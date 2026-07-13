Calendar bac 2026, sesiunea de toamnă. Înscrierile încep din 14 iulie

2 minute de citit Publicat la 15:29 13 Iul 2026 Modificat la 15:30 13 Iul 2026

Calendar bac 2026, sesiunea de toamnă Foto: Getty Images

Sesiunea de toamnă a examenului de Bac 2026 este o nouă șansă pentru absolvenții de liceu care nu au promovat în sesiunea de vară sau care au restanțe la anumite probe. Înscrierile încep pe 14 iulie 2026 și se desfășoară până pe 21 iulie 2026, conform calendarului oficial publicat de Ministerul Educației.

Cine se poate înscrie la Bac 2026, sesiunea de toamnă

La sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 se pot înscrie:

Absolvenții promoției 2026 care nu au promovat examenul în sesiunea iunie-iulie,

Absolvenții promoțiilor anterioare care nu au obținut încă diploma de bacalaureat,

Candidații care au absentat din motive justificate în prima sesiune,

Elevii care au susținut și promovat examenele de corigență în vară și au dobândit astfel dreptul de participare.

Înscrierea se face la liceul de proveniență sau la un centru de examen desemnat, în perioada 14-21 iulie 2026. Dosarul trebuie să conțină actul de identitate, certificatul de naștere, foaia matricolă și alte documente solicitate.

Legislația permite susținerea examenului de un număr nelimitat de ori, iar notele la probele promovate se recunosc automat în sesiunile următoare. Primele două participări sunt gratuite, iar începând cu a treia se aplică taxe.

Ce se întâmplă dacă ai picat în prima sesiune la o singură probă

Mulți absolvenți se întreabă dacă trebuie să reia întregul examen dacă au picat doar la o materie. Răspunsul este „nu”, nu este necesar.

Dacă ai promovat celelalte probe (inclusiv competențele), poți beneficia de recunoașterea rezultatelor anterioare. Vei susține doar proba restantă la sesiunea de toamnă.

Pentru recunoaștere, trebuie să menționezi explicit în cererea de înscriere probele deja promovate. După promovarea probei restante și obținerea mediei generale de minimum 6 (cu minim 5 la fiecare probă), vei primi diploma de bacalaureat.

Când încep probele sesiunii de toamnă

Probele sesiunii de toamnă Bac 2026 încep cu evaluarea competențelor la începutul lunii august:

3-4 august 2026: Proba A – competențe lingvistice română (oral),

4-5 august 2026: Proba B – competențe lingvistice maternă (oral),

5-6 august 2026: Proba C – competențe lingvistice internațională (oral),

6-7 august 2026: Proba D – competențe digitale.

Probele scrise se desfășoară în perioada 10-13 august 2026:

10 august: Limba și literatura română (E.a),

11 august: Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie – E.c),

12 august: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d),

13 august: Limba și literatura maternă (E.b), dacă este cazul.

Rezultatele inițiale se afișează pe 18 august 2026 (până la ora 12:00), cu posibilitatea depunerii contestațiilor. Rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august 2026.

Calendar complet

Iată calendarul oficial complet pentru sesiunea de toamnă Bac 2026:

14-21 iulie 2026: Înscrieri candidați (inclusiv cei cu corigențe promovate),

3-7 august 2026: Evaluarea competențelor (probe A, B, C, D),

10 august 2026: Limba și literatura română,

11 august 2026: Proba obligatorie profil,

12 august 2026: Proba la alegere,

13 august 2026: Limba maternă (dacă aplică),

18 august 2026: Afișare rezultate inițiale + contestații,

19-21 august 2026: Soluționarea contestațiilor.

24 august 2026: Afișare rezultate finale.

Sesiunea de toamnă de la Bac 2026 oferă o oportunitate reală de promovare a examenului pentru candidații care, din diverse motive, nu au reușit acest lucru la sesiunea de vară, care tocmai s-a încheiat.