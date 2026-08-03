Radu Miruță, după detonarea stâncii Pârjoaia: "Ce nu s-a reușit în 30 de ani i-am venit astăzi de hac"

Radu Miruță: "Scopul este realizarea tuturor etapelor, și cu scufundarea barjelor, și cu dragarea". Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit detalii despre operațiunea Armatei Române de detonare a stâncii Pârjoaia, intervenție menită să crească debitul Dunării în zona centralei nucleare de la Cernavodă. El a declarat că misiunea a fost un succes și că s-a reușit ceea ce nu s-a putut face în ultimii 30 de ani. Potrivit ministrului, dislocarea stâncii ar putea amâna oprirea Unității 2 a centralei de la Cernavodă, în contextul secetei extreme.

"Scopul este realizarea tuturor etapelor, și cu scufundarea barjelor, și cu dragarea. Este o chestiune pe care o decid cei de la Apele Române și o proiectează. Pentru că ni s-a cerut nouă sprijinul, ca, din toate etapele astea, Armata Română să participe la detonare, la dislocarea stâncii... stânca a fost dislocată, s-au scufundat scafandrii. Din ce au observat scafandrii prin apa tulbure, 4 metri de stâncă au dispărut. Nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kg de explozibil, într-o zonă de la baza stâncii și într-o zonă superioară. Indiferent de consecințele finale pentru centrala de la Cernavodă în aceste zile, ce s-a reușit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar, atât pentru navigația, cât și dragarea pe viitor a Dunării Vechi. E un succes", a spus Radu Miruță.

Urmează, în orele următoare, ca celelalte barje care au fost aduse să fie încărcate, pe cât de mult se poate, cu ceea ce s-a dislocat, a explicat Miruță:

"E o macara de mare tonaj care va extrage bucata de stâncă dislocată. De seară, înțeleg că sunt șanse să vină cea de-a treia barjă încărcată. În cursul zilei de mâine urmează să vină și ultima barjă, ca scufundarea să aibă loc miercuri dimineață. Pe calculul pe care l-am primit inițial, miercuri-joi centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedura de a fi oprită. Dacă calculele de la Apele Române sunt unele care se potrivesc realității, orice zi în care va funcționa centrala de la Cernavodă după ziua de miercuri-joi este un câștig cuantificabil. O zi de funcționare a centralei e de trei ori mai eficientă financiar decât costurile acestei operațiuni.

Suntem la o intersecție a Dunării aici. Brațul Bala are o diferență de nivel de patru metri, motiv pentru care un procent de 85% din debitul Dunării se duce spre brațul Bala și doar 15% se duc spre Cernavodă. Având în vedere acest procent, a existat un proiect care să ridice albia, nivelul de fund al brațului Bala și să coboare, să dragheze brațul Dunării Vechi, astfel încât să se reechilibreze debitul. Acest lucru nu s-a întâmplat. L-am găsit la Ministerul Transporturilor, blocat din aprilie 2024. Ce fac colegii acum aici este o încercare de avarie.

E o intervenție în premieră. S-a încercat în ultimii ani, fără succes, dislocarea acestei stânci. E și o chestiune complicată sub apă, a trebuit introdus explozibil sub apă. Ce nu s-a reușit în 30 de ani i-am venit astăzi de hac".

Armata a efectuat două detonări controlate pe Dunăre, încercând să distrugă stânca Pârjoaia pentru a devia o cantitate mai mare de apă către Centrala Nucleară de la Cernavodă. Prima încărcătură a avut doar două kilograme de trotil, iar cea de-a doua, 30 de kilograme, însă niciuna nu a avut efectul dorit. Luni dimineață, reprezentanții Armatei vor încerca să spargă formațiunea stâncoasă cu peste 100 de kilograme de explozibil.