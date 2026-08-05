Bac 2026, sesiunea de toamnă. Candidaţii susţin miercuri proba orală la Limba străină. Ce presupun cele 3 etape ale evaluării

Bac 2026, sesiunea de toamnă. Candidaţii susţin miercuri şi joi proba orală la Limba străină. Sursa foto: Getty Images

Sesiunea de toamnă a examenului național de Bacalaureat 2026 continuă miercuri cu proba orală la Limba străină, iar aceasta va continua şi în cursul zilei de joi, 6 august. Conform informaţiilor transmise de Ministerul Educației, peste 5.800 de absolvenți de liceu s-au înscris la testările într-o limbă străină, care au trei componente.

Astăzi, 5 august, şi mâine, 6 august, se desfășoară probele pentru evaluarea competențelor lingvistice la limba modernă din cadrul Bacalaureatului 2026 – sesiunea de toamnă, potrivit calendarului oficial.

La limba străină, absolvenți de liceu susțin 3 probe: proba de înțelegere a unui text audiat, proba scrisă și proba orală, aşa cum se menţionează în procedura Ministerului Educației. În cadrul audierii nu sunt permise întreruperi, după cum se arată în document, relatează edupedu.ro.

Conform procedurii Ministerului Educației, proba C se realizează prin trei tipuri de probe:

proba de înțelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute, în cadrul căreia se evaluează competentele privind receptarea textului audiat; proba scrisă, cu durata de 120 de minute, în cadrul căreia se evaluează competentele privind receptarea textului citit şi producerea de mesaje scrise; proba orală, cu durata de 10 - 15 minute pentru fiecare candidat, în cadrul căreia se evaluează competenţele privind producerea de mesaje orale şi interactiunea orală.

La proba de înțelegere a unui text audiat, instrucţiunile pentru candidaţi sunt citite de unul dintre membrii comisiei/asistent, în limba română/maternă, în fiecare sală de examen. Instrucțiunile standard, pentru toate limbile moderne la care se organizează examen, sunt următoarele:

"Veţi asculta două materiale audio diferite, fiecare de câte două ori. Aveți la dispoziţie un minut pentru a citi întrebările referitoare la primul material, apoi urmează două audieri ale acestuia, separate de un minut de pauză. După alte două minute în care definitivați răspunsurile referitoare la primul material şi citiți întrebările referitoare la cel de-al doilea, urmează cele două audieri ale celui de-al doilea material, separate şi acestea de un minut de pauză".

Absolvenții de liceu vor primi sarcinile de lucru imediat după ce asistentul prezintă instrucțiunile în limba română sau limba maternă, pentru fiecare sală de examen, iar în timpul audierii nu sunt permise întreruperi.

Potrivit procedurii oficiale, proba scrisă se desfășoară în două părți. Prima parte evaluează "competența de înțelegere a unui text citit", iar a doua parte verifică "competența de producere de mesaje scrise".

Nivelul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulație internaţională studiată pe parcursul învățământului liceal este consemnat oficial pe verso-ul Diplomei de bacalaureat şi pe Certificatul de competenţă lingvistică.

Sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat a început luni, 3 august, cu proba de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba română. Marţi, 4 august, candidaţii din partea minorităţilor au susţinut proba de comunicare orală în limba maternă.

La sesiunea iulie 2026, la nivel național, rata de promovare la Bacalaureat 2026 a fost de 74,8% pentru toți candidații, înainte de contestații.

Rata de promovare a ajuns la 79,6% la Bacalaureat 2026, după contestații, în creștere cu 2,1 puncte procentuale. Este a treia cea mai mare rată din ultimi 15 ani.

Calendarul probelor sesiunii de toamnă

Probele sesiunii de toamnă Bac 2026 încep cu evaluarea competențelor la începutul lunii august:

3 - 4 august 2026: Proba A – competențe lingvistice română (oral);

4 - 5 august 2026: Proba B – competențe lingvistice maternă (oral);

5 - 6 august 2026: Proba C – competențe lingvistice internațională (oral);

6 - 7 august 2026: Proba D – competențe digitale.

Probele scrise se desfășoară în perioada 10-13 august 2026:

10 august: Limba și literatura română (E.a);

11 august: Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie – E.c);

12 august: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);

13 august: Limba și literatura maternă (E.b), dacă este cazul.

Rezultatele inițiale se afișează pe 18 august 2026 (până la ora 12:00), cu posibilitatea depunerii contestațiilor. Rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august 2026.