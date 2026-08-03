Marius Lazurca s-a întâlnit la Washington cu oficiali americani: Consolidarea securității la Marea Neagră, pe agenda discuțiilor

1 minut de citit Publicat la 09:48 03 Aug 2026 Modificat la 09:48 03 Aug 2026

Marius Lazurca: "Suntem mândri că am reprezentat România la Washington săptămâna trecută". Foto: Agerpres

Consilierul prezidențial Marius Lazurca a anunțat luni că s-a întâlnit săptămâna trecută la Washington cu oficiali americani pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră:

"Suntem mândri că am reprezentat România la Washington săptămâna trecută. Mesajul nostru a fost simplu: România este alături de Statele Unite. Ne-am întâlnit cu oficiali americani pentru a aprofunda angajamentele noastre în materie de apărare și pentru a consolida securitatea noastră comună la Marea Neagră", a scris Lazurca pe X.

Proud to have represented Romania in Washington last week. Our message was simple: Romania stands with the United States. We met with U.S. officials to deepen our defense commitments and strengthen our shared security on the Black Sea. ????@SenatorWicker@CounselorDOS… — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) August 3, 2026

Precizările lui Marius Lazurca vin după ce, săptămâna trecută, a anunţat că a fost trimis de preşedintele Nicuşor Dan la Washington DC pentru a se întâlni cu Administraţia Trump şi liderii Congresului.

Potrivit anunțului făcut atunci, acesta a fost însoţit de şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad.

"Preşedintele Dan m-a trimis pe mine şi pe şeful Apărării din România la Washington DC pentru a ne întâlni cu Administraţia Trump şi liderii Congresului în vederea promovării alinierii noastre în domeniul securităţii la Marea Neagră", a scris lunea trecută Lazurca pe platforma X.

Lazurca a amintit că "piloţi români curajoşi, care zboară pe F-16 fabricate în America, au doborât trei drone ruseşti în ultimele trei zile".