face majoritatea de 233, Eugen Tomac va avea nevoie şi de cele 31 de voturi ale UDMR, sau măcar să rupă acest număr de voturi din PNL, unde există un grup care i se opune lui Ilie Bolojan, şi din USR, unde există de asemenea şi adepţi ai unei poziţii mai puţin radicale faţă de guvernare.

Strategia lui Nicuşor Dan porneşte însă de la premisa că, în momentul în care Eugen Tomac va începe negocierile cu partidele şi va prezenta şi lista de miniştri, politicul va deveni mai flexibil. Există deja pe masa de la Cotroceni o listă cu specialişti reputaţi pe domeniile pentru care vor fi propuşi. La MAE va fi nominalizat Luca Niculescu, care acum gestionează aderarea României la OCDE, al Apărare Mihnea Motoc, care a mai ocupat această funcţie în Guvernul Cioloş, la Educaţie consilierul prezidenţial Sorin Costreie. Potrivit informaţiilor noastre, la Dezvoltare este luat în calcul arhitectul Şerban Ţigănaş, iar un alt consilier prezidenţial, Radu Burnete, este preferat pentru funcţia de vicepremier.